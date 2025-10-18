करो या मरो के मुकाबले में भारत के सामने अजेय इंग्लैंड, पर तैयारी तगड़ी

INDvsENG अपना दिल थामे रखें, क्योंकि होलकर स्टेडियम में माहौल रोमांचक होता जा रहा है। जैसे-जैसे आईसीसी महिला विश्व कप 2025 अपने चरम पर पहुंच रहा है, हरमनप्रीत कौर की भारतीय महिला टीम 19 अक्टूबर को नेट शिवर-ब्रंट की इंग्लैंड महिला टीम के खिलाफ एक जरूरी मुकाबले की तैयारी में जुटी है, जो कि मेहमानों से कहीं बेहतर है क्योंकि भारतीय टीम मंगलवार से ही इंदौर में पहुंच कर प्रैक्टिस और मैच सिमुलेशन कर रही है। वहीं इंग्लैंड पाकिस्तान से उलटफेर से बच कर शुक्रवार से अभ्यास सत्र में जुटी है। स्थानीय मीडिया की मानें तो भारत को परिस्थितियों में ढलने का समय ज्यादा मिला है।भारत को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा है – लगातार दो हार ने उसकी सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को गंभीर रूप से खतरे में डाल दिया है। लेकिन अगर इस टीम को किसी चीज से फ़ायदा होता है, तो वह है दबाव। और होलकर स्टेडियम के हर कोने से घरेलू दर्शकों की गर्जना के साथ, एक जबरदस्त वापसी की उम्मीद करें।ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 विकेट से मिली उस मामूली हार के बाद, भारत की गेंदबाजी और मध्यक्रम की मजबूती पर सवाल उठ रहे हैं। शीर्ष क्रम ने अपना काम कर दिया था- स्मृति मंधाना और युवा प्रतीका रावल ने 155 रनों की शानदार साझेदारी की, लेकिन बाकी बल्लेबाज जरूरी समय पर लड़खड़ा गए। इस बार, कप्तान हरमनप्रीत से न सिर्फ़ दृढ़ता, बल्कि खेल के प्रति जागरूकता की भी अपेक्षा की जाएगी।भारत के लिए अच्छी खबर: हाल के दिनों में उन्होंने इंग्लैंड को कड़ी टक्कर दी है। पिछले पांच मुकाबलों में से चार में जीत- यह कोई तुक्का नहीं है। यह टीम जानती है कि अंग्रेजों को कैसे परास्त करना है, खासकर घरेलू परिस्थितियों में जहां गेंद पकड़ती है, घूमती है और बल्लेबाजों को परेशान करती है।स्मृति मंधाना ने पिछले मैच में 66 गेंदों पर 80 रन बनाकर शानदार प्रदर्शन किया था, और प्रतीका ने उनका बखूबी साथ दिया। अगर वे फिर से अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो इंग्लैंड का नया गेंदबाजी आक्रमण शुरुआत में ही मुश्किल में पड़ सकता है। उनके पीछे, मध्य क्रम-हरलीन देओल, जेमिमा रोड्रिग्स और खुद हरमनप्रीत-को ऋचा घोष के डेथ ओवरों में तूफान लाने से पहले संयम बनाए रखना होगा।चलिए स्पिन की बात करते हैं। क्योंकि यह इंदौर है, और इस पिच को थोड़ा टर्न पसंद है। दीप्ति शर्मा और स्नेह राणा यहां गेंदबाजी का लुत्फ़ उठाएँगी। जैसे-जैसे दिन आगे बढ़ेगा, पिच धीमी और पकड़दार होती जाएगी, और यह बाद में बल्लेबाजी करने वालों के लिए बुरी खबर है।अमनजोत कौर और क्रांति गौड़ ने हाल ही में रन लुटाए हैं, लेकिन अगर वे जल्दी अपनी लाइन पकड़ लेती हैं, तो स्पिनरों के लिए बीच के ओवरों में इंग्लैंड की मुश्किलें बढ़ाने का रास्ता तैयार हो जाएगा।दूसरी ओर, इंग्लैंड स्थिर और स्थिर है – टूर्नामेंट में अब तक अजेय। लेकिन उनका मध्यक्रम थोड़ा लड़खड़ाता हुआ दिख रहा है, और भारत के स्पिनरों के खिलाफ, यह कमज़ोरी और भी बढ़ सकती है। टैमी ब्यूमोंट और एमी जोन्स को इंग्लैंड को बढ़त दिलानी होगी, जबकि कप्तान शिवर-ब्रंट और हीथर नाइट को पारी को समझदारी से संभालना होगा।सोफी एक्लेस्टोन और चार्लोट डीन की अगुवाई में उनकी गेंदबाजी कमाल की है। लेकिन उनका सामना भारत की सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों से होगा – और ऐसी पिच पर यह कभी आसान नहीं होता जो चिल्लाती हो, “बड़ा स्कोर करो या स्पिन आउट हो जाओ।”आंकड़े झूठ नहीं बोलते-होलकर में पहले बल्लेबाज़ी करने वाली टीमों का दबदबा रहा है। बाद में पिच धीमी हो जाती है, और दूधिया रोशनी में 270 से ज़्यादा के लक्ष्य का पीछा करना एक दुःस्वप्न हो सकता है। अगर सिक्का उनके पक्ष में पड़ता है, तो दोनों कप्तानों से पहले बल्ला थामने की उम्मीद की जा सकती है।यह मैच दो बातों पर निर्भर करेगा: बीच के ओवरों में भारत के स्पिनर कैसा प्रदर्शन करते हैं, और क्या इंग्लैंड इस दबाव से बच पाता है। अगर मंधाना और रावल फिर से आक्रामक हो जाती हैं और स्पिनर लय हासिल कर लेते हैं, तो भारत फिर से दौड़ में आ जाएगा।इंग्लैंड के पास भले ही लय हो, लेकिन भारत के पास गर्व, जुनून और इंदौर के लोग हैं। और यही वो मिश्रण है जो एक जरूरी जीत को यादगार जीत में बदल सकता है।: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना, प्रतिका रावल, हरलीन देयोल, जेमिमा रौड्रिग्स, रिचा घोष, उमा छेत्री, रेणुका सिंह ठाकुर, दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, श्री चरणी, राधा यादव, अमनजोत कौर, अरूंधति रेड्डी, क्रांति गौडनैट साइवर-ब्रंट (कप्तान), एम अर्लट, टैमी ब्यूमोंट, लॉरेन बेल, एलिस कैप्सी, चार्ली डीन, सोफिया डंकले, सोफी एक्लेस्टोन, लॉरेन फाइलर, सारा ग्लेन, एमी जोन्स, हीथर नाइट, एम्मा लैम्ब, लिन्सी स्मिथ, डैनी व्याट-हॉज।दोपहर तीन बजे से ।