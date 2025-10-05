ICC Women World Cup: टॉस पर पाक-भारत कप्तानों ने नहीं मिलाया हाथ

INDvsPAK महिला एकदिवसीय विश्वकप के दौरान भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर और पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना ने टॉस के वक्त हाथ नहीं मिलाया। पाकिस्तान की कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। गौरतलब है कि कल कोलंबो में ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका मैच बारिश के कारण धुल गया जिसके कारण पूरे दिन कवर्स पिच पर बिछी रही और यही कारण रहा कि पाक कप्तान ने गेंदबाजी चुनी।पाकिस्तान ने एक बदलाव करते हुए शीर्ष क्रम की बल्लेबाज सदफ शमस को एकादश में जगह दी है।भारत ने बीमार अमनजोत कौर की जगह रेणुका सिंह को मौका दिया है।प्रतीक रावल, स्मृति मंधाना, हरलीन देयोल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, रेणुका सिंह, स्नेह राणा, क्रांति गौड़, श्री चरणी।मुनीबा अली, सदफ शमस, सिदरा अमीन, आलिया रियाज, सिदरा नवाज (विकेटकीपर), नतालिया परवेज, फातिमा सना (कप्तान), रमीन शमीम, नशरा संधू, डायना बेग, सादिया इकबाल।