उग्रवादियों ने की नागा गांव पर कब्जे की कोशिश: CRPF की 6 घंटे तक जवाबी कार्रवाई में NRFM के दो उग्रवादी भाई गिरफ्तार

गांव पर कब्जे की कोशिश: हमलावर उग्रवादी गांव पर कब्जा करने की नीयत से आए थे।

CRPF की कड़ी कार्रवाई: वहां मौजूद केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के जवानों ने तुरंत मोर्चा संभाला और जवाबी कार्रवाई की।

6 घंटे चली मुठभेड़: लगभग छह घंटे तक दोनों ओर से रुक-रुक कर भारी गोलीबारी होती रही, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने उग्रवादियों को खदेड़ दिया।

नागा नेता अवांगबौ न्यूमई, साइकुल की कुकी विधायक किमनेओ हांगशिंग और मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने इस हिंसा, आगजनी और निर्दोष नागरिकों की हत्याओं की कड़े शब्दों में निंदा की है।

NRFM के दो उग्रवादी भाई गिरफ्तार

उधर, राज्य में सुरक्षा बलों पर लगातार हो रहे हमलों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। इंफाल ईस्ट जिले के कांगपाल कांगखाम से पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन NRFM के दो सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है:

शेलैबाम तोमथिन मैतेई (27 वर्ष)

शेलैबाम जगतश्याम मैतेई (35 वर्ष)

पुलिस कार्रवाई और बरामदगी:

गंभीर वारदातों में शामिल: पुलिस के अनुसार, ये दोनों आरोपी 22 अगस्त को लामलोंग बाजार में SSB जवानों पर और 10 सितंबर को खोंगहामपात में CRPF जवानों पर हुई गोलीबारी में सीधे तौर पर शामिल थे। (इस मामले में इनके पिता को भी पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।)

बरामद हथियार: आरोपियों के कब्जे से एक एके-47 राइफल, एक 9mm पिस्टल और 46 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं।

मणिपुर में विभिन्न जातीय समूहों के बीच अविश्वास और हिंसा की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। हालांकि सुरक्षा बल लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और संदिग्ध उग्रवादियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, लेकिन क्षेत्र में बना तनाव आम नागरिकों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है।