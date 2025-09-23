मंगलवार, 23 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. खेल-संसार
  2. क्रिकेट
  3. समाचार
  4. Irfan Pathan rebukes Pakistan cricketers classless behaviour on the field
Written By WD Sports Desk
Last Modified: मंगलवार, 23 सितम्बर 2025 (16:46 IST)

पाकिस्तान टीम की बदतमीजी पर नाराज हुए इरफान पठान (Video)

Irfan Pathan
एशिया कप में पाकिस्तान पर भारत की दो जीत के साथ, तनाव सचमुच चरम पर पहुँच गया है, खासकर भारतीय सलामी बल्लेबाज़ शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा के बीच पाकिस्तानी गेंदबाज़ों के खिलाफ़ वाकयुद्ध के बाद।पहलगाम हमला और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय टीम को पाकिस्तान के साथ कैसे पेश आना चाहिए, इस बारे में इरफ़ान पठान ने अपने यूट्यूब चैनल पर मुखरता से बात रखी।

अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए, पठान ने इस स्थिति के बारे में अपनी राय और मैच के दौरान पाकिस्तान के व्यवहार के बारे में अपना दृष्टिकोण स्पष्ट किया। पठान ने अपने यूट्यूब चैनल पर बताया, "भारत जीतता है, भारत आगे बढ़ता है। यही भारत का जादू है। लेकिन कल हमें काफ़ी आक्रामकता और मज़ाक देखने को मिला, यहाँ तक कि अभिषेक शर्मा ने मैच के बाद कहा कि उन्होंने ऐसी बातें कहीं जो उन्हें नहीं कहनी चाहिए थीं।" "इसलिए सभी खिलाड़ियों ने सोशल मीडिया पर कहा कि आप बोलते रहिए, हम जीतते रहेंगे। यह एक सीधा संदेश है।"

पठान का मानना ​​था कि भारत मैदान पर शालीनता बनाए रखने में खुश है, भले ही वे हाथ न मिलाएँ, वे कभी भी बेतुकी आक्रामकता नहीं दिखाएँगे। "भारतीय क्रिकेटरों पर कभी कोई असर नहीं पड़ता। हम कभी कुछ नहीं कहते। हम चुपचाप अपना क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन यह मत सोचिए कि अगर आप कुछ कहेंगे तो हम जवाब नहीं देंगे, चाहे आप ऑस्ट्रेलियाई हों या पाकिस्तानी। हम जवाब देंगे। हम अपने बल्ले से जवाब देंगे, और हम आपको जवाब देंगे।"

पठान का मानना ​​था कि जहाँ भारतीय प्रशंसक पाकिस्तानी क्रिकेट को केवल प्रतिद्वंद्विता के नज़रिए से देखते हैं, वहीं पाकिस्तान इसे तब भी कहीं ज़्यादा गंभीरता से लेता है जब भारत उनके साथ नहीं खेल रहा होता। उदाहरण के तौर पर, उन्होंने बताया कि कैसे 2022 में ज़िम्बाब्वे से पाकिस्तान की हार जो कि एक बहुत बड़ा उलटफेर थी, सिर्फ़ विश्लेषकों के लिए चिंता का विषय थी।
उन्होंने कहा, "हम मीडिया में कभी इस बारे में बात तक नहीं करते कि पाकिस्तान कैसे हार गया, 2022 विश्व कप में ज़िम्बाब्वे से कैसे हार गया। मैंने ट्वीट नहीं किया, न ही किसी और ने, क्योंकि किसी को इससे कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता कि आप जीतते हैं या हारते हैं।" उन्होंने आगे कहा, "हम उनका ठीक से विश्लेषण करते हैं, पूरी जानकारी देते हैं, लेकिन हमें परवाह नहीं है।"

उन्होंने अंत में बताया कि किसी भी आक्रामकता का इसी तरह से निपटारा किया जाएगा। उन्होंने रविवार के मैच के दौरान साहिबज़ादा फ़रहान के बंदूक वाले जश्न और भारतीय खिलाड़ियों और दर्शकों पर ताना कसते हुए हारिस रऊफ़ की हरकतों का ज़िक्र करते हुए कहा कि ये बहुत ज़्यादा है।

पठान ने बताया, "लेकिन अगर आप हमसे पंगा लेंगे, तो हम आपको जाने नहीं देंगे। यही हमारा नियम है। कल मैच में जो हुआ, चाहे वो फ़रहान का जश्न था, आप जानते हैं कि हमारे दोनों देशों के बीच क्या हो रहा है, और आप जश्न मना रहे हैं।"

"हैरिस रऊफ़, मुझे लगा कि यह लड़का ठीक है। जब हमने ऑस्ट्रेलिया में बात की थी, तो वह आभारी लग रहा था। लेकिन कल उसने जिस तरह का व्यवहार किया, वह ज़रूरी नहीं था। इन दोनों लड़कों ने जिस तरह से व्यवहार किया, उससे हमें उनकी परवरिश, उनकी पृष्ठभूमि और उनके काम के बारे में पता चलता है," पूर्व भारतीय ऑलराउंडर ने निष्कर्ष निकाला।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Ro-Ko को वनडे विश्वकप 27 तक रोकने के पक्ष में नहीं BCCI , अब क्या होगा

Ro-Ko को वनडे विश्वकप 27 तक रोकने के पक्ष में नहीं BCCI , अब क्या होगारोहित और कोहली पर फैसला लेने की जल्दबाजी में नहीं BCCI

आंकड़ों के लिहाज से दोनों टीमों के लिए ऐतिहासिक रही INDvsENG सीरीज (Video)

आंकड़ों के लिहाज से दोनों टीमों के लिए ऐतिहासिक रही INDvsENG सीरीज (Video)21वीं सदी की ऐसी चौथी सीरीज जहां हर दिन हुआ खेल

घर गिरवी रखकर एवरेस्ट पर चढ़ा, अफसरों की 'अनदेखी' से शीर्ष खेल पुरस्कार से चूका पर्वतारोही पाटीदार

घर गिरवी रखकर एवरेस्ट पर चढ़ा, अफसरों की 'अनदेखी' से शीर्ष खेल पुरस्कार से चूका पर्वतारोही पाटीदारवर्ष 2017 में महज 20 साल की उम्र में दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले मध्यप्रदेश के पर्वतारोही मधुसूदन पाटीदार (Madhusudan Patidar) ने गुरुवार को आरोप लगाया कि अफसरों की अनदेखी से वह राज्य के सबसे बड़े खेल अलंकरण 'विक्रम पुरस्कार' से चूक गए। पाटीदार की याचिका पर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने माउंट एवरेस्ट (Mount Everest) फतह करने वाली राज्य की अन्य पर्वतारोही भावना डेहरिया को साहसिक खेलों की श्रेणी में वर्ष 2023 का विक्रम पुरस्कार प्रदान किए जाने पर मंगलवार (पांच अगस्त) को अंतरिम रोक लगा दी थी।

Bazball भारत और ऑस्ट्रेलिया के सामने सीरीज जिताने में अक्षम, मक्कलम ने माना

Bazball भारत और ऑस्ट्रेलिया के सामने सीरीज जिताने में अक्षम, मक्कलम ने माना'हम जानते हैं कि हमारी टीम में सुधार की गुंजाइश है' : मैकुलम

रोहित कोहली खेलेंगे शुभमन की कप्तानी में? या लेंगे संन्यास, है बहुत से सवाल

रोहित कोहली खेलेंगे शुभमन की कप्तानी में? या लेंगे संन्यास, है बहुत से सवालयुवा भारतीय ब्रिगेड के धमाकेदार प्रदर्शन से सीनियर कोहली और रोहित की राह मुश्किल

और भी वीडियो देखें

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

नवरात्रि

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com