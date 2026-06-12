FAB Four बल्लेबाज केन विलियमसन ने कहा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा

"It's a team I love and it's so dear to my heart"



Thank you for the memories, Kane pic.twitter.com/u1qBOMEfzy — BLACKCAPS (@BLACKCAPS) June 12, 2026

टेस्ट के फैब फोर बल्लेबाजों में से एक केन विलियमसन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया। इस समय वह कीवी टेस्ट टीम के साथ इंग्लैंड दौरे पर है। पहले टेस्ट में उनका बल्ला नहीं चल पाया था और न्यूजीलैंड को बड़ी हार का सामाना करना पड़ा था।तत्काल प्रभाव से लिए गए इस निर्णय का मतलब यह है कि वह दूसरे टेस्ट में शामिल नहीं होंगे।विराट कोहली की तरह ही केन विलियमसन भी दस हजार टेस्ट रनों के मुहाने पर खड़े थे लेकिन उन्होंने इससे पहले ही कोहली की तरह ही बल्ला टांग दिया। केन विलियमसन ने न्यूजीलैंड के लिए बतौर कप्तान विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल जीता जो इस सदी की न्यूजीलैंड का दूसरा आईसीसी खिताब है।साल 2019 में केन विलियमसन अपनी टीम को एकदिवसीय विश्वकप जिताने के भी बेहद नजदीक आ गए थे लेकिन उस दिन फाइनल मैच और सुपर ओवर दोनों टाई हो गया और विश्वकप पर इंग्लैंड का कब्जा हो गया।करियर की बात करें तो उनके 9515 टेस्ट रन हैं, 7526 एकदिवसीय रन हैं और 2572 टी-20 अंतरराष्ट्रीय रन हैं।