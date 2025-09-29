Asia Cup शुरु से अंत तक, पहली बार INDvsPAK खिलाड़ियों के बीच दिखी इतनी तनातनी

भारतीय टीम एशिया कप चैंपियन बनीं लेकिन पूरे टूर्नामेंट में टीम के शानदार प्रदर्शन की जगह भारत और पाकिस्तान के बीच मैदान पर अपेक्षित सौहार्द की जगह तनातनी ने सुर्खियां बटोरी जहां दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने मैच के दौरान और इसके बाद आक्रामक रवैया दिखाया।यह टूर्नामेंट शुरू से ही तनावपूर्ण रहा और फाइनल तक माहौल और गर्मा गया। भारत ने रविवार को रोमांचक फाइनल में पांच विकेट से जीत दर्ज की।इस टकराव की शुरुआत उस समय हुई जब भारत ने पहलगाम आतंकी हमले और भारतीय सुरक्षाबलों के समर्थन में पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। फाइनल आते-आते यह पूरी तरह एक दूसरे के खिलाफ टकराव जैसी स्थिति में बदल गया।भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने 18वें ओवर में एक शानदार यॉर्कर से हारिस रऊफ को बोल्ड किया और इसका जश्न सुपर चार चरण में रऊफ के ‘विमान गिरने’ के इशारे की नकल कर बनाया।बुमराह के जश्न मनाने का यह तरीका तुरंत सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।रऊफ ने इस हरकत से भारत के ‘ऑपरेशन सिंदूर’ का मजाक उड़ाया था। भारतीय सेना ने पहलगाम में 26 पर्यटकों की हत्या के बाद पाकिस्तान के खिलाफ ‘ऑपरेशन सिंदूर’ नामक सैन्य अभियान चलाया था। फाइनल में रऊफ के विकेट उखाड़ने के बाद बुमराह की यह प्रतिक्रिया उसी मजाक उड़ाने की कोशिश का करारा जवाब था।भारत ने बेहद तनावपूर्ण माहौल में खेले गये फाइनल मैच में कई बार पिछड़ने के बाद शानदार वापसी करते हुए यादगार जीत दर्ज की। टीम ने हालांकि पाकिस्तान के गृह मंत्री और एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष मोहसिन नकवी से विजेता ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया।पुरस्कार समारोह लगभग एक घंटे की देरी से शुरू हुआ और विजेता टीम को ट्रॉफी दिये बिना खत्म हो गया। नकवी पुरस्कार समारोह के दौरान मंच से उतरने को तैयार नहीं थे और भारतीय खिलाड़ी उनके हाथों पुरस्कार नहीं लेना चाहते थे।भारतीय खिलाड़ियों ने इसके बाद सोशल मीडिया पर ट्रॉफी की ‘इमोजी’ के साथ जीत का जश्न मनाया।मैच खत्म होने के बाद अर्शदीप सिंह, जितेश शर्मा और हर्षित राणा ने पाकिस्तान के स्पिनर अबरार अहमद की ‘सिर से पवेलियन जाने के इशारे’ जैसे जश्न की नकल की। अबरार ने संजू सैमसन को आउट करने के बाद इस तरह का इशारा किया था।वरुण चक्रवर्ती ने एक चाय के कप की तस्वीर साझा की, जो ट्रॉफी और विजेता पदक का प्रतीक था।पूरे टूर्नामेंट के दौरान दोनों टीमों के बीच तनाव साफ महसूस किया जा सकता था।भारत की ‘हाथ ना मिलाने’ की नीति पाकिस्तान के खेमे को रास नहीं आई और उन्होंने इसके लिए जिम्बाब्वे के मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को दोषी ठहराया।रऊफ ने सुपर चार मैच के दौरान भारतीय प्रशंसकों की ‘कोहली, कोहली’ की हूटिंग का जवाब अपशब्द और ‘गिरते विमान’ की इशारे वाली हरकत से दिया था। भारतीय प्रशंसकों ने रऊफ को कोहली के उन छक्कों को याद दिलाई जिसके दम पर भारत के इस महान बल्लेबाज ने 2022 टी20 विश्व कप में मेलबर्न में टीम को जीत दिलाई थी।रऊफ ने फाइनल में भी अभिषेक शर्मा का कैच लपकने के बाद वही इशारा दोहराया।पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने हालांकि इस तनाव वाले माहौल का दोष पूरी तरह से भारतीय खेमे पर मढ़ते हुए कहा कि यह खेल के प्रति ‘अपमानजनक’ था और यह खिलाड़ियों को अपना आदर्श मानने वाले युवाओं के लिए गलत उदाहरण बनेगा।उन्होंने मैच के बाद पुरस्कार समारोह में कहा, ‘‘भारत ने इस टूर्नामेंट में जो किया वह बेहद निराशाजनक है। वे हमसे हाथ न मिलाकर सिर्फ हमारा नहीं, क्रिकेट का अपमान कर रहे हैं। अच्छी टीमें ऐसा व्यवहार नहीं करतीं।’’