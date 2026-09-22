जापान के खिलाफ होने वाले महामुकाबले से पहले क्या बोले सरपंच (Video)

Indian Captain Shreyas Iyer with squad has reached Japan for Asian Games and the historical match between India and Japan. pic.twitter.com/twjstQGDr5 — Soman. (@Shreyasian96) September 20, 2026





#TeamIndia have arrived in Japan and Captain Shreyas Iyer @ShreyasIyer15 is looking forward to the historic one-off T20I pic.twitter.com/MwOxgv0iHv — BCCI (@BCCI) September 21, 2026

भारत के टी20 कप्तान श्रेयस अय्यर चाहते हैं कि उनकी टीम जापान के अनजान हालात के हिसाब से जल्दी ढल जाए, क्योंकि वे अफ़गानिस्तान के खिलाफ 3-0 से टी 20 सीरीज़ जीतने के बाद एशियन गेम्स में हिस्सा लेने जा रहे हैं।भारतीय टीम रविवार सुबह की फ़्लाइट से जापान के लिए रवाना होगी और आइची-नागोया में एशियन गेम्स में अपना अभियान शुरू करने से पहले जापान के खिलाफ़ एक टी 20 मैच खेलेगी। अय्यर के लिए यह दौरा एशियन गेम्स में उनकी पहली मौजूदगी भी होगी, इसलिए वहाँ के हालात के हिसाब से ढलना उनकी सबसे ज़रूरी प्राथमिकताओं में से एक है।”एशियन गेम्स के बारे में कहूँ तो, यह मेरा पहला मौका होगा। इसलिए, मैं वहाँ जाने और सबसे पहले वहाँ के हालात के हिसाब से ढलने का इंतज़ार कर रहा हूँ क्योंकि हम पहले कभी वहाँ नहीं गए हैं।”अय्यर ने कहा, “इसलिए, वहाँ की पिच कैसी हैं, इस बारे में कुछ अंदाज़ा होना ज़रूरी है; यह सब चीज़ों का मिला-जुला असर होगा और सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम एक टीम के तौर पर एकजुट रहें और यह सीरीज़ निश्चित रूप से एशियन गेम्स के लिए एक शानदार मोमेंटम है।”अफ़गानिस्तान के खिलाफ़ भारत की सीरीज़ जीत पर बात करते हुए, अय्यर ने विरोधी टीम के जोश और कॉम्पिटिटिव रवैये की तारीफ़ की और साथ ही अपनी टीम के आत्मविश्वास और निरंतरता पर भी ज़ोर दिया।“अगर आप अफ़ग़ानी खिलाड़ियों को देखें, तो वे बहुत जोशीले लोग हैं और मैदान पर उतरते ही उनका रवैया ज़बरदस्त होता है; वे जीतना चाहते हैं। उनमें यहाँ आकर अच्छा प्रदर्शन करने की भूख और जोश है। पहली सीरीज़ जीत ज़िम्बाब्वे में हुई थी। दूसरी सीरीज़ जीत, और वह भी घर से दूर, लेकिन घरेलू माहौल जैसा ही महसूस हुआ। यह बहुत अच्छा लगता है। हर खिलाड़ी ने मैदान पर जाकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की ज़िम्मेदारी ली। मुझे लगता है कि इसी योगदान की वजह से हमने सीरीज़ में शानदार जीत हासिल की।”“मुझे लगता है कि हमारा नज़रिया ही पॉज़िटिव था। जब हम मैदान पर उतरे, तो हम टूर्नामेंट से पहले अपने लिए एक लय बनाना चाहते थे और फिर पहले मैच में आपने देखा कि हमारा अंदाज़ कितना दबदबे वाला था।” उन्होंने आगे कहा, “खिलाड़ियों का रवैया शानदार था और मुझे लगता है कि यह दूसरे और तीसरे मैच में भी देखने को मिला।”अय्यर ने ओपनर अभिषेक शर्मा की भी खास तौर पर तारीफ़ की, जिन्होंने सीरीज़ में टॉप ऑर्डर में अहम भूमिका निभाई और गुरुवार को तीसरे टी20 मैच में सिर्फ़ 30 गेंदों में शतक जड़कर रिकॉर्ड बनाया।“अभिषेक ने जिस तरह से पूरे समय बल्लेबाज़ी की… वह आम तौर पर यहीं दिल्ली में प्रैक्टिस करते हैं और उन्होंने कहा कि उन्हें यहाँ की पिचों की अच्छी आदत है। इसलिए, हमें उनसे यहाँ बड़े स्कोर की उम्मीद थी और पिछले दो मैचों में भी उन्होंने ऐसा करके दिखाया, इसलिए मैं उनके लिए खुश हूँ।”अय्यर ने भारत के लगातार अच्छे प्रदर्शन का श्रेय ड्रेसिंग रूम के माहौल को दिया और कहा कि टीम का स्टैंडर्ड बनाए रखने में प्लेइंग XI से बाहर रहने वाले खिलाड़ियों का योगदान भी उतना ही अहम है।“सच कहूँ तो, हमने तय किया है कि हम अपने लिए एक स्टैंडर्ड सेट करेंगे और आप हर मैच में देखेंगे कि हम बेहतर होते जा रहे हैं। इससे मैच में हिस्सा लेने वाले और बाहर बैठने वाले हर खिलाड़ी की सोच का पता चलता है। उनका योगदान बहुत मायने रखता है क्योंकि ड्रेसिंग रूम के अंदर की एनर्जी ही असल में अच्छा प्रदर्शन और नतीजे दिलाती है।”