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Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Published By अविचल शर्मा
Last Updated : Tuesday, 6 October 2026 (12:10 IST)

विश्वकप विजेता भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने हर प्रारुप की छोड़ी कप्तानी

Harmanpreet Kaur
Written By: वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Published By: अविचल शर्मा
Updated: Tue, 6 Oct 2026 (12:10 IST)
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पिछले साल भारतीय टीम को पहला एकदिवसीय विश्वकप दिलाने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने सभी प्रारुपों (लाल और सफेद गेंद की क्रिकेट) की कप्तानी से इस्तीफा दे दिया है। अब वह बतौर खिलाड़ी ही भारतीय टीम में खेलेंगी।

गौरतलब है कि साल 2022 में तत्कालीन कप्तान मिताली राज के संन्यास लेने के बाद उनको एकदिवसीय  और टेस्ट टीम की कमान सौंपी गई थी। टी-20 प्रारुप में वह इससे पहले कप्तानी कर चुकी थी। सैंतीस वर्षीय हरमनप्रीत ने करीब एक दशक तक भारतीय टी20 टीम की कप्तानी की। उन्होंने 2016 में यह जिम्मेदारी संभाली थी।साल 2020 में भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया में टी-20 विश्वकप का फाइनल हरमनप्रीत की अगुवाई में खेल चुकी थी।

हरमनप्रीत का यह फैसला गुवाहाटी में बीसीसीआई की समीक्षा बैठक के बाद आया। बैठक में पिछले कुछ महीनों में टीम के प्रदर्शन और उसके भविष्य की दिशा पर चर्चा की गई। बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में हरमनप्रीत के अलावा उपकप्तान स्मृति मंधाना और मुख्य कोच अमोल मजूमदार भी मौजूद थे।

हरमनप्रीत ने इसकी घोषणा अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर की। उन्होंने टेस्ट जर्सी में अपना फोटो अपलोड कर लिखा कि

"आज, मैं सभी फॉर्मेट में इंडियन विमेंस क्रिकेट टीम की कैप्टन के पद से हट रही हूँ।

यह कोई आसान फैसला नहीं है। इसमें सालों की यादें, इमोशन, त्याग और ऐसे पल हैं जो ज़िंदगी भर मेरे साथ रहेंगे।

मैंने इस टीम और इंडियन विमेंस क्रिकेट को अपना सब कुछ दिया है — अपना खून, अपना पसीना, अपना समय, और कई बार, अपने खेल और पर्सनल एम्बिशन का एक हिस्सा। ऐसे पल भी आए जब मुझे अपनी पर्सनल परफॉर्मेंस, अपनी ग्रोथ, और जो मैं अपने लिए चाहती थी, उसे एक तरफ रखना पड़ा, क्योंकि मेरा मानना ​​था कि टीम को पहले आना चाहिए।

एक कैप्टन के तौर पर, मुझे मुश्किल फैसले लेने पड़े हैं।
ऐसे फैसले जो हमेशा समझ में नहीं आते थे, हमेशा आसान नहीं होते थे, और कभी-कभी पर्सनल कीमत चुकानी पड़ती थी। लेकिन मैंने जो भी फैसला लिया, उसका एक ही मकसद था - इस टीम को बेहतर बनाना और दूसरे प्लेयर्स को आगे बढ़ने, खुद पर विश्वास करने और खुद का बेस्ट वर्जन बनने का मौका देना।

मैंने सब कुछ देखा है।

मैंने सबसे बुरे पल, दिल टूटना, बुराई, शक और वो दिन देखे हैं जब कुछ भी हमारे हिसाब से नहीं होता था। और मैंने सबसे ऊँचे पल भी देखे हैं - जीत, जश्न, अपने देश को रिप्रेजेंट करने का गर्व, और वो पल जब हर कुर्बानी कामयाब हुई।

| आज मैं भावनाओं से भरे दिल के साथ, लेकिन शांति के साथ कप्तानी छोड़ रहा हूँ।

क्योंकि मुझे सच में यकीन है कि मेरी टीम अच्छी जगह पर है। एक ऐसी टीम जिसमें टैलेंट, कैरेक्टर, विश्वास और भविष्य है, जिसे देखने और उसका हिस्सा बनने के लिए मैं बहुत उत्साहित हूँ।

मुझे लगता है कि मैंने अपना फ़र्ज़ निभाया है।

मैंने इस टीम को अपना सब कुछ दिया। मैंने गर्व के साथ ज़िम्मेदारी निभाई, और मैं इंडियन विमेंस क्रिकेट को लीड करने के इस खास मौके के लिए हमेशा शुक्रगुजार रहूँगी।

अब, मेरे लिए पन्ना पलटने का समय आ गया है।

कप्तानी आज खत्म हो सकती है, लेकिन इंडियन क्रिकेट के लिए मेरा प्यार कभी नहीं होगा।

हर टीममेट, कोच, सपोर्ट स्टाफ, मैनेजमेंट, BCCI, परिवार के सदस्यों, हर एक फ़ैन का शुक्रिया जो मेरे साथ अच्छे और बुरे समय में खड़े रहे।

खून. पसीना. शान. गर्व।

मैंने सब कुछ दे दिया।

अब, मैं फिर से खेल के प्यार के लिए खेलने के लिए तैयार हूँ।

कप्तानी खत्म. सफ़र जारी है".
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