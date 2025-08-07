गुरुवार, 7 अगस्त 2025
Written By DW
Last Modified: गुरुवार, 7 अगस्त 2025 (09:13 IST)

रूस से क्या और कितना खरीद रहे हैं भारत, यूरोप और अमेरिका

अमेरिका और यूरोप, भारत को नसीहत दे रहे हैं कि उसे रूस के साथ व्यापार नहीं करना चाहिए। लेकिन दोनों खुद रूस से अरबों यूरो की खरीद कर रहे हैं।

US trade with russia
ओंकार सिंह जनौटी
अमेरिका, यूरोपीय संघ और नाटो के देश नहीं चाहते हैं कि भारत, रूस से कच्चा तेल खरीदे। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप, भारत की इस खरीद को रूसी युद्ध मशीन में पैसा लगाना कहते हैं।
 
5 अगस्त को अमेरिकी न्यूज चैनल सीएनबीसी के साथ एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा, "भारत एक अच्छा कारोबारी साझेदार नहीं है क्योंकि वह हमारे साथ बहुत कारोबार करता है, लेकिन हम उनके साथ व्यापार नहीं करते। इसीलिए हमने 25 फीसदी का फैसला किया है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इसे अगले 24 घंटे में काफी ज्यादा बढ़ाऊंगा, क्योंकि वे रूसी तेल खरीद रहे हैं।"
 
भारत ने इस दबाव को लेकर पश्चिमी देशों पर पलटवार किया है। नई दिल्ली ने इसे पश्चिम के दोहरे मानक करार दिया है। भारत ने दावा किया है कि यूक्रेन युद्ध के बावजूद, खुद अमेरिका और यूरोप, रूस से अरबों यूरो की खरीदारी कर रहे हैं। समाचार एजेंसी एएफपी ने भी इन सौदों की तुलना की है।
 
रूस से क्या कुछ खरीद रहा है यूरोपीय संघ
समाचार एजेंसी एएफपी ने यूरोपीय संघ में आंकड़े जमा करने वाली संस्था यूरोस्टैट के ताजा डेटा के आधार पर यह रिपोर्ट दी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक बीते चार साल में रूस और यूरोपीय के कारोबार का मिजाज बदल चुका है। इसे यूक्रेन युद्ध से पहले और उसके बाद के नजरिए से देखा जा सकता है।
 
2025 की पहली तिमाही में यूरोपीय संघ ने रूस से 8.74 अरब यूरो का माल खरीदा। 2021 में यह आंकड़ा 30.58 अरब यूरो था। वहीं जनवरी 2022 से अब तक यूरोपीय संघ ने रूस से कुल 297 अरब यूरो का सामान आयात किया है। यूरोपीय संघ अब भी रूस से तेल, निकल, प्राकृतिक गैस, खाद, लोहा और स्टील खरीद रहा है। वहीं नाटो का सदस्य तुर्की, चीन और भारत के बाद रूसी तेल का तीसरा बड़ा खरीदार बना हुआ है।
 
कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस और खाद
चार साल पहले रूस, यूरोपीय संघ का सबसे बड़ा पेट्रोलियम आपूर्तिकर्ता था। लेकिन यूक्रेन युद्ध के बाद ईयू ने समुद्री रास्ते से आने वाले रूसी कच्चे तेल पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद रूसी तेल का आयात 14.06 अरब यूरो (2021) से गिरकर 2025 की पहली तिमाही में 1.48 अरब यूरो रह गया।
 
2021 की पहली तिमाही में यूरोपीय संघ, 48 फीसदी प्राकृतिक गैस रूस से खरीदताथा। 2025 की पहली तिमाही में यह खरीद 17 फीसदी रह गई। चार साल पहले यूरोपीय संघ रूस से 28.15 फीसदी खाद खरीद रहा था। 2025 की पहली तिमाही यह आंकड़ा जरा सा गिरकर 25.62 प्रतिशत हुआ है।
 
रूस से क्या और कितनी मात्रा में खरीद रहा है भारत
यूरोप से तुलना करने पर भारत की रूसी माल की खरीदारी बीते चार बरसों में लगातार बढ़ती गई है। 2021 में भारत ने रूस से 8.25 अरब डॉलर का निर्यात किया। वहीं 2024 में यह आंकड़ा 65.7 अरब डॉलर पर पहुंच गया। एएफपी ने यह आंकड़े भारत के वाणिज्य मंत्रालय की वेबसाइट से लिए हैं।
 
2021 में भारत रूस से 2.31 अरब डॉलर का कच्चा तेल खरीद रहा था। 2024 में यह खरीद 52.2 अरब डॉलर तक पहुंच गई। इसी दौरान रूस से भारत ने 3.5 अरब डॉलर का कोयला भी खरीदा। 2021 में यह कोयला आयात 1.12 अरब डॉलर था। खाद के मामले में यह वृद्धि 48.3 करोड़ डॉलर से 1.67 अरब डॉलर तक पहुंची है।
 
रूस से क्या और कितना खरीद रहा है अमेरिका
2025 की पहली तिमाही में अमेरिका ने रूस से 2.50 अरब डॉलर का आयात किया। चार साल पहले इसी समायावधि में यह आयात 14.14 अरब डॉलर का था। अमेरिकी सेंसस ब्यूरो और ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस डेटा के मुताबिक, 2024 में अमेरिका ने रूस से 1.27 अरब डॉलर की खाद खरीदी। यह 2021 के 1.14 अरब डॉलर के भुगतान के मुकाबले ज्यादा है।
 
2024 में अमेरिका ने रूस से 62.4 करोड़ डॉलर का संवर्धित यूरेनियम और प्लूटोनियम खरीदा। 2021 में यह खरीद 64.6 करोड़ डॉलर की थी। बीते साल रूस ने अमेरिका को 87.8 करोड़ डॉलर का पैलैडियम निर्यात किया। 2021 में पैलैडियम का यह सौदा 1.59 अरब डॉलर का था।
edited by : Nrapendra Gupta 
भारत और पाकिस्तान के बीच नदी परियोजनाओं पर क्या है विवाद

भारत और पाकिस्तान के बीच नदी परियोजनाओं पर क्या है विवादमीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि भारत ने वर्ल्ड बैंक से अपील की है कि वह जम्मू और कश्मीर में किशनगंगा और रतले जल परियोजनाओं से जुड़े विवाद पर अपनी कार्रवाई रोक दे। आखिर इन परियोजनाओं को लेकर क्या विवाद है? खबरों के मुताबिक भारत ने इस संबंध में वर्ल्ड बैंक के विशेषज्ञ माइकल लीनो को चिट्ठी लिखी है। लीनो 2022 से इन विवादों पर सुनवाई कर रहे हैं। 'इंडियन एक्सप्रेस' अखबार में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक लीनो ने भारत का अनुरोध मिलने के बाद पकिस्तान से इस अनुरोध पर उसकी राय मांगी है।

10 बिन्दुओं में समझिए आपातकाल की पूरी कहानी

10 बिन्दुओं में समझिए आपातकाल की पूरी कहानीemergency in india in hindi: भारत के इतिहास में 25 जून 1975 का दिन एक काली तारीख के तौर पर दर्ज है, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में "आंतरिक अशांति" का हवाला देते हुए आपातकाल की घोषणा कर दी थी। यह भारतीय लोकतंत्र के लिए एक अभूतपूर्व और संकटपूर्ण दौर था, जिसने देश के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक ताने-बाने को झकझोर कर रख दिया था। आइए, 10 महत्वपूर्ण बिन्दुओं में आपातकाल की पूरी कहानी को समझते हैं:

अलविदा रणथंभौर की रानी 'एरोहेड', बाघिन जिसके जाने से हुआ जंगल की एक सदी का अंत

अलविदा रणथंभौर की रानी 'एरोहेड', बाघिन जिसके जाने से हुआ जंगल की एक सदी का अंतstory of arrowhead tigress ranthambore: रणथंभौर, सवाई माधोपुर, राजस्थान के हरे-भरे जंगल में एक उदासी छा गई है। 19 जून 2025 को, रणथंभौर नेशनल पार्क की सबसे प्रिय और ताकतवर बाघिनों में से एक, एरोहेड (T-84) ने अपनी आखिरी सांस ली। उसकी मृत्यु पर ऐसा लगा मानो रणथंभौर सूना हो गया। जंगल के हर कोने से, और सोशल मीडिया पर भी, उसकी अंतिम विदाई की तस्वीरें और खबरें हर किसी की आंखों में आंसू ला रही थीं। 'रानी' की तरह जीती और बोन कैंसर से चार साल तक जूझती रही, एरोहेड का जाना रणथंभौर में एक युग के अंत जैसा है।

मेघालय ने पर्यटकों की सुरक्षा के लिए बनाई कार्य योजना

मेघालय ने पर्यटकों की सुरक्षा के लिए बनाई कार्य योजनाहाल के बहुचर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड के सिलसिले में मेघालय में पर्यटकों की सुरक्षा के मुद्दे पर भी कई सवाल उठे थे। अब मेघालय सरकार ने राज्य को पर्यटकों के लिए और सुरक्षित बनाने की दिशा में कई कदम उठाए हैं।

ईरान की सैन्य क्षमता से अब दुनिया में दहशत

ईरान की सैन्य क्षमता से अब दुनिया में दहशतIran Israel War: ईरान-इजराइल संघर्षविराम होने से मध्यपूर्व में फिलहाल शांति कायम होने की उम्मीदें भले ही बढ़ गई है लेकिन इस दौरान ईरान ने अपनी सैन्य ताकत का जो दुनिया का सामने प्रदर्शन किया है, वह बेहद खतरनाक है। इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस-3 नामक ईरान के अभियान के दौरान उपयोग किए गए अत्याधुनिक हथियारों और उच्च निर्देशित मिसाइलों से यह साफ हो गया है कि वैश्विक प्रतिबंधों से इस शिया देश पर कोई फर्क नहीं पड़ा है और संयुक्त राष्ट्र उसकी सैन्य भागीदारियों को रोकने में नाकाम रहा है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने इजराइल और अमेरिका के ठिकानों को जिस मजबूती से निशाना बनाया है, उससे मध्यपूर्व के अन्य देशों में भी दहशत बढ़ गई है।

और भी वीडियो देखें

भारत पर आज से 25 फीसदी टैरिफ, ट्रंप ने फिर दी धमकी, आखिर क्या चाहते हैं अमेरिकी राष्‍ट्रपति?

भारत पर आज से 25 फीसदी टैरिफ, ट्रंप ने फिर दी धमकी, आखिर क्या चाहते हैं अमेरिकी राष्‍ट्रपति?Trump Tariff : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत, रूस से तेल खरीद के मामले में चीन के बहुत करीब है और उसे 50 प्रतिशत टैरिफ देना होगा। ट्रंप प्रशासन ने पिछले सप्ताह ही भारत पर 25 प्रतिशत शुल्क लगाने की घोषणा की थी जो 7 अगस्त से प्रभावी हो गया है। अतिरिक्त 25 प्रतिशत शुल्क 21 दिनों बाद यानी 27 अगस्त से प्रभावी होगा। उन्होंने संकेत दिया कि आपको और भी सख्त प्रतिबंध देखने को मिलेंगे।

उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी, नामांकन प्रक्रिया शुरू

उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी, नामांकन प्रक्रिया शुरूVice President Election 2025 : निर्वाचन आयोग ने उपराष्ट्रपति पद के लिए 9 सितंबर को होने चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है और इसके साथ ही नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है।

घाना में हेलीकॉप्टर क्रैश, 2 मंत्रियों समेत 8 की मौत

घाना में हेलीकॉप्टर क्रैश, 2 मंत्रियों समेत 8 की मौतGhana Helicopter Crash: घाना में एक दिल दहला देने वाले हेलीकॉप्टर हादसे में देश के रक्षा मंत्री, पर्यावरण मंत्री और राष्‍ट्रीय सुरक्षा सलाहकार समेत 8 लोगों की मौत हो गई। हेलीकॉप्टर अक्रा से ओबुआसी जा रहा था।
