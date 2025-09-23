भारत की जिंदल स्टील, जर्मन कन्सर्न थ्यिसनक्रुप का इस्पात प्रभाग खरीदेगी

Jindal Steel to acquire ThyssenKrupps steel business: थ्यिसनक्रुप जर्मनी का एक ऐसा बहुमुखी विशाल औद्योगिक संकुल (कन्सर्न) है, जिसके वैसे तो कई कारोबार हैं, पर इस्पात (स्टील) बनाना उसका मुख्य का काम रहा है। उसकी नींव 1891 में आउगुस्त थिसेन नाम के एक उद्योगपति ने रखी थी। थ्यिसनक्रुप का इस्पात दुनिया के सबसे उच्च कोटि के इस्पातों में गिना जाता है।

किंतु इस बीच, पिछले कुछ वर्षों से थ्यिसनक्रुप का इस्पात-प्रभाग उसके प्रबंधकों के लिए एक सिरदर्द बन गया है। जर्मनी में ऊर्जा की ऊंची कीमतें, आर्थिक मंदी और एशियाई देशों से मिल रही कड़ी प्रतिस्पर्धा से प्रबंधक परेशान हैं। इतने परेशान, कि अब वे इस्पात प्रभाग को बेच देना चाहते हैं।

आश्चर्यजनक मोड़ : भारतीय इस्पात निर्माता 'जिंदल स्टील इंटरनेशल' ने थ्यिसनक्रुप के इस्पात-प्रभाग को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है और एक गैर-बाध्यकारी प्रस्ताव थ्यिसनक्रुप के प्रबंधकों के समक्ष प्रस्तुत किया है। प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए 'जिंदल स्टील इंटरनेशल' के यूरोपीय संचालन निदेशक नरेंद्र मिश्रा ने कहा, "हम जर्मनी और यूरोप में हरित (ग्रीन) स्टील के उत्पादन के भविष्य में विश्वास करते हैं।"

नरेंद्र मिश्रा ने घोषणा की कि थ्यिसनक्रुप के स्टील डिवीजन को खरीदने के लिए जिंदल स्टील, थ्यिसनक्रुप एजी (Thyssenkrupp AG) के साथ बात करेगी। जर्मनी के एसेन (Essen) शहर में स्थित थ्यिसनक्रुप के मुख्यालय ने इस बात की पुष्टि की है कि उसे जिंदल स्टील की तरफ से ख़रीद का एक प्रस्ताव मिला है। थ्यिसनक्रुप का कार्यकारी बोर्ड अब इस प्रस्ताव की गहनता से समीक्षा करेगा।

थ्यिसनक्रुप का बीमार स्टील डिवीजन : ठीक इस समय यह स्पष्ट नहीं है कि थ्यिसनक्रुप अपने बीमार स्टील डिवीजन के भविष्य के लिए अपनी पिछली योजनाओं को छोड़ देगा या नहीं। पिछली योजना, चेक गणराज्य के एक अरबपति दानियल क्रेतिंस्की को कंपनी के अतिरिक्त शेयर बेचने की थी। क्रेतिंस्की के पास वर्तमान में 20 प्रतिशत शेयर हैं। थ्यिसनक्रुप स्टील जर्मनी की सबसे बड़ी इस्पात उत्पादक कंपनी है।

'जिंदल स्टील इंटरनेशल' इस सौदे के लिए अरबों डॉलर का निवेश करने की योजना बना रही है। थ्यिसनक्रुप के अनुसार, उसका कार्यकारी बोर्ड, भविष्य की आर्थिक व्यवहार्यता को ध्यान में रखते हुए, इस भारतीय प्रस्ताव की पहले एक गहन समीक्षा करना चाहता है। समीक्षा के अन्य महत्वपूर्ण बिंदु होंगे यह देखना कि थ्यिसनक्रुप स्टील को 'जिंदल स्टील' के हाथों में सौंप देने के बाद स्वच्छता, जलवायु और पर्यावरण से जुड़े वर्तमान "हरित" परिवर्तन की निरंतरता और इस्पात संयंत्रों में रोज़गार की स्थिति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव तो नहीं पड़ेंगे।

'जिंदल स्टील इंटरनेशल' ने घोषणा की है कि यदि उसे अनुबंध मिलता है, तो वह जर्मनी में नए निवेश करेगी। अन्य बातों के अलावा, डुइसबुर्ग (Duisburg) वाले जर्मन संयंत्र में 2 अरब यूरो से अधिक की लागत से नई इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस क्षमता स्थापित करने का उसका इरादा है। इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेसें विशेषतः ऊर्जा-बचतकारी इस्पात उत्पादन को सक्षम बनाती हैं।

कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर : जर्मनी के धातुकर्मी उद्यमों के कर्मचारियों की ट्रेड यूनियन 'आईजी मेटल' (IG-Metal) ने जिंदल स्टील के प्रस्ताव का स्वागत किया है। यूनियन के द्वीतीय अध्यक्ष और थ्यिसनक्रुप के पर्यवेक्षी बोर्ड के उपाध्यक्ष, युर्गेन कर्नर का कहना है कि "जिंदल स्टील इंटरनेशनल जैसी विकासोन्मुखी स्टील कंपनी का थ्यिसनक्रुप स्टील में रणनीतिक निवेशक बनना हमारे कर्मचारियों के लिए मूल रूप से अच्छी ख़बर है।"

थ्यिसनक्रुप के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली 'आईजी मेटल यूनियन' इस प्रक्रिया में रचनात्मक सहयोग देने का इरादा रखती बताई जा रही है। जर्मनी में चल रही आर्थिक मंदी, ऊर्जा की ऊँची कीमतों और एशिया में मुख्तः चीन से जर्मनी में आ रहे सस्ते इस्पात के कारण थ्यिसनक्रुप स्टील लंबे समय से संकट में है। इसके समाधान के लिए, इस्पात की उत्पादन क्षमता को 1.15 करोड़ टन प्रति वर्ष से घटाकर 87 से 90 लाख टन कर देने का विचार है। इस क़दम से लगभग 11,000 नौकरियां समाप्त हो जाने या छंटनी से बचने के लिए इन कर्मचारियों को किन्ही दूसरे कामों पर लगाना होगा।

थ्यिसनक्रुप की औद्योगिक विरासत : 'जिंदल स्टील इंटरनेशल' के निदेशक नरेंद्र मिश्रा के अनुसार, "हमारा लक्ष्य थ्यिसनक्रुप की 200 साल पुरानी औद्योगिक विरासत को संरक्षित और विस्तारित करना है; थ्यिसनक्रुप स्टील को यूरोप का सबसे बड़ा एकीकृत और जलवायु-अनुकूल इस्पात उत्पादक बनाने में योगदान देना है।" उनकी कंपनी थ्यिसनक्रुप के प्रबंधन और कर्मचारी प्रतिनिधियों के साथ रचनात्मक बातचीत की आशा करती है।

इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि भारत के टाटा ग्रुप की यूरोपीय शाखा 'टाटा स्टील यूरोप' और 'थ्यिसनक्रुप' के बीच विलय की डेढ़ साल लंबी चली बातचीत के बाद, 20 सितंबर 2017 को दोनों ने ऐलान किया कि 2018 बीतने से पहले ही इन दोनों कंपनियों के विलय से एक साझी यूरोपीय इस्पात कंपनी की स्थापना होगी। दोनों के पास इस नई कंपनी के 50-50 प्रतिशत शेयर होंगे। किंतु, मुख्यतः थ्यिसनक्रुप के कर्मचारियों के प्रबल विरोध के कारण विलय अंततः नहीं हो सका।

उस समय बात 'टाटा स्टील यूरोप' और थ्यिसनक्रुप के विलय की थी। इस बार बात विलय की नहीं, 'जिंदल स्टील इंटरनेशल' द्वारा थ्यिसनक्रुप का बीमार स्टील प्रभाग ख़रीदने और उसमें निवेश करने की है। तब भी, अंतिम समझौता होने और उस पर अमल होने तक कुछ भी हो सकता है। इस समय तो यही दिखने में आ रहा है कि थ्यिसनक्रुप स्टील को भारत के 'जिंदल स्टील इंटरनेशल' द्वारा ख़रीदे जाने की संभावना मात्र से ही, शेयर बाजार में उसके शेयरों के भाव में चार प्रतिशत से अधिक की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।