ट्रंप के दबाव के बीच ग्रीनलैंड पहुंचीं ईयू अध्यक्ष



इस दौरे के दौरान यूरोपीय संघ की ओर से ग्रीनलैंड में नए निवेश और क्षेत्र के साथ राजनीतिक सहयोग बढ़ाने से जुड़े प्रस्तावों की घोषणा किए जाने की उम्मीद है। प्रस्तावित निवेश पैकेज में खनिज संसाधन, सैटेलाइट संचार और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्र में निवेश किया जा सकता है।

यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब आर्कटिक क्षेत्र अमेरिका, रूस, चीन और यूरोप के लिए तेजी से महत्वपूर्ण होता जा रहा है। बर्फ पिघलने से नए समुद्री रास्ते खुल रहे हैं और इस क्षेत्र के खनिज संसाधनों तक पहुंच भी आसान हो रही है।



उर्सुला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि यूरोपीय संघ “सुरक्षित और शांतिपूर्ण आर्कटिक क्षेत्र तथा ग्रीनलैंड की सुरक्षा में योगदान देने” के लिए प्रतिबद्ध है। बता दें व्यापक स्वायत्तता वाले ग्रीनलैंड ने 1985 में यूरोपीय संघ से अलग होने का फैसला किया था। हालांकि, वहां के करीब 57,000 लोग डेनमार्क के नागरिक हैं, इसलिए वे ईयू के नागरिक भी हैं।