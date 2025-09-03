बुधवार, 3 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. खेल-संसार
  2. क्रिकेट
  3. समाचार
  4. Sikander Raza top seeded in the ODI all rounders ranking
Written By WD Sports Desk
Last Modified: बुधवार, 3 सितम्बर 2025 (15:42 IST)

39 वर्षीय पाक मूल के जिम्बाब्वे कप्तान बने वनडे ऑलराउंडर रैंकिंग के सिकंदर

सिकंदर रजा बने एकदिवसीय क्रिकेट के शीर्ष ऑलराउंडर

Sikander Raza
हरारे में श्रीलंका के खिलाफ दो मैचों की श्रृंखला में शानदार प्रदर्शन वाले जिम्बाब्वे के स्टार खिलाड़ी सिकंदर रजा अपने करियर में पहली बार आईसीसी पुरुष एकदिवसीय खिलाड़ी ऑलराउंडर रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर पहुंच गए हैं। दक्षिण अफ्रीका के स्पिनर केशव महाराज गेंदबाजी रैंकिंग में नंबर वन पर है।अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) की ओर से बुधवार को जारी रैंकिंग की ताजा अपडेट के अनुसार 39 वर्षीय रजा ने दोनों मैचों में 92 और नाबाद 59 रन बनाए और श्रृंखला में एक विकेट लेकर अफगानिस्तान के अजमतुल्लाह ओमरजई और मोहम्मद नबी को पछाड़ते हुए शीर्ष स्थान हासिल किया। वहीं ओमरजई दूसरे और नबी तीसरे स्थान पर हैं। रजा का पिछला सर्वश्रेष्ठ दूसरा स्थान था जो उन्होंने दिसंबर 2023 में हासिल किया था।

रजा के कुल 151 रन ने उन्हें बल्लेबाजी रैंकिंग में नौ पायदान ऊपर चढ़कर 22वें स्थान पर पहुंच गये है जो कि जून 2023 में उनके करियर के सर्वश्रेष्ठ 24वें स्थान से दो पायदान नीचे है। गेंदबाजों में भी वह एक पायदान ऊपर चढ़कर 38वें स्थान पर पहुंच गए हैं।श्रीलंका के सलामी बल्लेबाज पथुम निसंका सात स्थान ऊपर चढ़कर 13वें स्थान पर पहुंच गए हैं, श्रीलंका के ही जनिथ लियानागे (13 स्थान ऊपर चढ़कर 29वें स्थान पर) और जिम्बाब्वे के सीन विलियम्स (तीन स्थान ऊपर चढ़कर 47वें स्थान पर) श्रृंखला के बाद बल्लेबाजी रैंकिंग में ऊपर आने वाले अन्य खिलाड़ी हैं।

स्कॉटलैंड के बल्लेबाज जॉर्ज मुन्से आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप लीग 2 में कनाडा के खिलाफ मैच विजयी 84 रनों की नाबाद पारी के बाद तीन स्थान ऊपर चढ़कर 34वें स्थान पर पहुंच गए हैं, जबकि दक्षिण अफ्रीका के टोनी डी र्जोजी 67वें से 64वें स्थान पर आ गए हैं।
एकदिवसीय गेंदबाजी रैंकिंग में दक्षिण अफ्रीका के स्पिनर केशव महाराज ने श्रीलंका के स्पिनर महेश तीक्षाना को पछाड़कर शीर्ष स्थान हासिल किया है। उन्होंने लीड्स में इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे में 22 रन देकर चार विकेट लिए थे। जोफ्रा आर्चर (छह स्थान ऊपर 19वें स्थान पर) और लुंगी एनगिडी (पांच स्थान ऊपर 23वें स्थान पर) भी मैच के बाद गेंदबाजी रैंकिंग में ऊपर आए हैं। असिथा फर्नांडो छह स्थान ऊपर 31वें स्थान पर पहुँच गए हैं, जबकि दिलशान मदुशंका ने हरारे में पहले वनडे में 62 रन देकर चार विकेट लिए थे, जिसमें एक हैट्रिक भी शामिल थी, जिससे वह 60वें से 52वें स्थान पर पहुँच गए हैं।

आईसीसी पुरुष टी-20 अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी रैंकिंग में अफगानिस्तान के बल्लेबाज इब्राहिम जादरान और सेदिकुल्लाह अटल ने शारजाह में त्रिकोणीय श्रृंखला के मैच में क्रमशः 65 और 64 रन बनाकर पाकिस्तान को हराने में मदद करने के बाद बड़ी प्रगति की है। जादरान 12 पायदान ऊपर चढ़कर 20वें स्थान पर पहुंच गए हैं, अटल 346 पायदान ऊपर चढ़कर 127वें स्थान पर पहुंच गए हैं।


पाकिस्तानी बल्लेबाज हसन नवाज (दो पायदान ऊपर चढ़कर संयुक्त 31वें स्थान पर) बल्लेबाजी रैंकिंग में बढ़त हासिल करने वालों में शामिल हैं, जबकि सूफियान मुकीम (11 पायदान ऊपर चढ़कर 22वें स्थान पर), शाहीन अफरीदी (आठ पायदान ऊपर चढ़कर 26वें स्थान पर) और मोहम्मद नवाज (15 पायदान ऊपर चढ़कर 43वें स्थान पर) गेंदबाजी रैंकिंग में छलांग लगाने वाले खिलाड़ियों में शामिल हैं। नबी अंतरराष्ट्रीय टी-20 ऑलराउंडरों की सूची में वह एक पायदान ऊपर चढ़कर दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं।(एजेंसी)
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Ro-Ko को वनडे विश्वकप 27 तक रोकने के पक्ष में नहीं BCCI , अब क्या होगा

Ro-Ko को वनडे विश्वकप 27 तक रोकने के पक्ष में नहीं BCCI , अब क्या होगारोहित और कोहली पर फैसला लेने की जल्दबाजी में नहीं BCCI

आंकड़ों के लिहाज से दोनों टीमों के लिए ऐतिहासिक रही INDvsENG सीरीज (Video)

आंकड़ों के लिहाज से दोनों टीमों के लिए ऐतिहासिक रही INDvsENG सीरीज (Video)21वीं सदी की ऐसी चौथी सीरीज जहां हर दिन हुआ खेल

घर गिरवी रखकर एवरेस्ट पर चढ़ा, अफसरों की 'अनदेखी' से शीर्ष खेल पुरस्कार से चूका पर्वतारोही पाटीदार

घर गिरवी रखकर एवरेस्ट पर चढ़ा, अफसरों की 'अनदेखी' से शीर्ष खेल पुरस्कार से चूका पर्वतारोही पाटीदारवर्ष 2017 में महज 20 साल की उम्र में दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले मध्यप्रदेश के पर्वतारोही मधुसूदन पाटीदार (Madhusudan Patidar) ने गुरुवार को आरोप लगाया कि अफसरों की अनदेखी से वह राज्य के सबसे बड़े खेल अलंकरण 'विक्रम पुरस्कार' से चूक गए। पाटीदार की याचिका पर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने माउंट एवरेस्ट (Mount Everest) फतह करने वाली राज्य की अन्य पर्वतारोही भावना डेहरिया को साहसिक खेलों की श्रेणी में वर्ष 2023 का विक्रम पुरस्कार प्रदान किए जाने पर मंगलवार (पांच अगस्त) को अंतरिम रोक लगा दी थी।

Bazball भारत और ऑस्ट्रेलिया के सामने सीरीज जिताने में अक्षम, मक्कलम ने माना

Bazball भारत और ऑस्ट्रेलिया के सामने सीरीज जिताने में अक्षम, मक्कलम ने माना'हम जानते हैं कि हमारी टीम में सुधार की गुंजाइश है' : मैकुलम

रोहित कोहली खेलेंगे शुभमन की कप्तानी में? या लेंगे संन्यास, है बहुत से सवाल

रोहित कोहली खेलेंगे शुभमन की कप्तानी में? या लेंगे संन्यास, है बहुत से सवालयुवा भारतीय ब्रिगेड के धमाकेदार प्रदर्शन से सीनियर कोहली और रोहित की राह मुश्किल

और भी वीडियो देखें

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

गणेशोत्सव

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com