सोमवार, 11 अगस्त 2025
  • Follow us
  1. सामयिक
  2. डॉयचे वेले
  3. डॉयचे वेले समाचार
  4. Donald Trump and Vladimir Putin to meet in Alaska next Friday
Written By DW
Last Updated : सोमवार, 11 अगस्त 2025 (09:19 IST)

पुतिन और ट्रंप की मुलाकात: अब तक क्या पता चला है

Donald Trump
-निखिल रंजन एएफपी

Trump and Vladimir Putin meet : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) और उनके रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) अलास्का में अगले शुक्रवार को मिलेंगे। इस मुलाकात में यूक्रेन युद्ध खत्म करने पर बातचीत होगी। यह युद्ध फरवरी 2022 में रूसी हमले से शुरू हुआ था। ट्रंप और पुतिन की इस मुलाकात में यूक्रेन के राष्ट्रपति शामिल होंगे या नहीं, इसकी जानकारी नहीं है। हालांकि यूक्रेन और यूरोपीय देशों में इस बीच कई बार फोन पर बातचीत हुई है। बैठक में अपनी भूमिका और उपस्थिति के बारे में जानकारी ना होने से यूक्रेन में बेचैनी है।
 
राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि उनका देश 'कब्जा करने वालों को जमीन नहीं देगा।' जेलेंस्की का यह भी कहना है, 'बिना यूक्रेन को शामिल किए कोई फैसला करना, शांति के विरुद्ध होगा।' ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद शुरुआती महीनों में ही यूक्रेन में शांति समझौता कराने की कोशिश की। उनका दावा था कि वह राष्ट्रपति बनने के बाद 24 घंटे में युद्ध बंद करवा देंगे। हालांकि कई दौर की शांति वार्ता, फोन पर बातचीत और राजनयिक दौरों के बावजूद अब तक कोई बड़ा नतीजा नहीं निकला है।
 
अलास्का में मुलाकात जो कभी रूस का था
 
ट्रंप ने पुतिन के साथ मुलाकात की घोषणा अपने सोशल प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर की। यह मुलाकात 15 अगस्त को अमेरिका के सुदूर उत्तरी राज्य अलास्का में होगी। ट्रंप के एलान के बाद रूसी राष्ट्रपति के दफ्तर ने भी अलास्का में मुलाकात को 'बिल्कुल तार्किक' बताते हुए खबर की पुष्टि की।
 
बीते दिनों ट्रंप ने पुतिन और जेलेंस्की के बारे में टिप्पणी की, 'वे मुझसे मिलना चाहेंगे, मैं हत्याओं को रोकने के लिए जो भी संभव है करूंगा।' इसके बाद शुक्रवार (8 अगस्त) को व्हाइट हाउस में ट्रंप ने कहा कि रूस और यूक्रेन 'दोनों की बेहतरी के लिए कुछ इलाकों की अदला-बदली होगी।' हालांकि उन्होंने इस बारे में और ज्यादा जानकारी नहीं दी।
 
अलास्का वो इलाका है, जो रूस ने 1867 में अमेरिका को बेच दिया था। इस राज्य का पश्चिमी छोर रूस के पूर्वी किनारे से ज्यादा दूर नहीं है। इनके बीच में बस बेरिंग की खाड़ी है। रूसी राष्ट्रपति के सहयोगी यूरी उषाकोव ने टेलिग्राम पर जारी एक बयान में कहा है, 'अलास्का और आर्कटिक ऐसी जगहों पर हैं, जहां हमारे देशों के आर्थिक हित हैं। वहां बड़े पैमाने पर आपसी फायदे की परियोजनाओं की संभावनाएं मौजूद हैं।'
 
उषाकोव ने यह भी कहा, 'निश्चित रूप से राष्ट्रपति खुद भी यूक्रेन संकट का दीर्घकालीन शांतिपूर्ण समाधान हासाल करने के विकल्पों पर बातचीत पर ध्यान देंगे।' उन्होंने यह भी कहा कि अगली बार दोनों राष्ट्रपति रूसी इलाके में मिलेंगे, 'जिसका न्यौता अमेरिकी राष्ट्रपति को भेजा जा रहा है।'
 
पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट
 
दोनों राष्ट्रपतियों के मुलाकात की जगह चुनने में एक मसला अंतरराष्ट्रीय अपराध अदालत की ओर से जारी गिरफ्तारी के वारंट का भी था। सदस्य देशों के लिए इस हाल में रूसी राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने की बाध्यता है, अगर पुतिन उन देशों में जाते हैं। इस वारंट की वजह से मुलाकात की संभावित जगहों के लिए विकल्प कम हो गए। पुतिन ने इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात का नाम लिया था। मीडिया ने तुर्की, चीन या भारत को संभावित जगह बताया था।
 
जेलेंस्की इस मुलाकात को त्रिपक्षीय बनाने के लिए दबाव बना रहे हैं। वह कहते आए हैं कि पुतिन से मिलना, शांति की ओर बढ़ने का एकमात्र तरीका है। ट्रंप और पुतिन की मुलाकात की पुष्टि होने के बाद जेलेंस्की ने कहा कि बिना यूक्रेन को साथ लिए कोई भी फैसला, 'जन्म लेते ही मर जाएगा।'
 
इस हफ्ते की शुरुआत में जब ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने पुतिन से मुलाकात की थी, तब त्रिपक्षीय बातचीत का ही प्रस्ताव दिया था। हालांकि ऐसा लगता है कि रूसी नेता ने अपने यूक्रेनी समकक्ष से मुलाकात खारिज कर दी। इससे पहले जून में जब इस्तांबुल में रूस और यूक्रेन के वार्ताकार मिले, तब रूसी वार्ताकारों ने कहा कि पुतिन और जेलेंस्की की मुलाकात तब होगी जब दोनों पक्ष शांति की शर्तों पर रजामंद हो जाएंगे। ट्रंप से जब पूछा गया कि क्या पुतिन को उनसे मिलने के पहले जेलेंस्की से मिलना होगा, तो उन्होंने कहा, 'नहीं, उन्हें ऐसा नहीं करना है।'
 
ट्रंप-पुतिन की कई बार टेलीफोन पर हुई बात
 
ट्रंप और पुतिन इससे पहले 2019 में जी20 सम्मेलन के दौरान जापान में मिले थे। तब ट्रंप का पहला कार्यकाल चल रहा था। उससे पहले 2018 में पुतिन और ट्रंप हेलसिंकी में मिले। हालांकि उस वक्त अमेरिकी खुफिया एजेंसियां न्यूयॉर्क के एक टाइकून की मदद के लिए अमेरिकी चुनावों में पुतिन की दखल के बारे में तहकीकात कर रही थीं।
 
जनवरी 2025 में ट्रंप के दोबारा कार्यकाल संभालने के बाद दोनों नेताओं के बीच अब तक टेलिफोन पर कई बार बातचीत हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति से अमेरिका में पुतिन की आखिरी मुलाकात 2015 में संयुक्त राष्ट्र आमसभा के दौरान हुई थी। उस वक्त बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति थे।
 
यूक्रेन में संघर्षविराम पर रूस का क्या रुख?
 
यह सवाल अकसर पूछा जाता है कि यूक्रेन युद्ध से आखिर पुतिन चाहते क्या हैं? कूटनीतिक हलचल बढ़ने और कई दौर की शांति वार्ता के बाद भी रूस और यूक्रेन युद्ध रोकने पर रजामंद होते नजर नहीं आ रहे हैं। पुतिन ने तत्काल संघर्ष विराम की अमेरिका, यूक्रेन और यूरोप की मांग ठुकरा दी है। जून की बातचीत में रूस ने यूक्रेन से कहा था कि वह उन इलाकों से अपनी फौज हटा ले, जिन्हें उसने अपने साथ मिला लिया है। इसके साथ ही यूक्रेन को एक तटस्थ देश बनने, पश्चिमी देशों के सैन्य सहयोग और नाटो में शामिल होने का इरादा छोड़ने की मांग रखी गई थी।
 
दूसरी तरफ यूक्रेन चाहता है कि तत्काल संघर्षविराम हो। उसने यह भी कहा है कि वह अपने संप्रभु इलाकों पर रूसी नियंत्रण को कभी स्वीकार नहीं करेगा। हालांकि यूक्रेन ने यह भी कहा है कि जिस भू-भाग पर रूस ने कब्जा कर लिया है उन्हें कूटनीतिक तरीके से वापस लिया जाएगा, युद्ध के जरिए नहीं। यूक्रेन ने पश्चिमी देशों से यह भी गारंटी मांगी है कि वे संघर्षविराम होने पर उसे लागू कराने के लिए विदेशी सैनिकों को शांति सैनिकों के रूप में तैनाती करेंगे।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

भारत और पाकिस्तान के बीच नदी परियोजनाओं पर क्या है विवाद

भारत और पाकिस्तान के बीच नदी परियोजनाओं पर क्या है विवादमीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि भारत ने वर्ल्ड बैंक से अपील की है कि वह जम्मू और कश्मीर में किशनगंगा और रतले जल परियोजनाओं से जुड़े विवाद पर अपनी कार्रवाई रोक दे। आखिर इन परियोजनाओं को लेकर क्या विवाद है? खबरों के मुताबिक भारत ने इस संबंध में वर्ल्ड बैंक के विशेषज्ञ माइकल लीनो को चिट्ठी लिखी है। लीनो 2022 से इन विवादों पर सुनवाई कर रहे हैं। 'इंडियन एक्सप्रेस' अखबार में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक लीनो ने भारत का अनुरोध मिलने के बाद पकिस्तान से इस अनुरोध पर उसकी राय मांगी है।

10 बिन्दुओं में समझिए आपातकाल की पूरी कहानी

10 बिन्दुओं में समझिए आपातकाल की पूरी कहानीemergency in india in hindi: भारत के इतिहास में 25 जून 1975 का दिन एक काली तारीख के तौर पर दर्ज है, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में "आंतरिक अशांति" का हवाला देते हुए आपातकाल की घोषणा कर दी थी। यह भारतीय लोकतंत्र के लिए एक अभूतपूर्व और संकटपूर्ण दौर था, जिसने देश के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक ताने-बाने को झकझोर कर रख दिया था। आइए, 10 महत्वपूर्ण बिन्दुओं में आपातकाल की पूरी कहानी को समझते हैं:

अलविदा रणथंभौर की रानी 'एरोहेड', बाघिन जिसके जाने से हुआ जंगल की एक सदी का अंत

अलविदा रणथंभौर की रानी 'एरोहेड', बाघिन जिसके जाने से हुआ जंगल की एक सदी का अंतstory of arrowhead tigress ranthambore: रणथंभौर, सवाई माधोपुर, राजस्थान के हरे-भरे जंगल में एक उदासी छा गई है। 19 जून 2025 को, रणथंभौर नेशनल पार्क की सबसे प्रिय और ताकतवर बाघिनों में से एक, एरोहेड (T-84) ने अपनी आखिरी सांस ली। उसकी मृत्यु पर ऐसा लगा मानो रणथंभौर सूना हो गया। जंगल के हर कोने से, और सोशल मीडिया पर भी, उसकी अंतिम विदाई की तस्वीरें और खबरें हर किसी की आंखों में आंसू ला रही थीं। 'रानी' की तरह जीती और बोन कैंसर से चार साल तक जूझती रही, एरोहेड का जाना रणथंभौर में एक युग के अंत जैसा है।

मेघालय ने पर्यटकों की सुरक्षा के लिए बनाई कार्य योजना

मेघालय ने पर्यटकों की सुरक्षा के लिए बनाई कार्य योजनाहाल के बहुचर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड के सिलसिले में मेघालय में पर्यटकों की सुरक्षा के मुद्दे पर भी कई सवाल उठे थे। अब मेघालय सरकार ने राज्य को पर्यटकों के लिए और सुरक्षित बनाने की दिशा में कई कदम उठाए हैं।

ईरान की सैन्य क्षमता से अब दुनिया में दहशत

ईरान की सैन्य क्षमता से अब दुनिया में दहशतIran Israel War: ईरान-इजराइल संघर्षविराम होने से मध्यपूर्व में फिलहाल शांति कायम होने की उम्मीदें भले ही बढ़ गई है लेकिन इस दौरान ईरान ने अपनी सैन्य ताकत का जो दुनिया का सामने प्रदर्शन किया है, वह बेहद खतरनाक है। इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस-3 नामक ईरान के अभियान के दौरान उपयोग किए गए अत्याधुनिक हथियारों और उच्च निर्देशित मिसाइलों से यह साफ हो गया है कि वैश्विक प्रतिबंधों से इस शिया देश पर कोई फर्क नहीं पड़ा है और संयुक्त राष्ट्र उसकी सैन्य भागीदारियों को रोकने में नाकाम रहा है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने इजराइल और अमेरिका के ठिकानों को जिस मजबूती से निशाना बनाया है, उससे मध्यपूर्व के अन्य देशों में भी दहशत बढ़ गई है।

और भी वीडियो देखें

LIVE: मुनीर ने दी भारत को न्यूक्लियर धमकी, कहा, हमें कुछ किया तो आधी दुनिया को ले डूबेंगे

LIVE: मुनीर ने दी भारत को न्यूक्लियर धमकी, कहा, हमें कुछ किया तो आधी दुनिया को ले डूबेंगेपाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमेरिका में बैठकर गीदड़ भभकी दी है। उन्होंने कहा कि अगर भारत से युद्ध में पाकिस्तान को अस्तित्व संकट का सामना करना पड़ा तो वे पूरे क्षेत्र को परमाणु युद्ध में धकेल देंगे। उन्होंने कहा, 'हम एक परमाणु राष्ट्र हैं, अगर हमें लगे कि हम हार रहे हैं तो हम आधे दुनिया को साथ लेकर डूब जाएंगे' यह पहली बार है जब अमेरिकी धरती पर ऐसे परमाणु खतरे सामने आए हैं

2 घंटे तक हवा में चक्कर लगाती रही एयर इंडिया की फ्लाइट, कई सांसद बैठे थे, टला बड़ा हादसा

2 घंटे तक हवा में चक्कर लगाती रही एयर इंडिया की फ्लाइट, कई सांसद बैठे थे, टला बड़ा हादसाकांग्रेस सांसद वेणुगोपाल ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि एयर इंडिया की फ्लाइट क्रैश होते-होते बची है। तिरुवनंतपुरम से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट को खराब मौसम की वजह से चेन्नई डायवर्ट कर दिया गया था। लेकिन लैंडिंग की अनुमति नहीं मिलने के कारण फ्लाइट दो घंटों तक हवा में झूलती रही। उन्होंने दावा किया कि चेन्नई में जब लैंडिंग की परमिशन मिली तो रनवे पर पहले से एक और फ्लाइट मौजूद थी। इसकी वजह से एयर इंडिया के पायलट को लैंडिंग इमरजेंसी में कैंसिल करनी पड़ी और वापस टेक ऑफ करना पड़ा।

Weather Update: अनेक राज्यों में भारी वर्षा की संभावना, दिल्ली-NCR में उमस से लोग बेहाल, IMD का अलर्ट

Weather Update: अनेक राज्यों में भारी वर्षा की संभावना, दिल्ली-NCR में उमस से लोग बेहाल, IMD का अलर्टWeather Update: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार अगले 7 दिनों में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश (Uttarakhand and Himachal Pradesh) के कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में 13 अगस्त अत्यधिक भारी बारिश (21 सेमी या उससे ज्यादा) की संभावना है। दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) में उमस ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। जानिए कि देश के अन्य राज्यों में कैसा रहेगा आज का मौसम।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

रक्षा बंधन

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2025, Webdunia.com