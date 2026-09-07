विदेशी मदद से बचाई जाएगी कोलकाता ट्राम की ऐतिहासिक विरासत

-प्रभाकर मणि तिवारी

परिवहन मंत्री अर्जुन सिंह डीडब्ल्यू को बताते हैं, "ट्राम पूरी तरह प्रदूषण-मुक्त परिवहन प्रणाली है। परिवहन विभाग की कोशिश है कि इस सेवा को जारी रखने के लिए सरकार पर ज्यादा आर्थिक बोझ न पड़े। इसलिए पश्चिम बंगाल सरकार सार्वजनिक-निजी भागीदारी यानी पीपीपी मॉडल के जरिए ट्रामों के पुनरुद्धार और आधुनिकीकरण पर विचार कर रही है। इसके लिए निविदा जारी की जाएगी। ऑस्ट्रेलिया और बेलारूस की कुछ कंपनियों ने इसमें दिलचस्पी दिखाई है।"

कोलकाता में ही चलती है ट्राम

कोलकाता देश का अकेला ऐसा महानगर है जहां ट्रामें चलती हैं। यह कोलकाता की पहचान के साथ ही ऐतिहासिक विरासत भी है। यह कोलकाता आने वाले देशी-विदेशी पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र है।

परिवहन विभाग के एक अधिकारी डीडब्ल्यू से कहते हैं, "कोलकाता में ब्रिटिश दौर से ही ट्रामें चल रही हैं। लेकिन तब से ट्राम प्रणाली की तकनीक में कोई खास सुधार नहीं हुआ है। ट्रामों को आधुनिक बनाने के लिए तकनीकी सुधारों की जरूरत है। इसलिए राइट्स ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस की दो कंपनियों के साथ बातचीत कर एक अध्ययन करेगी और इसे बेहतर बनाने के सुझाव देगी।"

कब हुई थी ट्राम सेवा की शुरुआत?

24 फरवरी 1873 को कोलकाता में सियालदह स्टेशन से आर्मेनियन स्ट्रीट तक पहली बार ट्राम चली थी। उस समय इसे घोड़े खींचते थे। बीच में चार साल बंद रहने के बाद वर्ष 1880 में यह सेवा दोबारा शुरू की गई। इस दौरान स्टीम इंजन से ट्राम चलाने की भी नाकाम कोशिश की गई थी। आखिर में 27 मार्च 1902 को बिजली से ट्राम चलाने में कामयाबी मिली। 1930 के दशक में कोलकाता में तीन सौ से ज्यादा ट्रामें चलती थीं।

यह सेवा ऐतिहासिक हावड़ा ब्रिज को पार कर हुगली के दोनों किनारों को आपस में जोड़ती थी। लेकिन अब यह महानगर के महज दो रूटों पर ही चलती है। बॉलीवुड और बांग्ला फिल्मोद्योग टालीवुड के अनगिनत फिल्मों की शूटिंग भी इन ट्रामों में हो चुकी है।

क्यों लिया गया था बंद करने का फैसला

दो साल पहले तत्कालीन ममता बनर्जी सरकार ने ट्राम सेवा को बंद करने का फैसला किया था। लेकिन तब इसका भारी विरोध हुआ था। स्थानीय लोगों और संगठनों की दलील थी कि ट्राम कोलकाता की ऐतिहासिक विरासत और पहचान है। इसे बंद करने की बजाय इसका आधुनिकीकरण जरूरी है।

उस समय विपक्षी दलों ने सरकार पर ट्राम डिपो की बेशकीमती जमीन बेचने की कोशिश करने का आरोप लगाया था। सरकार की दलील थी कि बेहद धीमी गति के कारण मुख्य सड़कों पर ट्रामों की आवाजाही के कारण ट्रैफिक जाम की समस्या होती है।

विरासत के संरक्षण से खुशी

इस ऐतिहासिक विरासत के संरक्षण के फैसले पर आम लोगों ने प्रसन्नता जताई है। कोलकाता और आसपास के इलाकों में रहने वाला शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने नब्बे के दशक की शुरुआत तक महानगर में परिवहन का प्रमुख साधन रही ट्राम की सवारी नहीं की हो। यह देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों की सूची में भी शामिल रही है। कोई तीस साल तक दफ्तर आने-जाने के लिए ट्राम की सवारी करने वाले मनोतोष गांगुली डीडब्ल्यू से कहते हैं, "ट्राम इस महानगर की पहचान रही है। इस विरासत का हर हाल में संरक्षण किया जाना चाहिए।"

दक्षिण कोलकाता के एक कॉलेज में प्रिंसिपल रही सुतपा बनर्जी ने भी दशकों तक ट्राम से आवाजाही की है। अब भी मौका मिलने पर वो इसकी सवारी करना नहीं भूलतीं। वो डीडब्ल्यू से कहती हैं, "सरकार का यह फैसला बढ़िया है। हमें अपनी पहचान और विरासत का संरक्षण करना ही चाहिए। आधुनिकीकरण के जरिए इसे नई पीढ़ी के अलावा पर्यटकों के लिए भी आकर्षक बनाया जा सकता है। उम्मीद है यह काम जल्दी ही शुरू होगा।"

ट्राम सेवा की बेहतरी के लिए लंबे समय तक आंदोलन करने वाले कलकत्ता ट्राम यूजर्स एसोसिएशन (सीटीयूए) के दीप दास डीडब्ल्यू से कहते हैं, "यह एक बेहतरीन फैसला है। आधुनिकीकरण के जरिए इस परिवहन सेवा को मौजूदा दौर में भी बेहद उपयोगी बनाया जा सकता है। इससे शहरी परिवहन की समस्या भी कुछ हद तक दूर हो सकती है।"