अगले महीने इस टूर्नामेंट में होने वाला है INDvsPAK का एकदिवसीय मैच

एशियाई खेल में भारत ने पाकिस्तान को मात देकर गोल्ड मेडल जीता और भारतीय महिलाओं ने कुछ महीने पहले पाकिस्तान को एशिया कप में 7 विकेटों से हराया। अब बारी है अंडर 19 टीम की जो पाकिस्तान से एशिया कप में 2-2 हाथ करने को तैयार है।एशियाई क्रिकेट काउंसिल ने अंडर 19 टीम एशिया कप 2026 का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। युवा खिलाड़ियों का यह टूर्नामेंट 50 ओवरों का होगा जिसमें 8 टीमें शामिल होगी। इस टूर्नामेंट का मेजबान देश ओमान होगा।5 नवंबर को शुरु होने वाले इस टूर्नामेंट का फाइनल 14 नवंबर को खेला जाएगा। टूर्नामेंट में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश के अलावा नेपाल, संयुक्त अरब अमीरात, अफगानिस्तान और मलेशिया भाग लेगी।मेजबान टीम इस टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं बन पाएगी। टूर्नामेंट के सभी मैट ओमान मस्कट स्थित ओमान क्रिकेट अकादमी (OCA) के ग्राउंड-1 और ग्राउंड-2 पर खेले जाएंगे। इस टूर्नामेंट में डबर हेडर मुकाबले भी खेले जाएंगे। सभी मुकाबले दिन की रोशनी में खेले जाएंगे क्योंकि दिन रात्रि मैच के लिए फ्लड लाइट की व्यवस्था नहीं है।गौरतलब है कि एशिया कप की तरह ही अंडर 19 एशिया कप में भारत का दबदबा रहा है। भारतीय युवा क्रिकेटरों ने इसको रिकॉर्ड 8 बार जीता है। वहीं पाकिस्तान ने पिछले साल पाकिस्तान ने समीर मिन्हास के बड़े शतक की बदौलत भारत को 191 रनों से कड़ी शिकस्त दी थी। तब भारत के लिए सलामी बल्लेबाजी वैभव सूर्यवंशी कर रहे थे और कप्तान आयुष म्हात्रे थे जिन्होंने इस टूर्नामेंट के ठीक बाद अंडर 19 विश्वकप जीता।6 नवंबर 2026 को भारतीय टीम अपने पहले ग्रुप मैच में नेपाल के खिलाफ मैदान पर उतरेगी।8 नवंबर 2026 को भारतीय टीम का सामना अपने चिर-प्रतिद्वंदी और मौजूदा चैंपियन पाकिस्तान से होगा।10 नवंबर 2026 को ग्रुप स्टेज के आखिरी मुकाबले में भारत की टक्कर संयुक्त अरब अमीरात टीम से होगी।टूर्नामेंट की 8 टीमों को दो अलग-अलग ग्रुप में रखा गया है।ग्रुप-A में भारत, पाकिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात और नेपाल।ग्रुप-B में बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका और मलेशिया।