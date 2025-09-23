बांग्लादेश को बड़ा झटका, चोटिल कप्तान लिट्टन दास भारत के खिलाफ मैच से हो सकते हैं बाहर
भारत के खिलाफ मैच से पहले लिटन दास के चोटिल होने की आशंका
BANvsIND बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास को भारत के खिलाफ सुपर 4 मुकाबले से पहले चोट लगने की आशंका है, क्योंकि 22 सितंबर को आईसीसी अकादमी ग्राउंड में प्रशिक्षण के दौरान उनकी पीठ में खिंचाव आ गया।लिटन को नेट्स में स्क्वायर कट लगाने की कोशिश करते समय कमर के बाईं ओर बेचैनी महसूस हुई और टीम के फिजियो बायज़िद उल इस्लाम द्वारा जाँच के बाद उन्होंने सत्र से नाम वापस ले लिया।
बीसीबी के एक अधिकारी ने मंगलवार को क्रिकबज को बताया, "हम आज उनकी (लिटन) जाँच करेंगे क्योंकि बाहर से वह बिल्कुल ठीक लग रहे हैं, लेकिन अंतिम निर्णय लेने से पहले हमें उनका मेडिकल मूल्यांकन करना होगा।"
हालाँकि लिटन इस घटना के बाद ज़्यादा असहज नहीं दिखे, लेकिन उनकी अनुपस्थिति बांग्लादेश के लिए एक बड़ा झटका साबित होगी।यह भी स्पष्ट नहीं है कि उनकी अनुपस्थिति में टीम की कप्तानी कौन करेगा, क्योंकि बीसीबी ने टूर्नामेंट के लिए किसी उप-कप्तान की घोषणा नहीं की है। बांग्लादेश ने अपने सुपर 4 अभियान की शुरुआत श्रीलंका पर शानदार जीत के साथ की।
दास को अगले साल होने वाले टी-20 विश्वकप के लिए भी टीम नेतृत्व की जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज के दौरान अस्थाई कप्तान के रूप में बांग्लादेश की टीम को विदेशी धरती पर 3-0 से क्लीन स्वीप करने में मदद की। उन्होंने अब तक एक टेस्ट, सात एकदिवसीय और 10 टी-20 में बांग्लादेश की कप्तानी की है।
साल 2018 के एशिया कप फाइनल में उन्होंने भारत के खिलाफ शानदार 117 गेंदों में 12 चौके और 2 छक्कों के साथ 121 रन बनाए थे। यह मैच भारत अंतिम गेंद पर जीता था लेकिन लिट्टन दास को मैन ऑफ द मैच से नवाजा गया था।