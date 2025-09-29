69 Not out को मैन ऑफ द मैच तिलक ने बताई सबसे खास T20I पारी (Video)
चक दे इंडिया , मेरे कैरियर की सबसे खास पारियों में से एक : तिलक वर्मा
भारतीय बल्लेबाज तिलक वर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप फाइनल में 69 रन की नाबाद पारी को अपने कैरियर की सबसे खास पारियों में से एक बताया।तिलक के अर्धशतक की मदद से भारत ने शुरूआती झटकों से उबरते हुए पाकिस्तान को पांच विकेट से हराया।
तिलक ने मैच के बाद एक घंटे विलंब से शुरू हुए पुरस्कार वितरण समारोह में ‘Player of the Match’ का पुरस्कार लेने के बाद कहा ,‘‘ दबाव था। उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की। मैं संयम के साथ खेलने की कोशिश कर रहा था। मेरे कैरियर की सबसे खास पारियों में से एक। चक दे इंडिया।’’
उन्होंने कहा ,‘‘ हम हर क्रम पर खेलने को तैयार रहते हैं। लचीलापन होना जरूरी है। मैं किसी भी क्रम पर बल्लेबाजी के लिये तैयार था। मुझे अपने खेल पर भरोसा था। जब विकेट धीमे होते हैं तो मैने गौती सर से इस पर बात की है और उनके साथ काफी मेहनत की है।’’तिलक ने अहम साझेदारियों के लिये संजू सैमसन और शिवम दुबे की भी तारीफ की।उन्होंने कहा ,‘ सैमसन की शानदार पारी । दुबे ने दबाव में जिस तरह से खेला, वह टीम के लिये बहुत जरूरी था।’’
तिलक वर्मा ने इससे पहले ग्रुप स्टेज और सुपर 4 में भी पाकिस्तान के खिलाफ अपने बल्ले का लोहा मनवा लिया था। ग्रुप स्टेज में पाकिस्तान के खिलाफ जीत की दहलीज पर भले ही वह सैम अयूब की गेंद पर बोल्ड हो गए थे लेकिन वह 31 गेंदो में 31 रन बना गए थे जिसमें 2 चौके और 1 छक्का शामिल था।
सुपर 4 के मैच में भी उन्होंने 19 गेंदो में 2 चौके और 2 छक्के के साथ तेज 30 रन बनाए और मैच को जिताकर ही लौटे। फाइनल में तो उन्होंने कमाल ही कर दिया, कुल मिलाकर देखें तो इस एशिया कप में उन्होंने पाक के खिलाफ तीनों मैचों मे 130 रन बनाए।