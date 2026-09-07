  1. सामयिक
  2. डॉयचे वेले
  3. डॉयचे वेले समाचार
  4. ursula-von-der-leyen-greenland-visit-arctic-strategy
Written By DW DW
Published By नृपेंद्र गुप्ता
Last Modified: Monday, 7 September 2026 (11:48 IST)

ट्रंप के दबाव के बीच ग्रीनलैंड पहुंचीं ईयू अध्यक्ष

ursula van der layan
Written By: DW
Published By: नृपेंद्र गुप्ता
Updated: Mon, 7 Sep 2026 (11:57 IST)
google-news
यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेय लाएन दो दिवसीय दौरे पर ग्रीनलैंड पहुंची हैं। रविवार, 6 सितंबर को राजधानी नुक्क पहुंचने पर उनका स्वागत ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेंस-फ्रेडरिक नीलसन और डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने किया। ALSO READ: मेलोनी बनीं सबसे लंबे वक्त तक इटली की पीएम रहने वालीं नेता, मोदी ने बधाई दी

इस दौरे के दौरान यूरोपीय संघ की ओर से ग्रीनलैंड में नए निवेश और क्षेत्र के साथ राजनीतिक सहयोग बढ़ाने से जुड़े प्रस्तावों की घोषणा किए जाने की उम्मीद है। प्रस्तावित निवेश पैकेज में खनिज संसाधन, सैटेलाइट संचार और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्र में निवेश किया जा सकता है।
 
यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब आर्कटिक क्षेत्र अमेरिका, रूस, चीन और यूरोप के लिए तेजी से महत्वपूर्ण होता जा रहा है। बर्फ पिघलने से नए समुद्री रास्ते खुल रहे हैं और इस क्षेत्र के खनिज संसाधनों तक पहुंच भी आसान हो रही है।
 
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड जरूरी है। उन्होंने दावा किया है कि ग्रीनलैंड के आसपास बड़ी संख्या में चीनी और रूसी जहाज मौजूद हैं। हालांकि उन्होंने इस दावे के समर्थन में कोई सबूत नहीं दिया है। ALSO READ: नेपाल की आपदा ने नए सिरे से बढ़ाई भारत की चिंता
 
उर्सुला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि यूरोपीय संघ “सुरक्षित और शांतिपूर्ण आर्कटिक क्षेत्र तथा ग्रीनलैंड की सुरक्षा में योगदान देने” के लिए प्रतिबद्ध है। बता दें व्यापक स्वायत्तता वाले ग्रीनलैंड ने 1985 में यूरोपीय संघ से अलग होने का फैसला किया था। हालांकि, वहां के करीब 57,000 लोग डेनमार्क के नागरिक हैं, इसलिए वे ईयू के नागरिक भी हैं।
लेखक के बारे में
DW
डॉयचे वेले (Deutsche Welle), जिसे आमतौर पर DW के नाम से जाना जाता है, जर्मनी का अंतरराष्ट्रीय प्रसारक है। यह जर्मनी की संघीय सरकार के वित्तपोषण से स्वतंत्र रूप से काम करता है और हिन्दी सहित 32 भाषाओं में निष्पक्ष समाचार, विश्लेषण और मीडिया विकास का कार्य करता है। वेबदुनिया.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
अमेरिका ने तीन ईरानी तेल टैंकरों को बनाया निशाना

क्या मस्क बनेंगे दुनिया के पहले खरबपति?

क्या मस्क बनेंगे दुनिया के पहले खरबपति?स्पेसएक्स इतिहास की सबसे बड़ी पब्लिक लिस्टिंग लॉन्च कर रहा है, जिससे इलॉन मस्क की दौलत आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगी। क्या इस कंपनी की ‘इस दुनिया से परे’ वाली महत्वाकांक्षाएं सचमुच ब्रह्मांड जितनी

भारत में अब भी कैसे जारी है हर दिन 16 महिलाओं की दहेज हत्या?

भारत में अब भी कैसे जारी है हर दिन 16 महिलाओं की दहेज हत्या?भारत में दहेज से जुड़ी हिंसा के कारण हर दिन औसतन 16 महिलाओं की जान जाती है। यानी कानूनी रोक के बावजूद दहेज जैसी कुप्रथा आज भी अलग-अलग तरीकों से जारी है।

नार्वे में पत्रकारिता या पब्लिसिटी स्टंट?

नार्वे में पत्रकारिता या पब्लिसिटी स्टंट?हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे यात्रा के दौरान ओस्लो में जो कुछ भी हुआ, वह इसी छटपटाहट और एजेंडा-आधारित पत्रकारिता का एक ज्वलंत उदाहरण है। दुःख की बात यह है कि विदेशी जमीन पर रची गई एक पब्लिसिटी स्टंट की स्क्रिप्ट पर भारत का मुख्य विपक्ष न केवल तालियां बजा रहा है, बल्कि अपने ही देश की छवि को धूमिल करने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहा है...

बंगाल में राजनीतिक हिंसा रोकना भाजपा सरकार की सबसे बड़ी चुनौती

बंगाल में राजनीतिक हिंसा रोकना भाजपा सरकार की सबसे बड़ी चुनौतीचुनाव परिणाम के बाद बंगाल में जगह-जगह कुछ हिंसा तो तृणमूल नेताओं द्वारा मकानों, जमीनों, कार्यालयों पर कब्जे के संदर्भ में हुई जब लोग स्वयं निकलकर इसे मुक्त कराने लगे। इसी तरह हिंदुओं के कई धर्मस्थलों या धर्म स्थानों की मुक्ति के दृश्य भी सामने आए।

ईरान युद्ध: कितनी असरदार है भारत की बहु-पक्षीय रणनीति?

ईरान युद्ध: कितनी असरदार है भारत की बहु-पक्षीय रणनीति?भारत ने पश्चिम एशिया की परस्पर विरोधी ताकतों के बीच जिस सावधानी से संतुलन बनाए रखा है, वह उसकी बड़ी उपलब्धि रही है। हालांकि, मौजूदा संकट यह संकेत दे रहा है कि यह संतुलन बनाए रखना भारत के लिए कितना मुश्किल होता जा रहा है।

कंप्यूटर साइंस फैकल्टी ने पद्मश्री डॉ. जनक पलटा मगिलिगन से सीखे सतत जीवनशैली के गुर

कंप्यूटर साइंस फैकल्टी ने पद्मश्री डॉ. जनक पलटा मगिलिगन से सीखे सतत जीवनशैली के गुरइन्दौर: एक्रोपोलिस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च, इन्दौर के कंप्यूटर साइंस विभाग के फैकल्टी सदस्यों के एक समूह ने 'जिम्मी मगिलिगन सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट' का शैक्षणिक दौरा किया। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य प्रकृति के अनुकूल और सतत (सस्टेनेबल) जीवनशैली को व्यावहारिक रूप से सीखना और समझना था।

बाबा नीम करौली के जीवन पर बनी 'हनुमान अंश' देखकर भावुक हुए सीएम धामी, कलाकारों की जमकर की तारीफ

बाबा नीम करौली के जीवन पर बनी 'हनुमान अंश' देखकर भावुक हुए सीएम धामी, कलाकारों की जमकर की तारीफउत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्‍कर सिंह धामी ने बाबा नीम करौली के जीवन आधारित आध्यात्मिक फिल्म ‘हनुमान अंश’ देखी। उन्होंने फिल्म की सराहना करते हुए बाबा के भक्ति, सेवा और आध्यात्मिक संदेश को समाज के लिए प्रेरणादायी बताया।

बिहार में बाढ़ का तांडव: गंगा समेत 7 नदियां उफान पर, 12 जिलों में 22 लाख से ज्यादा प्रभावित

बिहार में बाढ़ का तांडव: गंगा समेत 7 नदियां उफान पर, 12 जिलों में 22 लाख से ज्यादा प्रभावितबिहार में मानसून की सक्रियता और नदियों के उफान ने एक बार फिर विकराल रूप धारण कर लिया है। राज्य के 12 जिलों में बाढ़ से भीषण तबाही मची हुई है, जिससे जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया है। प्रशासनिक आंकड़ों के मुताबिक, इन जिलों के 70 प्रखंडों के अंतर्गत आने वाली 368 ग्राम पंचायतों की करीब 22.42 लाख आबादी बाढ़ की चपेट में है।