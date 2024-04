तमिलनाडु में राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की तलाशी, वायनाड में रोड शो

Rahul Gandhi helicopter searched in Tamil Nadu: तमिलनाडु के नीलगिरी में निर्वाचन अधिकारियों ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर आए एक हेलीकॉप्टर की सोमवार को जांच की। पुलिस ने बताया कि उड़ान दस्ते के अधिकारियों ने हेलीकॉप्टर के यहां उतरने के बाद उसकी तलाशी ली।

वायनाड में रोड शो : राहुल नीलगिरी से केरल में अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड पहुंचे, उन्होंने एक रोड शो भी किया। वायनाड में कई अन्य कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे राहुल गांधी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार दूसरी बार वायनाड से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, जहां 26 अप्रैल को मतदान होगा।

राहुल गांधी के कार्यक्रमों के संयोजक जोसेफ वझाकन ने एक बयान में बताया कि राहुल गांधी सोमवार शाम को उत्तरी कोझीकोड जिले में यूडीएफ की एक रैली को संबोधित करेंगे। वह 15 और 16 अप्रैल को वायनाड निर्वाचन क्षेत्र में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे।



I would like to thank all the people of Wayanad for the love and affection they give me all the time. When I say that the people of Wayanad are my family, I mean every single person in Wayanad is like family to me.



