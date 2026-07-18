पहली बार एक ओवर में 6 छक्के मारने वाले महान कैरिबियाई ऑलराउंडर का हुआ निधन

Tributes pour in from across the cricketing world following the untimely passing of West Indies great Sir Garfield Sobers.https://t.co/NgZWfI7866 — ICC (@ICC) July 18, 2026

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) की एक रिपोर्ट के मुताबिक मैच में रनों की रफ्तार को रोकने के लिए टीम के कप्तान ने मैल्कम को स्पिन गेंदबाजी करने के लिए कहा था लेकिन उनका यह दांव उल्टा साबित हुआ और सोबर्स ने 1 ओवर में छक्कों की झड़ी लगाते हुए यह रिकॉर्ड अपने नाम किया। विंडीज के महान ऑलराउंडर सोबर्स इस मैच में 76 रन बनाकर नाबाद रहे थे।

वेस्टइंडीज के प्रमुख ऑलराउंडर्स में से एक गैरी सोबर्स का 89 साल की उम्र में निधन हो गया। क्रिकेट वेस्टइंडीज के हवाले से इस खबर की पुष्टि हुई। बहुत कम क्रिकेटर्स के नाम के आगे सर जुड़ा होता है ऐसे में वह कितने महान थे इसका अंदाजा इस ही बात से लगाया जा सकता है कि उनके नाम के आगे सर लगता था।सर गैरी सोबर्स का जन्म 28 जुलाई 1936 को बारबाडोस में हुआ था। उन्होंने वेस्टइंडीज के लिए 17 साल की उम्र में ही पदार्पण कर लिया था। वह बाएं हाथ के बल्लेबाज थे और बाएं हाथ से ही तेज गेंदबाजी करते थे। यही नहीं जरुरत के हिसाब से वह स्पिन गेंदबाजी भी कर लेते थे । उस जमाने में उन्होंने उच्च कोटि का क्षेत्ररक्षण कर नजीर पेश की। करियर की बात करें तो उन्होंने 93 टेस्ट में 8032 रन बनाए और 235 विकेट लिए और 109 कैच लिए।क्रिकेट की दुनिया के महान ऑलराउंडर सर गैरी सोबर्स ने रथम श्रेणी क्रिकेट में 1 ओवर में 6 छक्के उड़ाने का अनूठा रिकॉर्ड अपने नाम किया था।बाएं हाथ के महान बल्लेबाज सर गैरी सोबर्स ने इंग्लिश काउंटी चैंपियनशिप में नॉटिंघमशायर टीम की ओर से खेलते हुए यह ऐतिहासिक एवं आश्चर्यजनक उपलब्धि हासिल की थी। सोबर्स ने स्वासनिया में ग्लेमोर्गन के खिलाफ खेलते हुए बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मैल्कम नैश के 1 ओवर की 6 गेंदों पर 6 छक्के उड़ाकर यह रिकॉर्ड बनाया था।गैरी सोबर्स के इस रिकॉर्ड की बराबरी भारतीय ऑलराउंडर रवि शास्त्री ने जनवरी 1985 में की। मौजूदा भारतीय कोच शास्त्री ने बॉम्बे (अब मुंबई) की ओर से खेलते हुए बड़ौदा के लेफ्ट आर्म स्पिनर तिलक राज के 1 ओवर में 6 छक्के उड़ाए थे। इसके अलावा धुरंधर भारतीय बल्लेबाज युवराज सिंह ने 2007 के ट्वंटी-20 विश्व कप में इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड के 1 ओवर में 6 छक्के ठोंककर यह अनूठा रिकॉर्ड अपने नाम किया था।