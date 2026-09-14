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Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Published By अविचल शर्मा
Last Modified: Monday, 14 September 2026 (16:30 IST)

मोहम्मद शमी के भाई की शर्मनाक हरकत, मोहम्मद कैफ पर लगा रेप का आरोप

Mohammad Shami
Written By: वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Published By: अविचल शर्मा
Updated: Mon, 14 Sep 2026 (16:35 IST)
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भारतीय टीम से बाहर चल रहे मोहम्मद शमी के भाई मोहम्मद कैफ पर एक महिला ने बलात्कार का आरोप लगाया है। मोहम्मद शमी के भाई मोहम्मद कैफ भी अपने बड़े भाई की तरह एक पेशेवर क्रिकेटर ही हैं। मोहम्मद कैफ पर एक महिला ने लखनऊ में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है कि उन्होंने शादी का झांसा देकर अलग अलग जगह उनके साथ दुष्कर्म किया है।

मीडिया सूत्रों द्वारा बताया जा रहा है कि दोनों की दोस्ती सोशल मीडिया से हुई थी। ऐसे में बलात्कार का आरोप सिद्ध होने में काफी समय लग सकता है। मोहम्मत कैफ पर आरोप लगाने वाली महिला तलाकशुदा है और एक बच्चा भी है। यह महिला एक एयरलाइन कंपनी के केबीन क्रू में कार्यरत है।

महिला की शिकायत में यह दर्ज है कि कैफ ने उनसे  एयरलाइन कंपनी छोड़ने की जिद्द की थी जिसके बाद उन्होंने निकाह का वादा किया था। महिला ने अंतत एयरलाइन कंपनी से इस्तीफा दे दिया। कैफ ने आईपीएल मेगा नीलामी के बाद उनसे निकाह करने का वादा भी किया था। लेकिन सारे वादे तोड़ दिए गए।

इसके अलावा अलग अलग जगह पर दुष्कर्म करने की कैफ पर आरोपों की झड़ी लगा दी। इस मामले में पुलिस ने तहकीकात शुरु करे दी है। हालांकि अभी तक कैफ की ओर से कोई प्रतिक्रिकया नहीं आई है।


मोहम्मद कैफ भी हैं क्रिकेटर

मोहम्मद शमी के भाई  का नाम मोहम्मद कैफ है। लेकिन यह वह मोहम्मद कैफ नहीं है जिन्होंने भारत को 2002 में एतिहासिक नेटवेस्ट सीरीज जिताई थी। मोहम्मद कैफ एक दाएं हाथ के तेज गेंदबाज है जिन्होंने साल 2021 में पश्चिम बंगाल के लिए घरेलू क्रिकेट में अपना पदार्पण किया था। घरेलू क्रिकेट में कैफ 14 प्रथम श्रेणी, 9 लिस्ट ए और 1 टी20 मैच खेल चुके हैं। 14 प्रथम श्रेणी मैचों में कैफ ने 43 विकेट लिए हैं। इसके अलावा लिस्ट ए में उनके 12 विकेट हैं। वह बल्ले के साथ भी टीम के लिए कुछ अहम रन बनाने की क्षमता रखते हैं।
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