गुरुवार, 4 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. खेल-संसार
  2. क्रिकेट
  3. समाचार
  4. United Arab Emirates announces squad for Asia Cup 2025
Written By WD Sports Desk
Last Modified: गुरुवार, 4 सितम्बर 2025 (14:30 IST)

UAE के पास है विश्व विजेता कोच, मेजबान ने घोषित की एशिया कप की टीम

Asia Cup 2025 के लिए UAE ने टीम की घोषित

Lalchand Rajput
(UAE) संयुक्त अरब अमीरात ने गुरुवार को एशिया कप 2025 के लिए मुहम्मद वसीम अगुवाई वाली 17 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है।दिलचस्प बात यह है कि इस टीम के कोच लालचंद राजपूत भारतीय है जिन्होंने टीम इंडिया को 2007 का टी-20 विश्वकप जिताया था।

चयनकर्ताओं ने टीम में दाएं हाथ के तेज गेंदबाज मतिउल्लाह खान और बाएं हाथ के स्पिनर सिमरनजीत सिंह, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के खिलाफ चल रही टी-20 त्रिकोणीय श्रृंखला में यूएई की टीम में शामिल किए गए दो नए खिलाड़ियों को बरकरार है। 32 वर्षीय मतिउल्लाह ने अब तक केवल एक एकदिवसीय और पांच अंतरराष्ट्रीय टी-20 मैच खेले हैं। इनमें से आखिरी टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच उन्होंने जुलाई में पर्ल ऑफ अफ्रीका सीरीज में नाइजीरिया के खिलाफ खेला था। वहीं, पैंतीस वर्षीय सिमरनजीत के नाम पांच एकदिवसीय और 11 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं। उन्होंने आखिरी बार पिछले दिसंबर में गल्फ टी-20 अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप में यूएई का प्रतिनिधित्व किया था।

नौ सितंबर से शुरू दुबई और अबू धाबी में आयोजित होने वाले एशिया कप 2025 में यूएई ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान और ओमान के साथ हैं। यूएई अपना अभियान 10 सितंबर को दुबई में भारत के खिलाफ शुरू करेगा। हालाँकि उन्होंने अभी तक किसी भी प्रारूप में भारत या पाकिस्तान को नहीं हराया है।
एशिया कप के लिए UAE टीम इस प्रकार है:- मुहम्मद वसीम (कप्तान), अलीशान शराफू, अर्यांश शर्मा (विकेटकीपर), आसिफ खान, ध्रुव पाराशर, एथन डिसूजा, हैदर अली, हर्षित कौशिक, जुनैद सिद्दीकी, मतिउल्लाह खान, मुहम्मद फारूक, मुहम्मद जवादुल्लाह, मुहम्मद जोहैब, राहुल चोपड़ा (विकेटकीपर), रोहिद खान, सिमरनजीत सिंह और सगीर खान।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Ro-Ko को वनडे विश्वकप 27 तक रोकने के पक्ष में नहीं BCCI , अब क्या होगा

Ro-Ko को वनडे विश्वकप 27 तक रोकने के पक्ष में नहीं BCCI , अब क्या होगारोहित और कोहली पर फैसला लेने की जल्दबाजी में नहीं BCCI

आंकड़ों के लिहाज से दोनों टीमों के लिए ऐतिहासिक रही INDvsENG सीरीज (Video)

आंकड़ों के लिहाज से दोनों टीमों के लिए ऐतिहासिक रही INDvsENG सीरीज (Video)21वीं सदी की ऐसी चौथी सीरीज जहां हर दिन हुआ खेल

घर गिरवी रखकर एवरेस्ट पर चढ़ा, अफसरों की 'अनदेखी' से शीर्ष खेल पुरस्कार से चूका पर्वतारोही पाटीदार

घर गिरवी रखकर एवरेस्ट पर चढ़ा, अफसरों की 'अनदेखी' से शीर्ष खेल पुरस्कार से चूका पर्वतारोही पाटीदारवर्ष 2017 में महज 20 साल की उम्र में दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले मध्यप्रदेश के पर्वतारोही मधुसूदन पाटीदार (Madhusudan Patidar) ने गुरुवार को आरोप लगाया कि अफसरों की अनदेखी से वह राज्य के सबसे बड़े खेल अलंकरण 'विक्रम पुरस्कार' से चूक गए। पाटीदार की याचिका पर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने माउंट एवरेस्ट (Mount Everest) फतह करने वाली राज्य की अन्य पर्वतारोही भावना डेहरिया को साहसिक खेलों की श्रेणी में वर्ष 2023 का विक्रम पुरस्कार प्रदान किए जाने पर मंगलवार (पांच अगस्त) को अंतरिम रोक लगा दी थी।

Bazball भारत और ऑस्ट्रेलिया के सामने सीरीज जिताने में अक्षम, मक्कलम ने माना

Bazball भारत और ऑस्ट्रेलिया के सामने सीरीज जिताने में अक्षम, मक्कलम ने माना'हम जानते हैं कि हमारी टीम में सुधार की गुंजाइश है' : मैकुलम

रोहित कोहली खेलेंगे शुभमन की कप्तानी में? या लेंगे संन्यास, है बहुत से सवाल

रोहित कोहली खेलेंगे शुभमन की कप्तानी में? या लेंगे संन्यास, है बहुत से सवालयुवा भारतीय ब्रिगेड के धमाकेदार प्रदर्शन से सीनियर कोहली और रोहित की राह मुश्किल

और भी वीडियो देखें

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

गणेशोत्सव

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com