  1. खेल-संसार
  2. क्रिकेट
  3. समाचार
  4. England whitewashes Pakistan by winning third test by 8 wickets
Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Published By अविचल शर्मा
Last Updated : Saturday, 12 September 2026 (19:01 IST)

इंग्लैंड ने अंतिम टेस्ट 8 विकेट से जीत पाकिस्तान का 3 मैचों की सीरीज में किया सूपड़ा साफ

ENGvsPAK
Written By: वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Published By: अविचल शर्मा
Updated: Sat, 12 Sep 2026 (19:01 IST)
google-news
ENGvsPAK गेंदबाजों के बेहतरीन प्रदर्शन के बाद कप्तान जो रूट (नाबाद 62) और जॉर्डन कॉक्स (नाबाद 59) रनों की अर्धशतकीय पारियों की बदौलत इंग्लैंड ने तीसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन शनिवार को पाकिस्तान को आठ विकेट से हराकर मुकाबला जीत लिया। इसी के साथ इंग्लैंड ने तीन मैचों की टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान का 3-0 से सूपड़ा साफ़ कर दिया। पाकिस्तान ने इंग्लैंड को जीत के लिए 130 रनों लक्ष्य दिया था।

आज यहां इंग्लैंड की दूसरी पारी में शुरुआत बेहद खराब रही। मोहम्मद अब्बास ने पहले ही ओवर में इंग्लैंड के दोनों सलामी बल्लेबाजों बेन डकेट और एमिलियो गे को बिना खाता खोले ही पवेलियन भेज दिया। इंग्लैंड के कप्तान जो रूट और जॉर्डन कॉक्स की जोड़ी ने टीम को इस झटके से उबरा। इन दोनों के बीच शतकीय साझेदारी हुई।

जो रूट ने 69 गेंदों में आठ चौकों की मदद से नाबाद 62 रन बनाये। वहीं जॉर्डन कॉक्स ने 76 गेंदों में आठ चौके लगाते हुए नाबाद 59 रनों की पारी खेली। इंग्लैंड ने 24.2 ओवरों में दो विकेट पर 130 रन बनाकर मुकाबला अपने नाम किया। मैच जीतने का काम उतना आसान नहीं था जितना कि आखिरी अंतर से लगता है।

मोहम्मद अब्बास ने दिन की पहली ही गेंद पर डकेट को बिना खाता खोले आउट करके पाकिस्तान को उम्मीद जगाई और फिर उसी ओवर में एमिलियो गे को भी आउट कर दिया। 2 रन पर 2 विकेट गिरने के बाद पाकिस्तान का जोश हाई था और अब्बास शानदार ओपनिंग स्पेल डाल रहे थे। लेकिन जो रूट और जॉर्डन कॉक्स ने दबाव को झेला, स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाया और धीरे-धीरे पारी को संभाला।
पाकिस्तान के पास रूट को आउट करने के कुछ मौके थे लेकिन वे उनका फायदा नहीं उठा पाए। मोहम्मद अली की गेंद पर उन्होंने अपने ही स्टंप्स पर शॉट मारा, लेकिन बॉलर का पैर क्रीज़ से बाहर (नो-बॉल) था; इसके बाद एक बाहरी किनारे (एज) से निकली गेंद दो स्लिप फील्डरों के बीच से निकल गई। रूट ने पाकिस्तान को इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर किया, डटकर खेले और अपनी फिफ्टी पूरी की, फिर कॉक्स के साथ मिलकर 100 से ज़्यादा रनों की पार्टनरशिप की।

कॉक्स ने भी अपनी फिफ्टी पूरी की और इस जोड़ी ने बिना किसी और परेशानी के इंग्लैंड को जीत दिलाई। पाकिस्तान को कुछ मौके मिले, लेकिन इंग्लैंड ने शुरुआती मुश्किलों का सामना किया और आठ विकेट बाकी रहते हुए जीत हासिल कर सीरीज़ में 3-0 से क्लीन स्वीप किया |

संक्षिप्त स्कोर :- पाकिस्तान पहली पारी 133 रन, दूसरी पारी 449 रन।
इंग्लैंड पहली पारी 453 रन, दूसरी पारी दो विकेट पर 130 रन।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम खेलों की दुनिया से जुड़ी हर खबर को विस्तार से पेश करती है। क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी या अन्य खेलों पर आधारित लेख और न्यूज़ से लेकर महत्वपूर्ण मैचों की अपडेट्स और खेल जगत की खास घटनाएं, यह टीम पाठकों को पूरी जानकारी प्रदान करती है। स्पोर्ट्स टीम.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
चक दे गर्ल्स ने गत विजेता द. कोरिया को हराकर किया जूनियर महिला एशिया कप के फाइनल में प्रवेश

कोलकाता से मैच धुला के पंजाब किंग्स हुई बाहर, 7 जीत के बाद 6 हार

कोलकाता से मैच धुला के पंजाब किंग्स हुई बाहर, 7 जीत के बाद 6 हारपंजाब किंग्स का इंडियन प्रीमियर लीग अभियान 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहले 7 मैच में पंजाब किंग्स अविजित रही अगले 6 मुकाबले में उसे हार का सामना करना पड़ा इसके बाद अंतिम मैच वह जरूर जीती लेकिन तब तक उसकी किस्मत लखनऊ के हाथ लिखी गई थी।

ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने फिर दोहराया, 'मेरे लिए देश पहले IPL बाद में'

ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने फिर दोहराया, 'मेरे लिए देश पहले IPL बाद में'IPL में सनराईजर्स हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने स्पष्ट कहा है कि कम से कम अगले कुछ वर्षों तक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट उनकी पहली प्राथमिकता होगी। यह बयान उस चर्चा के बीच आया है, जिसमें कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के कुछ बड़े खिलाड़ी IPL से आगे बढ़कर अन्य फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेलने के लिए राष्ट्रीय टीम से दूरी बना सकते हैं।

वैभव सूर्यवंशी अब तोड़ेंगें यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल के छक्कों का रिकॉर्ड

वैभव सूर्यवंशी अब तोड़ेंगें यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल के छक्कों का रिकॉर्डयुवा बल्लेबाजी सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में अब तक 53 छक्के लगाए हैं, जो किसी भी बल्लेबाज़ द्वारा किसी भी टी 20 टूर्नामेंट में दूसरे सबसे ज़्यादा हैं। सबसे ज़्यादा 59 छक्के क्रिस गेल ने आईपीएल 2012 में लगाए थे। सूर्यवंशी की नज़रें अब गेल के रिकॉर्ड पर होंगी।

Madhya Pradesh League में शिरकत करेंगे माधव तिवारी, शामिल हुए उज्जैन की टीम में

Madhya Pradesh League में शिरकत करेंगे माधव तिवारी, शामिल हुए उज्जैन की टीम मेंइंदौर में होने वाली मध्य प्रदेश लीग (एमपीएल) टी20 सिंधिया कप 2026 के लिए उज्जैन फाल्कन्स ने अपनी टीम की घोषणा कर दी है, जिसमें युवा ऑलराउंडर माधव तिवारी सबसे बड़े आकर्षण के रूप में उभरकर सामने आए हैं। इंडियन प्रीमियर लीग में दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा रहे माधव तिवारी इस समय मध्य प्रदेश के सबसे चर्चित युवा क्रिकेटरों में से एक हैं।

78 रनों से पाकिस्तान को दूसरा टेस्ट हराकर बांग्लादेश ने 2-0 से किया क्लीन स्वीप

78 रनों से पाकिस्तान को दूसरा टेस्ट हराकर बांग्लादेश ने 2-0 से किया क्लीन स्वीपBANvsPAK ताइजुल इस्लाम के छह विकेट की मदद से बांग्लादेश ने बुधवार को यहां दूसरे टेस्ट क्रिकेट मैच में पाकिस्तान को 78 रन से हराकर श्रृंखला में 2-0 से क्लीन स्वीप किया।पाकिस्तान की टीम 437 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 358 रन पर आउट हो गई। बांग्लादेश ने पहला टेस्ट मैच 104 रन से जीता था।