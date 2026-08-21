ऑस्ट्रेलिया से पुर्तगाल पहुंच बना कप्तान और जड़ दिए 51 गेंदों में 111 रन

A cracking knock from Moises Henriques in Portugal’s #T20WorldCup sub-regional qualifying action



Highlights https://t.co/dbmaKRX6NH pic.twitter.com/CLCDubouDR — ICC (@ICC) August 20, 2026

बिग बैश लीग (BBL) और ऑस्ट्रेलिया के घरेलू क्रिकेट में सबसे अधिक मैच खेलने वाले मोइसेस हेनरिक्स ने टी-20 विश्वकप क्वालिफायर में 51 गेंदों में 111 रनों की आतिशी पारी खेली है। इस पारी में 12 चौके और 7 छक्के शामिल थे। लेकिन यह पारी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए नहीं बल्कि पुर्तगाल के लिए खेली है।हाल ही में उन्होंने अपने जन्मस्थान पुर्तगाल से क्रिकेट खेलने की इच्छा जताई थी। वह पुर्तगाल टीम के कप्तान बने और आज क्वालिफायर में आतिशी पारी खेल डाली।यह पारी उन्होंने यूरोप सब क्वालिफायर में चेकिया देश के खिलाफ खेली।मोइसेस हेनरिक्स ऑस्ट्रेलिया के उन चुनिंदा खिलाड़ियों में से एक हैं जो कभी भी किसी विश्व खिताब का हिस्सा नहीं रहे क्योंकि उन्हें राष्ट्रीय टीम में कभी कभार ही मौके मिले। 39 साल के हेनरिक्स ने मार्च 2025 में प्रथम श्रेणी क्रिकेट से संन्यास ले लिया था, लेकिन पिछले समर में न्यू साउथ वेल्स के लिए ए लिस्ट क्रिकेट खेला और जनवरी में सिक्सर्स को BBL फाइनल तक पहुंचाया। उन्हें सिक्सर्स के साथ नया अनुबंध नहीं मिला और BBL की दूसरी टीमों की दिलचस्पी के बावजूद उन्होंने एक ही क्लब के लिए खेलने वाले खिलाड़ीके तौर पर अपना करियर खत्म करने का फैसला किया।उन्होंने BBL के सभी 15 सीजन में 154 मैच खेले है, जिसमें उनके पहले और आखिरी सीज़न का फ़ाइनल भी शामिल है। ऑस्ट्रेलिया में सभी फ़ॉर्मेट में हेनरिक्स के 420 घरेलू मैचों से ज़्यादा किसी ने नहीं खेले हैं; इसमें NSW के लिए 110 प्रथम श्रेणी मैच और 112 A List मैच शामिल हैं। उन्होंने NSW के लिए 38 टी-20 मैच और 2012-13 में चैंपियंस लीग जीतने वाली सिक्सर्स टीम के लिए छह मैच भी खेले। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए आखिरी बार 2021 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेला था। उनके नाम 4 टेस्ट, 16 वनडे और 24 T-20I मैच दर्ज हैं।