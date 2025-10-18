शनिवार, 18 अक्टूबर 2025
Written By WD Sports Desk
Last Modified: शनिवार, 18 अक्टूबर 2025 (14:33 IST)

AUSvsIND सितारों बिना मेजबान से भिड़ेगा यंगिस्तान पर नजरें कोहली रोहित पर

India
INDvsAUS कल सुबह उछालभरे, हवादार और खूबसूरत पर्थ स्टेडियम में दो दिग्गज क्रिकेट टीमें – भारत और ऑस्ट्रेलिया – पहले एकदिवसीय मैच में आमने-सामने होंगी, तो एक बार फिर धमाकेदार आगाज होने वाला है।यह सिर्फ़ एक और मैच नहीं है; यह एक बयानबाजी सीरीज है, इरादों की लड़ाई है, और अनुकूलनशीलता की परीक्षा है। (Photo Courtesy: Social Media)

इस साल की शुरुआत में चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद, भारत सात महीने के लंबे अंतराल के बाद 50 ओवरों के क्रिकेट के मैदान में वापसी कर रहा है। और यह नज़ारा वाकई शानदार होगा – शुभमन गिल के रूप में एक नया कप्तान, एक नया अध्याय शुरू हो रहा है, और रोहित शर्मा और विराट कोहली की चिर-परिचित जोड़ी ऑस्ट्रेलियाई धरती पर फिर से मैदान में उतरेगी।

प्रशंसकों के लिए, यह एक स्वप्निल जोड़ी है – युवा नेतृत्व और अनुभवी प्रतिभा का मेल। शांत लेकिन तेज कप्तान गिल, इस रोमांचक पिच पर अपनी टीम को मजबूती से मैदान पर उतारना चाहेंगे। बड़ा सवाल यह है कि भारत कितनी जल्दी अपनी पुरानी जंग को मिटाकर सफ़ेद गेंद की लय में वापस आ सकता है?

दूसरी तरफ, मिचेल मार्श की ऑस्ट्रेलियाई टीम लार टपका रही है। हाँ, उन्हें दक्षिण अफ्रीका से घर में 2-1 से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन आप जानते ही हैं कि ऑस्ट्रेलियाई टीम कैसी होती है – घायल कंगारू अक्सर ज़ोरदार किक मारते हैं। और यहाँ पर्थ में, उन्हें घरेलू पिच का पूरा फ़ायदा मिलेगा, जहाँ जीवंत उछाल, कैरी और थोड़ी-बहुत गतिशीलता है जो मेहमान बल्लेबाज़ों के लिए मुश्किलें खड़ी कर देगी।

ट्रेविस हेड पर नजर रखें – वह आक्रामक बल्लेबाज जिसने भारत को परेशान करने की आदत बना ली है। भारतीय टीम के ख़िलाफ सिर्फ़ 15 वनडे मैचों में तीन शतक और चार अर्धशतक – अब यह तो बहुत बड़ा नुकसान है! जोश इंगलिस और मिचेल मार्श को इस शीर्ष क्रम में जोड़ दीजिए, और अचानक आपके पास ताकत, प्लेसमेंट और भरपूर ज़ोरदार गेंदबाज़ी आ जाती है।

और फिर असली मसाला है – मिचेल स्टार्क और जोश हेजलवुड। पर्थ की अतिरिक्त तेज़ी के साथ, वे नई गेंद से आग उगलेंगे। आप इसे लगभग सुन ही सकते हैं – चमड़ा हवा में फुफकार रहा है, स्टंप काँप रहे हैं। पैट कमिंस के बिना, ऑस्ट्रेलियाई टीम का अनुभव थोड़ा कम हुआ है, लेकिन नाथन एलिस और एडम जम्पा कौशल और विविधता लेकर आए हैं जो मेहमान टीम को उलझन में डाल देंगे।

अब, भारत का आक्रमण भी जोश से भरा है। मोहम्मद सिराज लाल गेंद वाले क्रिकेट में शानदार लय में हैं, और सीम और स्विंग हासिल करने की उनकी क्षमता शुरुआत में ही अहम साबित होगी। उनके साथ अर्शदीप सिंह होंगे, जो बाएँ हाथ के गेंदबाज हैं और अपनी कोणों और यॉर्कर का मिश्रण करना पसंद करते हैं। और कुलदीप यादव को नजरअंदाज न करें – दोपहर की गर्मी में गेंद पर पकड़ बनते ही उनकी कलाई की स्पिन का जादू पासा पलट सकता है।

बल्लेबाज़ी में, रोहित शर्मा और विराट कोहली पर टीम को संभालने की ज़िम्मेदारी होगी, जबकि श्रेयस अय्यर और केएल राहुल मध्य क्रम की धड़कन हैं। और युवा नितीश रेड्डी भी हैं, एक गतिशील ऑलराउंडर जो अगर शुरुआत में ही लय पकड़ ले तो भारत के लिए एक्स-फैक्टर साबित हो सकते हैं।

पर्थ वनडे में बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग नहीं रहा है – दरअसल, यहाँ हुए तीन में से दो मैचों में टीमें 160 के नीचे ढेर हो गईं। जी हाँ – यह कोई शानदार मैदान नहीं, बल्कि बाउंसरों का मैदान है! 260-270 के आसपास का स्कोर काफी मुश्किल हो सकता है, और अगर लक्ष्य का पीछा करने वाली टीमें इन तीन में से दो मैच जीत जाती हैं, तो हैरान मत होइए अगर टॉस जीतने वाला कहे, “हम गेंदबाजी करेंगे, दोस्त!”

मौसम कैसा है? हल्की हवा के साथ ज़्यादातर धूप खिली हुई है – गति के लिए और गुस्से के लिए एकदम सही हालात।

तो, माहौल कैसा है? ऑस्ट्रेलिया की जीत की संभावना है, लेकिन इस भारतीय टीम को कम आंकना बेवकूफी होगी। एक बार बल्लेबाज अपनी लय पकड़ लें और गिल की टीम लय पकड़ ले, तो मैच किसी भी तरफ जा सकता है।

इसे आप जो चाहें कहें – दमखम की परीक्षा, उछाल का मुकाबला, या रविवार का धमाकेदार मैच – लेकिन एक बात तो तय है: गिल की भारत और मार्श की ऑस्ट्रेलिया की जोड़ी जब आमने-सामने होगी, तो पर्थ का दबदबा देखने को मिलेगा।
INDvsAUS
 टीमें :

भारत : शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल, नीतिश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल, यशस्वी जायसवाल।

ऑस्ट्रेलिया : मिचेल मार्श (कप्तान ) , जेवियर बार्लेट, कूपर कोनोली, बेन ड्वारशुइस, नाथन एलिस, जोश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, मैथ्यू कुन्हेमन, मार्नस लाबुशेन, मिचेल ओवन, जोश फिलीप, मैथ्यू रेनशॉ, मैथ्यू शॉर्ट , मिचेल स्टार्क।

मैच का समय : सुबह नौ बजे से।

कहां देखें- स्टार स्पोर्ट्स या जियो हॉटस्टार पर
