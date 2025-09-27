शनिवार, 27 सितम्बर 2025
Written By WD Sports Desk
Last Updated : शनिवार, 27 सितम्बर 2025 (17:38 IST)

INDvsSL लगातार 2 सुपर ओवर और स्कोर भी समान, जयसूर्या को नहीं हो रहा विश्वास

Super Over
श्रीलंका के मुख्य कोच सनत जयसूर्या को विश्वास नहीं हो रहा था कि श्रीलंका ने दुबई में भारत के ख़िलाफ एशिया कप सुपर फोर मैच आख़िरी ओवर में गंवा दिया है।उनकी यह हार जुलाई 2024 की यादों को ताजा कर गई, जब उन्होंने भारत के ख़िलाफ एक आसान सी दिख रही जीत को गंवा दिया था। पल्लेकेल स्टेडियम में खेले गए उस मैच में श्रीलंका को छह विकेट शेष रहते दो ओवरों में सिर्फ़ नौ रन चाहिए थे। फिर भी वे रिंकू सिंह और सूर्यकुमार यादव की गेंदबाजी के सामने लड़खड़ा गए और मैच सुपर ओवर में चला गया, जहां वे केवल एक रन ही बना पाए, जिसे सूर्यकुमार ने एक ही गेंद में हासिल कर लिया था।

शुक्रवार को, श्रीलंका को जीतने के लिए आख़िरी ओवर में 12 रन चाहिए थे, जबकि छह विकेट शेष थे और शतकवीर पथुम निसंका क्रीज पर मौजूद थे। लेकिन वह आख़िरी ओवर की पहली ही गेंद पर आउट हो गए। इसके बाद दसुन शनाका ने मैच को आगे बढ़ाया और आख़िरी गेंद पर तीन रन की ज़रूरत थी। लेकिन आख़िरी गेंद पर वह सिर्फ़ दो ही रन बना पाए। और मैच सुपर ओवर में चला गया, जहां भारतीय टीम ने बाजी मार ली।

दिलचस्प बात यह है कि इन दोनों मुकाबले के सुपर ओवर भी समान ही रहे। श्रीलंका पिछले साल के इस मैच में सिर्फ 2 रन बना सकी। इसके बाद सूर्या और शुभमन की जोड़ी ही मैदान पर उतरी और पहली ही गेंद पर सूर्या ने जीत के लिए जरूरी रन बनाकर सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली।

यह टीम बहुत आगे तक जा सकती है : जयसूर्या

जयसूर्या ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ़्रेंस में कहा, "मैं चाहता था कि हम मैच को सामान्य तरीक़े से ही जीत लें। कोई भी कप्तान या कोच सुपर ओवर में नहीं जाना चाहता। दुर्भाग्य से दासुन तीसरा रन पूरा नहीं कर पाए। हालांकि ऐसा नहीं है कि भारत के ख़िलाफ़ हम किसी मानसिक अवरोध के साथ खेलते हैं। हमारी बल्लेबाज़ी लाइन-अप मजबूत है। 200 (203) का पीछा करना कभी आसान नहीं होता, लेकिन हमने लगभग उस स्कोर को हासिल कर लिया था, जो हमारी बल्लेबाज़ी की गुणवत्ता को दर्शाता है।"

श्रीलंका की क्लास या गुणवत्ता पर कोई संदेह नहीं है, और निसंका इसका बेहतरीन उदाहरण हैं। 2021 में टेस्ट बल्लेबाज के रूप में पहचान बनाने के बाद, वह अब एक ज़बरदस्त व्हाइट-बॉल खिलाड़ी बन गए हैं। पिछले ही हफ़्ते ग्रुप स्टेज के बाद निसंका ने जयसूर्या के प्रभाव और कोच द्वारा उन्हें एक अलग पहचान विकसित करने की स्वतंत्रता देने की खुलकर प्रशंसा की थी। शुक्रवार को उन्होंने बेहतरीन खेल दिखाया और 58 गेंदों पर 107 रन की शानदार पारी खेली।

जयसूर्या ने निसंका और परेरा की पारी के बारे में कहा, "जब आप 202 (203) का पीछा कर रहे होते हैं, तो आपको लगातार बाउंड्री तलाशनी होती है। उनकी साझेदारी काफी महत्वपूर्ण थी। जब हमने विकेट खोना शुरू किया, तो मोमेंटम दूसरी ओर चला गया। चेज में ऐसा होना स्वाभाविक है क्योंकि किसी न किसी को जोखिम लेना पड़ता है। दुख की बात है कि पथुम गलत समय पर आउट हो गए, और बाद में गेंद ज़्यादा टर्न होने लगी। फिर भी यह एक बहुत अच्छा मैच था।"


"कुसल हमारी टीम में स्पिन के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक हैं। उन्होंने उस भूमिका को फिर से अच्छी तरह निभाया, हालांकि मैं चाहता था कि वह और देर तक बल्लेबाजी करें। दोनों ने सोच-समझकर जोखिम लिया, और जब उन्हें बाउंड्री चाहिए थी, तो उन्होंने उसे अंजाम दिया। पथुम को हाल ही में हैमस्ट्रिंग की समस्या भी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने टीम के लिए 100% दिया, जो उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।"

जयूसर्या ने आगे कहा, "भारत ने 200 से अधिक रन बनाने के लिए अच्छा क्रिकेट खेला। हमारे लड़कों ने दिखाया कि वे उसका पीछा करने में सक्षम हैं, लेकिन हम फिर से थोड़ा पीछे रह गए। बांग्लादेश के ख़िलाफ उस मैच को छोड़कर, मैं काफ़ी हद तक संतुष्ट हूं। हालांकि फ़ाइनल में न पहुंचने से निराश हूं। हमारे पास बल्लेबाज़ी और गेंदबाज़ी की गुणवत्ता है। अहम यह है कि हम परिस्थितियों और प्रतिद्वंद्वी के अनुसार अपनी योजनाओं को लगातार अंजाम दें। अगर हम ऐसा करते हैं, तो यह टीम बहुत आगे जा सकती है।"
