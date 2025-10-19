रविवार, 19 अक्टूबर 2025
RO-KO का फ्लॉप शो, रोहित 8 कोहली 0 पर आउट हुए, शुभमन भी रवाना

बारिश के व्यवधान तक भारत के 3 विकेट पर 37 रन

India
AUSvsIND विराट कोहली और रोहित शर्मा अपना प्रभाव छोड़ने में नाकाम रहे जिससे भारत ने रविवार को यहां आस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच में बारिश के व्यवधान तक 25 रन पर तीन विकेट गंवा दिये।कोहली आठ गेंदों का सामना करने के बाद बिना खाता खोले मिशेल स्टार्क की गेंद पर आउट हो गए जबकि रोहित (08) को जोश हेजलवुड ने आउट किया।बाद में कप्तान शुभमन गिल 10 रन बनाकर तेज गेंदबाज नाथन एलिस की गेंद पर लेग साइड में कैच आउट हो गए।बारिश के कारण जब खेल रोका गया तब श्रेयस अय्यर (02) और अक्षर पटेल (00) क्रीज पर थे।
इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिशेल मार्श ने रविवार को यहां भारत के खिलाफ पहले एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में टॉस जीत कर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया।भारत के लिए ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी उसी स्टेडियम में वनडे में पदार्पण करेंगे, जहां उन्होंने लगभग एक साल पहले अपना पहला टेस्ट मैच खेला था।
