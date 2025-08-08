शुक्रवार, 8 अगस्त 2025
  • Follow us
  1. सामयिक
  2. डॉयचे वेले
  3. डॉयचे वेले समाचार
  4. donald trump is not a winner in the tariff war for usa
Written By DW
Last Modified: शुक्रवार, 8 अगस्त 2025 (07:49 IST)

डोनाल्ड ट्रंप नहीं जीत रहे हैं टैरिफ की जंग

डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले दिनों में सहयोगियों और प्रतिस्पर्धियों दोनों पर टैरिफ का चाबुक चलाकर उन्हें झुकाने की कोशिश की है। वो चाहते हैं कि पिछले छह महीनों में जो हुआ, उसके बाद उन्हें एक विजेता के तौर पर देखा जाए।

donald trump
अविनाश द्विवेदी
डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाकर उसे चीन और रूस जैसे पश्चिम के प्रतिस्पर्धी देशों की लिस्ट में पहुंचा दिया। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इन टैरिफ की तारीफ की और यूरोप के अन्य देशों से भी भारत के खिलाफ ऐसे कदम उठाने को कहा। पश्चिम के देशों में दबे छिपे भारत पर टैरिफ को लेकर खुशी जाहिर की जाती रही।
 
एक और ऊंचा टैरिफ जो पश्चिम की ही एक शानदार इकोनॉमी पर लगा है, उसे लेकर हालांकि उतना हो-हल्ला नहीं दिख रहा। यह है स्विट्जरलैंड। डॉनल्ड ट्रंप ने स्विट्जरलैंड पर 39 फीसदी टैरिफ लगा रखा है। अमेरिका का स्विट्जरलैंड से करीब 48 अरब डॉलर का व्यापार घाटा है। डॉनल्ड ट्रंप की थियरी कहती है कि व्यापार घाटे का मतलब है कि स्विट्जरलैंड, अमेरिका को लूट रहा है। लेकिन स्विट्जरलैंड के मामले की तह में जाएं तो कहानी कुछ और है।
 
अमेरिका को सोना बेचने की सजा मिली
स्विट्जरलैंड और अमेरिका के बीच जिन चीजों का सबसे ज्यादा व्यापार होता है। वो हैं सोना, दवाएं और लक्जरी आइटम्स। सोना इसलिए क्योंकि स्विट्जरलैंड में सोने की बड़े स्तर पर प्रॉसेसिंग होती है, उसके बाद इसे दुनिया भर में बेचा जाता है। स्विट्जरलैंड और सोने का ऐतिहासिक रिश्ता है, आपने द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान स्विट्जरलैंड में सोने के खजानों को सुरक्षित किए जाने के किस्से सुने होंगे।
 
डॉनल्ड ट्रंप ऊंचे टैरिफ लगाकर स्विट्जरलैंड को दंडित कर रहे हैं क्योंकि अमेरिका, स्विट्जरलैंड से कीमत में ज्यादा सामान खरीदता है और बेचता कम है। दरअसल वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक हालातों के बीच दुनियाभर के बैंक भारी मात्रा में सोना खरीदने में जुटे हैं। ऐसे में अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने भी साल 2024 में भारी मात्रा में सोना खरीदा। इस साल स्विट्जरलैंड से खरीदा गया सोना ही 12 अरब डॉलर से ज्यादा का था। इस सोने ने स्विट्जरलैंड और अमेरिका के बीच व्यापार घाटे को बढ़ाने में अहम रोल निभाया। लेकिन ऐसे लेन-देन का खामियाजा अब स्विट्जरलैंड को भुगतना पड़ रहा है। 
 
अमेरिका ने स्विट्जरलैंड से होने वाले आयातों पर 39 फीसदी का टैरिफ लगा रखा है लेकिन अपने लिए जरूरी चीजों सोने और दवाओं को इन टैरिफ से बाहर रखा है। स्विट्जरलैंड के पास अमेरिका को देने के लिए कुछ खास नहीं है। वो पहले ही अमेरिका से होने वाले आयात पर मामूली टैरिफ लगाता है। ऐसे में ट्रंप को टैरिफ के लिए मनाने गई स्विट्जरलैंड की राष्ट्रपति कारिन केलर शुटर को खाली हाथ अमेरिका से वापस लौटना पड़ा। वो ट्रंप को कोई ऐसी डील नहीं दे सकीं, जो एक बड़ी हेडलाइन बनाने के लिए पर्याप्त हो और दिखाती हो कि कैसे दुनिया डॉनल्ड ट्रंप के सामने डील के लिए गिड़गिड़ा रही है।
 
टैरिफों के प्रभावों से बचा नहीं रहेगा अमेरिका
पिछली तिमाही में अमेरिका की अर्थव्यवस्था में 3 फीसदी से ज्यादा की ग्रोथ देखी गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अमेरिका से व्यापार करने वाले देश टैरिफों के प्रभावी होने से पहले ज्यादा से ज्यादा सामान को अमेरिका भेज देना चाहते थे। अभी तक टैरिफों का असर अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर स्पष्ट दिखना नहीं शुरू हुआ है लेकिन अलग-अलग अनुमानों में बताया गया है कि टैरिफों के प्रभावी होने के बाद एक औसत अमेरिकी परिवार का सालाना खर्च 2 हजार से 2.5 हजार डॉलर तक बढ़ जाएगा।
 
अमेरिका, पूरी तरह से टैरिफ के प्रभावों से बच जाएगा ऐसा होने से रहा। ज्यादातर देश लंबे समय तक नुकसानदेह संधियों में फंसे रहना चाहेंगे, ऐसा भी नहीं होगा। यूरोपीय संघ में तो ऐसी आवाजें उठने भी लगी हैं। इसके अलावा क्या डॉनल्ड ट्रंप एक संधि भर हो जाने से अपना रुख बदल लेंगे। क्या व्यापार संधि हो जाने से वो यूरोपीय संघ के सभी देशों के प्रति दोस्ताना हो जाएंगे। क्या वो और उनका प्रशासन इन देशों की आंतरिक राजनीति में दखल देना बंद कर देगा और अब से यूरोप के धुर-दक्षिणपंथी चेहरों का समर्थन नहीं करेगा। ऐसा होना मुश्किल है। ट्रंप ने कई बार साबित किया है कि अनप्रिडेक्टेबल होना ही उनका असल पॉलिटिकल असेट है। जाहिर है ऐसे में पश्चिम के अन्य देशों का सतर्क बने रहना जरूरी होगा। 
 
कई आर्थिक गतिविधियां तेज कर रहे ट्रंप
डॉनल्ड ट्रंप खुद को विजेता के तौर पर पेश करना पसंद करते हैं और वो चाहते हैं कि टैरिफ की कहानी में उन्हें एक विजेता माना जाए लेकिन सच यह है कि एक ओर ट्रंप ने अपने सबसे करीबी सहयोगी यूरोपीय संघ के देशों के साथ अविश्वास पैदा किया है, वहीं ब्रिक्स की अहम अर्थव्यवस्थाओं को चरम प्रतिस्पर्धी की श्रेणी में ला दिया है। ऐसे में वो कम विश्वास करने वाले और बिल्कुल विश्वास ना करने वाले देशों से घिरे हुए हैं। भारत की टांग खींचने के लिए उन्होंने हाल ही में पाकिस्तान के साथ आर्थिक संबंधों को अच्छा बनाने की घोषणा की लेकिन क्या वो पाकिस्तान और चीन की गाढ़ी दोस्ती के बीच ऐसा करने में सहज होंगे? 
 
दरअसल दुनिया आर्थिक संक्रमण के एक अहम दौर से गुजर रही थी, डॉनल्ड ट्रंप उसके कैटलिस्ट हैं। वो रिजर्व करेंसी के तौर पर डॉलर की अहमियत गिराने, बिटकॉइन को स्थापित करने, नए आर्थिक समूहों का निर्माण करने, अमेरिका से बाहर बाजार तलाशने और अलग-अलग देशों की अपनी जनता की क्रय शक्ति बढ़ाने की घरेलू राजनीति जैसे आर्थिक मोर्चों पर काम को तेज करेंगे। ब्रिक्स देशों के बड़े नेता अमेरिका से बाहर बाजार तलाशने की बात शुरू कर चुके हैं। बड़ी बात नहीं कि नरेन्द्र मोदी ने चीन जाने का फैसला किया।
 
आगामी वर्षों में भारत को अमेरिका से टैरिफ समझौता ना हो पाने से भारी आर्थिक नुकसान होगा लेकिन अमेरिकी कंपनियों को भी भारत का मार्केट खोना पड़ सकता है, जहां अब भी करोड़ों ऐसे ग्राहक हैं, जो महंगे से महंगा अमेरिकी सामान खरीद सकते हैं। डॉनल्ड ट्रंप के कदमों के असर का पूरा आकलन तो अभी कई वर्षों बाद हो सकेगा लेकिन अभी भी ये जरूर कहा जा सकता है कि अमेरिका इनकी भारी कीमत जरूर चुकाएगा। साथ ही ट्रंप के बाकी कार्यकाल में बिना किसी मजबूरी के आंख मूंद अमेरिका पर भरोसा करने वाले दोस्तों की गिनती उंगलियों पर की जा सकेगी और दोस्तों की जरूरत सिर्फ कमजोर देशों को नहीं होती। 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

भारत और पाकिस्तान के बीच नदी परियोजनाओं पर क्या है विवाद

भारत और पाकिस्तान के बीच नदी परियोजनाओं पर क्या है विवादमीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि भारत ने वर्ल्ड बैंक से अपील की है कि वह जम्मू और कश्मीर में किशनगंगा और रतले जल परियोजनाओं से जुड़े विवाद पर अपनी कार्रवाई रोक दे। आखिर इन परियोजनाओं को लेकर क्या विवाद है? खबरों के मुताबिक भारत ने इस संबंध में वर्ल्ड बैंक के विशेषज्ञ माइकल लीनो को चिट्ठी लिखी है। लीनो 2022 से इन विवादों पर सुनवाई कर रहे हैं। 'इंडियन एक्सप्रेस' अखबार में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक लीनो ने भारत का अनुरोध मिलने के बाद पकिस्तान से इस अनुरोध पर उसकी राय मांगी है।

10 बिन्दुओं में समझिए आपातकाल की पूरी कहानी

10 बिन्दुओं में समझिए आपातकाल की पूरी कहानीemergency in india in hindi: भारत के इतिहास में 25 जून 1975 का दिन एक काली तारीख के तौर पर दर्ज है, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में "आंतरिक अशांति" का हवाला देते हुए आपातकाल की घोषणा कर दी थी। यह भारतीय लोकतंत्र के लिए एक अभूतपूर्व और संकटपूर्ण दौर था, जिसने देश के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक ताने-बाने को झकझोर कर रख दिया था। आइए, 10 महत्वपूर्ण बिन्दुओं में आपातकाल की पूरी कहानी को समझते हैं:

अलविदा रणथंभौर की रानी 'एरोहेड', बाघिन जिसके जाने से हुआ जंगल की एक सदी का अंत

अलविदा रणथंभौर की रानी 'एरोहेड', बाघिन जिसके जाने से हुआ जंगल की एक सदी का अंतstory of arrowhead tigress ranthambore: रणथंभौर, सवाई माधोपुर, राजस्थान के हरे-भरे जंगल में एक उदासी छा गई है। 19 जून 2025 को, रणथंभौर नेशनल पार्क की सबसे प्रिय और ताकतवर बाघिनों में से एक, एरोहेड (T-84) ने अपनी आखिरी सांस ली। उसकी मृत्यु पर ऐसा लगा मानो रणथंभौर सूना हो गया। जंगल के हर कोने से, और सोशल मीडिया पर भी, उसकी अंतिम विदाई की तस्वीरें और खबरें हर किसी की आंखों में आंसू ला रही थीं। 'रानी' की तरह जीती और बोन कैंसर से चार साल तक जूझती रही, एरोहेड का जाना रणथंभौर में एक युग के अंत जैसा है।

मेघालय ने पर्यटकों की सुरक्षा के लिए बनाई कार्य योजना

मेघालय ने पर्यटकों की सुरक्षा के लिए बनाई कार्य योजनाहाल के बहुचर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड के सिलसिले में मेघालय में पर्यटकों की सुरक्षा के मुद्दे पर भी कई सवाल उठे थे। अब मेघालय सरकार ने राज्य को पर्यटकों के लिए और सुरक्षित बनाने की दिशा में कई कदम उठाए हैं।

ईरान की सैन्य क्षमता से अब दुनिया में दहशत

ईरान की सैन्य क्षमता से अब दुनिया में दहशतIran Israel War: ईरान-इजराइल संघर्षविराम होने से मध्यपूर्व में फिलहाल शांति कायम होने की उम्मीदें भले ही बढ़ गई है लेकिन इस दौरान ईरान ने अपनी सैन्य ताकत का जो दुनिया का सामने प्रदर्शन किया है, वह बेहद खतरनाक है। इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस-3 नामक ईरान के अभियान के दौरान उपयोग किए गए अत्याधुनिक हथियारों और उच्च निर्देशित मिसाइलों से यह साफ हो गया है कि वैश्विक प्रतिबंधों से इस शिया देश पर कोई फर्क नहीं पड़ा है और संयुक्त राष्ट्र उसकी सैन्य भागीदारियों को रोकने में नाकाम रहा है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने इजराइल और अमेरिका के ठिकानों को जिस मजबूती से निशाना बनाया है, उससे मध्यपूर्व के अन्य देशों में भी दहशत बढ़ गई है।

और भी वीडियो देखें

पूर्व मंत्री एकनाथ खड़से के दामाद की बढ़ीं मुश्किलें, फोन में मिलीं महिलाओं की आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो

पूर्व मंत्री एकनाथ खड़से के दामाद की बढ़ीं मुश्किलें, फोन में मिलीं महिलाओं की आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियोPune Rave Party Case : महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रूपाली चाकणकर ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि राकांपा (शरदचंद्र पवार) नेता एकनाथ खड़से के दामाद प्रांजल खेवलकर के मोबाइल फोन में महिलाओं के सैकड़ों आपत्तिजनक वीडियो और तस्वीरें मिली हैं और पुलिस को तस्करी के पहलू से भी जांच करनी चाहिए। पिछले महीने, पुणे पुलिस की अपराध शाखा ने खराडी इलाके में एक अपार्टमेंट पर छापा मारा और खेवलकर समेत 7 लोगों को गिरफ्तार कर संदिग्ध कोकीन, गांजा, हुक्का और शराब बरामद की।

नेतन्याहू के नए प्लान का खुलासा, क्या खत्म होने वाली है जंग, गाजा पर कब्जा नहीं करेगा इजराइल

नेतन्याहू के नए प्लान का खुलासा, क्या खत्म होने वाली है जंग, गाजा पर कब्जा नहीं करेगा इजराइलइजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गुरुवार को कहा कि इजराइल गाजा पर कब्जा या उसका विलय नहीं करना चाहता और इसका एकमात्र उद्देश्य हमास को खत्म करना तथा क्षेत्र और एक अस्थायी सरकार को सौंपना है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि इजराइल जल्द से जल्द युद्ध समाप्त करके गाजा की सुरक्षा का नियंत्रण अपने जिम्मे लेना चाहता है।

क्‍यों होते हैं युद्ध, RSS चीफ भागवत ने बताया कारण

क्‍यों होते हैं युद्ध, RSS चीफ भागवत ने बताया कारणRSS chief Mohan Bhagwat News : राष्ट्रीय स्वयंसेवक (RSS) प्रमुख मोहन भागवत (Mohan Bhagwat) ने बृहस्पतिवार को कहा कि कट्टरता क्रोध और घृणा पैदा करती है, जिससे झगड़े और युद्ध होते हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया की सभी समस्याओं का मूल कारण मानव स्वभाव की 5 या 6 प्रवृत्तियां हैं। इन प्रवृत्तियों को बदलने के लिए भगवान शिव की भक्ति करनी चाहिए। भागवत ने कहा कि व्यक्ति को सभी के प्रति दया का भाव रखना चाहिए।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

रक्षा बंधन

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2025, Webdunia.com