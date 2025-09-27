इस दिन से शुरू होने जा रहा इंडियन आइडल का नया सीजन, यह होगी शो की थीम

भारत का सबसे पॉपुलर सिंगिंग रियलिटी शो 'इंडियन आइडल' एक बार फिर सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न पर नए सीज़न के साथ आ गया है। इस बार शो यादों और संगीत की खास धुन अपने दिल को छू लेने वाले थीम 'यादों की प्लेलिस्ट: जहां आवाज़ें आज वाली और गाने आप वाले' के साथ लाया है।

आज के टैलेंट को पुराने गानों के साथ मिलाने का वादा करते हुए, यह सीज़न इंडियन म्यूजिक के पुराने गानों का एक संगीतपूर्ण जश्न होने वाला है। इस तरह से यह सीज़न इमोशंस, यादों और शानदार टैलेंट्स का एक जबरदस्त सफर होने वाला है।

तैयार हो जाइए एक ऐसे सीज़न के लिए जो दिल और कान दोनों को भाएगा। इंडियन आइडल का नया सीज़न 18 अक्टूबर 2025 से सिर्फ सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न और सोनी LIV पर प्रसारित होगा।