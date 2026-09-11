पिछले साल से 20 KPH घटी गति, मोहम्मद सिराज ने बताया क्या गलत हुआ

मोहम्मद सिराज ने जसप्रीत बुमराह की गैर-मौजूदगी में तेज़ गेंदबाज़ी का काफ़ी ज़्यादा बोझ उठाया है। उन्होंने पिछले साल इंग्लैंड में पाँच टेस्ट मैचों में 1113 गेंदें फेंकीं और आख़िरी गेंद तक पूरी शिद्दत के साथ गेंदबाज़ी की, जैसा कि ओवल में मिली मशहूर टेस्ट जीत में देखा गया था। यह चौंकाने वाला आँकड़ा कुल मिलाकर 185.3 ओवर का है: सिर्फ़ क्रिस वोक्स ही 181 ओवर के साथ इसके आस-पास पहुँच पाए।लेकिन उन्होंने सिराज के सीरीज़-बेस्ट 23 विकेटों की तुलना में 12 विकेट कम लिए। वर्कलोड मैनेजमेंट के इस दौर में, जहाँ तेज़ गेंदबाज़ों को तरोताज़ा होने के लिए आराम की ज़रूरत होती है, सिराज एक अलग ही तरह के खिलाड़ी साबित हुए हैं।असल में, वह इस मामले में बिल्कुल अलग स्थिति में हैं, जहाँ लंबे ब्रेक का उनकी गेंदबाज़ी की लय (रिदम) पर बुरा असर पड़ता है। हाल ही में ऐसे ही एक ब्रेक ने उनकी लय बिगाड़ दी थी। 8 जून को खत्म हुए अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ एकमात्र टेस्ट के बाद, सिराज को दो महीने का ब्रेक मिला और फिर 7 अगस्त को कोलंबो में एसएलसी XI के ख़िलाफ़ वॉर्म-अप मैच में उन्होंने गेंदबाज़ी की। खुद उनके मुताबिक, इससे उनकी गेंदबाज़ी पर बुरा असर पड़ा।गॉल में श्रीलंका के ख़िलाफ़ पहले टेस्ट में शुभमन गिल ने अपने पाँच मुख्य गेंदबाज़ों में मोहम्मद सिराज का इस्तेमाल सबसे कम किया – उन्होंने दोनों पारियों में नौ-नौ ओवर डाले। कोलंबो में उन्होंने थोड़ी ज़्यादा गेंदबाज़ी की, लेकिन पूरी सीरीज़ में उन्होंने कुल 44 ओवर ही डाले – जो इस दौरे पर भारत के दूसरे तेज़ गेंदबाज़ प्रसिद्ध कृष्णा से 14.3 ओवर कम थे।चेन्नई में दलीप ट्रॉफ़ी फ़ाइनल के बाद सिराज ने कहा, “हर गेंदबाज़ का शरीर अलग होता है, लेकिन मेरा शरीर लंबे ब्रेक को अच्छी तरह से नहीं झेल पाता। थोड़ा ब्रेक लेना ठीक है, लेकिन अपने 10 साल के करियर में मैंने कभी पूरे दो महीने की छुट्टी नहीं ली थी। मैं जिम में वर्कआउट कर रहा था और कभी-कभी बॉलिंग भी कर रहा था, लेकिन कितनी भी प्रैक्टिस कर लें, मैच की तीव्रता की बराबरी नहीं हो सकती। यह एक नया अनुभव था, लेकिन आगे बढ़ने के लिए मेरे लिए सीखने का एक अच्छा मौका था।उन्होंने कहा,”मैं पूरी तरह से रिदम (लय) वाला बॉलर हूँ। अगर मैं सही लय में नहीं हूँ, तो मैं क्रीज़ पर पूरी ताकत से बॉलिंग नहीं कर पाता। श्रीलंका में यही दिक्कत थी – मेरा रन-अप सही नहीं लग रहा था। कुछ कदम बहुत छोटे थे, तो कुछ बहुत लंबे, जिससे मेरा फ्लो टूट गया और मेरी पेस (गति) कम हो गई। यहाँ सब कुछ सही हो गया और पेस अपने आप बढ़ गई।”दो टेस्ट मैचों में वाकई सिराज की पेस कम थी, जो 120 के आखिर और 130 की शुरुआत के आसपास थी। अगर तुलना करें तो, पाँच मैचों की सीरीज़ के आखिरी दिन, जिसमें सभी टेस्ट पाँचवें दिन तक चले थे, उन्होंने गस एटकिंसन को 143 किमी प्रति घंटे की रफ़्तार से यॉर्कर डाली थी। इसलिए, श्रीलंका से लौटने के बाद सिराज चेन्नई गए और दिलीप ट्रॉफी फ़ाइनल में तिलक वर्मा की कप्तानी में साउथ ज़ोन के लिए खेले।“दो महीने के ब्रेक के बाद सीधे मैच में आने पर मेरी लय वैसी नहीं थी। इस गेम (दिलीप ट्रॉफी फ़ाइनल) में उतरते समय मेरा मुख्य लक्ष्य वही लय पाना था। इस मैच में खेलने से बहुत मदद मिली। दो महीने के ब्रेक के बाद शरीर वैसा रिस्पॉन्स नहीं देता – सब कुछ थोड़ा धीमा लगता है। इस गेम को खेलने से मेरा शरीर फिर से हरकत में आया और मेरी लय वापस आ गई।”चेन्नई की भीषण गर्मी में, सिराज ने ईस्ट ज़ोन की दोनों पारियों में 41 ओवर फेंके और अंत में अपनी बॉलिंग को लेकर काफ़ी बेहतर महसूस किया। “मेरा शरीर ऐसे ही काम करता है – मैं जितने ज़्यादा ओवर फेंकता हूँ, उतना ही बेहतर होता जाता हूँ। अगर मैं लंबे स्पेल में बॉलिंग नहीं करता, तो मेरी लय वापस नहीं आएगी। ब्रेक की वजह से क्रीज़ पर मेरा शरीर सुस्त महसूस हो रहा था, इसलिए मैंने खुद से और तिलक से कहा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा देर तक बॉलिंग करना चाहता हूँ। मैंने 10 और 11 ओवर के स्पेल में गेंदबाज़ी की, और इसी से मुझे अपनी लय वापस मिली।”सिराज ने घरेलू मैच की शुरुआत विकेटकीपर एन. जगदीसन के स्टंप्स के पास खड़े होने के साथ की। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उन्होंने छोटे रन-अप के साथ गेंदबाज़ी की। “नहीं, रन-अप बिल्कुल वैसा ही है। मेरा तरीका छोटे-छोटे कदमों के बजाय लगातार और बिना रुके तेज़ी पकड़ने पर आधारित है। दो महीने के ब्रेक के बाद वापसी करते समय, मेरा शरीर अपने कदमों की लंबाई को फिर से एडजस्ट कर रहा था। इस मैच में, सब कुछ फिर से बिल्कुल स्वाभाविक लगा।”उन्होंने आगे कहा, “आखिरकार, सिर्फ़ मैं ही अपनी लय को सही मायने में समझता हूँ। मैं चाहे किसी के भी साथ काम करूँ, असल बात तो यही है कि मैं आसानी से दौड़ते हुए आऊँ। एक बार जब मैं ऐसा कर लेता हूँ, तो लय अपने आप बन जाती है।”