सोमवार, 29 सितम्बर 2025
Written By WD Sports Desk
Last Updated : सोमवार, 29 सितम्बर 2025 (15:56 IST)

Asia Cup 2025 खिताबी जीत के बाद टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने क्या कहा?

Team India
पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप 2025  की खिताबी जीत के बाद भारत के उपकप्तान शुभमन गिल ने आधिकारिक प्रसारक से कहा ,‘‘ अद्भुत है। हम पूरे टूर्नामेंट में अपराजेय रहे। बहुत अच्छा लग रहा है।’’गिल ने कहा ,‘‘ हम आपस में ड्रेसिंग रूप में यही बात कर रहे थे कि मैच को आखिर तक खींचना है। लक्ष्य बड़ा नहीं था लेकिन दबाव में नहीं आना था। शुरूआती तीन विकेट जल्दी गिरने के बाद आसान नहीं होता। संजू और तिलक की साझेदारी और दुबे के वो छक्के बहुत महत्वपूर्ण थे।’’

गेंदबाजी कोच मोर्नी मोर्कल ने बल्लेबाजों की तारीफ करते हुए कहा ,‘‘ आज लड़कों ने शानदार प्रदर्शन किया। पावरप्ले में शुरूआत अच्छी नहीं रही लेकिन बाद में शानदार बल्लेबाजी। दुबे के लिये अच्छा मौका था और उसने पूरा इस्तेमाल किया।’’शिवम दुबे को चोटिल हार्दिक पंड्या की जगह उतारा गया था।

चार विकेट लेने वाले स्पिनर कुलदीप यादव ने कहा ,‘‘ बीच के ओवरों में गेंदबाजी काफी अहम है। हम स्पिनर साथ में खेल रहे हैं और हर किसी की अलग भूमिका है।पाकिस्तान ने शुरूआत बहुत अच्छी की लेकिन हमें पता था कि कुछ विकेट निकल गए तो हम दबाव बना लेंगे।’’

संजू सैमसन ने कहा ,‘‘ मुझे दबाव में खेलना पसंद है। पाकिस्तान के खिलाफ बहुत मैच नहीं खेले लेकिन दबाव था । मैने अपने अनुभव का इस्तेमाल किया और तिलक के साथ बल्लेबाजी में मजा आया।’’

‘प्लेयर आफ द टूर्नामेंट’ चुने गए अभिषेक शर्मा ने कहा ,‘‘ विश्व कप जीतने वाली इस टीम में जगह बनाना किसी सलामी बल्लेबाज के लिये आसान नहीं था। मैने अपने खेल पर बहुत मेहनत की। कोच और कप्तान का साथ मुझे टूर्नामेंट में शुरूआत से मिला।’उन्होंने कहा ,‘‘ जब मैं अच्छा खेलता हूं तो टीम को जीतना चाहिये। कई बार आप नाकाम भी होते हो लेकिन प्रक्रिया का अनुसरण करना अहम है।’’

सूर्यकुमार ने मैच के बाद प्रेस कांफ्रेंस में कहा ,‘‘ मैने ऐसा पहले कभी नहीं देखा कि विजयी टीम को ट्रॉफी नहीं दी गई हो । लेकिन मेरे लिये मेरे खिलाड़ी और सहयोगी स्टाफ ही असली ट्रॉफी है।’’भारतीय टीम ने पूरे टूर्नामेंट में पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया । भारत ने टूर्नामेंट में पाकिस्तान से तीन मैच खेले और तीनों जीते।

सूर्यकुमार ने बाद में एक्स पर लिखा ,‘‘ मैच पूरा होने के बाद सिर्फ चैम्पियंस को याद रखा जाता है, ट्रॉफी की तस्वीर को नहीं।’’टीम के नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार पर उन्होंने कहा ,‘‘ हमने मैदान पर यह फैसला लिया। किसी ने हमसे ऐसा करने के लिये कहा नहीं था।’’(भाषा)
