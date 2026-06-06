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Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Last Updated : शनिवार, 6 जून 2026 (13:31 IST)

विश्व विजेता कप्तान सूर्यकुमार यादव भारतीय T-20I टीम से बाहर

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टी-20 अंतरराष्ट्रीय विश्वकप जिताने वाले कप्तान सूर्यकुमार यादव की आयरलैंड दौरे पर ना केवल कप्तानी छिनी है बल्कि उनको टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। उनकी जगह श्रेयस अय्यर को टीम की कप्तानी मिली है वही तिलक वर्मा उपकप्तान बनाए गए हैं। यह निर्णय लगभग तय माना जा रहा था क्योंकि सूर्या का बल्ला  अंतरराष्ट्रीय और फ्रैंचाइजी स्तर पर शांत रहा था। 

सूर्या की कप्तानी शानदार, लेकिन बल्लेबाजी बनी चिंता
 
सूर्यकुमार यादव ने जुलाई 2024 में भारत की टी20 कप्तानी संभाली थी। उनकी कप्तानी में टीम इंडिया ने Asia Cup 2025 और T20 World Cup 2026 जैसे बड़े टूर्नामेंट अपने नाम किए। बतौर कप्तान उनका जीत प्रतिशत 76.92% (Win Percentage as Captain) रहा, जो किसी भी भारतीय टी20 कप्तान के लिए बेहद प्रभावशाली आंकड़ा माना जा रहा है।सूर्याकुमार यादव बतौर कप्तान एक भी सीरीज नहीं हारे।
 
हालांकि, कप्तानी में सफलता के बावजूद उनकी बल्लेबाजी लगातार सवालों के घेरे में रही। कप्तान बनने के बाद से सूर्या ने 45 टी20 मुकाबलों में सिर्फ 932 रन बनाए हैं। टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भी उन्होंने 9 पारियों में 242 रन बनाए, लेकिन इनमें से 84 रन केवल अमेरिका के खिलाफ आए थे। बड़े मुकाबलों में उनका बल्ला दमदार असर नहीं छोड़ सका।

आईपीएल 2026 में भी फीका रहा प्रदर्शन
 
मुंबई इंडियंस के लिए खेल रहे सूर्यकुमार यादव का आईपीएल 2026 सीजन भी अब तक काफी निराशाजनक रहा है।  सूर्यकुमार ने  12 पारियों में सिर्फ़ 18 की औसत से 2 अर्धशतक के साथ 270 रन बनाए हैं। टीम Points Table में नौवें स्थान पर रही । पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस का यह खराब प्रदर्शन भी कहीं न कहीं सूर्या पर दबाव बढ़ा गया।
 
रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि सूर्या लंबे समय से कलाई (Wrist Issue) की समस्या से जूझ रहे हैं। टी20 वर्ल्ड कप के दौरान भी वह भारी टेपिंग के साथ बल्लेबाजी करते नजर आए थे। आईपीएल 2025 में भी उनकी कलाई पर मोटी स्ट्रैपिंग देखी गई थी। टीम इंडिया के सपोर्ट स्टाफ और डॉक्टर लगातार उनकी निगरानी कर रहे हैं, लेकिन यह चोट अब उनके प्रदर्शन को प्रभावित करती दिख रही है।

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