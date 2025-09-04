दक्षिण कोरिया का कमाल का खेल, भारत को बराबरी पर रोका भारत बनाम दक्षिण कोरिया मैच 2-2 से रहा ड्रा

India strikes back late to draw their opening match of the Super 4s Pool stage against Korea at the Hero Asia Cup Rajgir, Bihar 2025.

2-2



भारतीय पुरुष हॉकी टीम और कोरिया के बीच हीरो पुरुष एशिया कप राजगीर बिहार 2025 के अपने पहले सुपर 4 मैच बुधवार को 2-2 से ड्रॉ रहा।भारतीय टीम के लिए हार्दिक सिंह (8वें मिनट) और मंदीप सिंह (53वें मिनट) ने गोल दागे, जबकि कोरिया के लिए जिहुन यांग (12वें मिनट) और ह्योनहोंग किम (14वें मिनट) ने गोल किए।बारिश के कारण मैच थोड़ी देरी से शुरू हुआ। भारत ने गीली परिस्थितियों में कई सर्कल एंट्री और गोल पर सकारात्मक हमलों के साथ शानदार शुरुआत की। उन्होंने क्रमशः दूसरे और सातवें मिनट में दो शुरुआती पेनल्टी कॉर्नर भी हासिल किए, लेकिन गोल करने में विफल रहे। आठवें मिनट में, सुखजीत सिंह ने मिडफील्ड में गेंद हासिल की और हार्दिक सिंह (आठवें मिनट) में कोरियाई बैकलाइन को चकमा और गोलकीपर को छकाते हुए भारतीय टीम के लिए पहला गोल दागा।इसके बाद दक्षिण कोरिया ने लगातार दो गोल दागकर मुकाबले में बढ़त हासिल कर ली। 12वें मिनट में, सर्कल के अंदर जुगराज सिंह द्वारा किए गए फ़ाउल के कारण कोरिया को पेनल्टी स्ट्रोक मिला। जिहुन यांग (12वें मिनट) में एक शक्तिशाली शॉट लगाकर बराबरी का गोल दागा। दो मिनट बाद, कोरिया को एक पेनल्टी कॉर्नर मिला, जिसे ह्योनहोंग किम (14वें मिनट) के ड्रैगफ्लिक ने सफलतापूर्वक गोल में बदलकर बढ़त बना ली।दूसरा क्वार्टर दोनों टीमों के बीच काफी संघर्षपूर्ण रहा, जिसमें भारत लगातार गोल पर हमला करता रहा, लेकिन दक्षिण कोरिया की रक्षापंक्ति मजबूत रही। भारत दबाव तो बढ़ा रहा था, लेकिन वह कोरिया की कड़ी मैन-मार्किंग को भेद नहीं पा रहा थे। 22वें मिनट में, कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने एक लंबा पास दिया जो दाहिने किनारे पर खड़े जरमनप्रीत सिंह के पास पहुंचा, लेकिन उनके नजदीकी पोस्ट की ओर लगाए गए कोणीय शॉट को कोरियाई गोलकीपर ने रोक दिया।तीसरा क्वार्टर भी कोरिया की मामूली बढ़त के साथ बराबरी पर समाप्त हुआ। भारत सर्कल के अंदर मौके बनाने में अच्छा प्रदर्शन कर रहा था, लेकिन गोल नहीं कर पा रहा था। 41वें मिनट में, मनप्रीत सिंह ने सुदूर पोस्ट पर सुखजीत सिंह को एक प्रभावशाली पास दिया, जिसे गोलकीपर को छकाना था, लेकिन उनका शॉट गोलपोस्ट से थोड़ा दूर चला गया। कुछ ही क्षणों बाद, अभिषेक के पास गोल करने के दो मौके आए, लेकिन उनके दोनों शॉट भी वाइड रहे। तीसरे क्वार्टर के आखिरी खेल में, भारत को लंबे इंतजार के बाद एक पेनल्टी कॉर्नर मिला, लेकिन हरमनप्रीत सिंह की ड्रैगफ्लिक को लाइन पर खड़े एक कोरियाई डिफेंडर ने गोल होने से बचा लिया।भारतीय टीम को 49वें मिनट में एक और पेनल्टी कॉर्नर मिला।,लेकिन कोरियाई गोलकीपर ने एक और शानदार बचाव किया। 53वें मिनट में, सुखजीत सिंह ने कोरियाई डिफेंस को चीरते हुए मनदीप सिंह (53वें मिनट) को एक बेहतरीन पास दिया, जिन्होंने गेंद को खाली नेट में डालकर मैच को फिर से बराबरी पर ला दिया। इसके बाद भारत और कोरिया दोनों को पेनल्टी कॉर्नर मिले, लेकिन वे विजयी गोल नहीं कर सके।56वें मिनट में अभिषेक ने सुखजीत सिंह के लिए एक मौका बनाया, लेकिन उनका शॉट गोलपोस्ट से बाल-बाल बच गया और दोनों टीमों ने चार क्वार्टर के बेहद कड़े मुकाबले के बाद बराबरी पर छूटने का फैसला किया। दोनों टीमों को एक-एक अंक मिला।भारतीय टीम अगले मैच में गुरुवार को मलेशिया से भिड़ेगी।