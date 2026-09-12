Delhi BRICS Summit: पुतिन, जिनपिंग और युद्ध के साए में 'मोदी टेस्ट'! जानिए विदेशी मीडिया ने क्या लिखा?

Foreign Media on BRICS: दुनिया भर की 40% जीडीपी और लगभग आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले BRICS (ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका और नए सदस्य देश) सम्मेलन की मेजबानी इस बार भारत कर रहा है। वैश्विक संघर्षों, आर्थिक अनिश्चितता और महाशक्तियों के बीच बढ़ते तनाव के दौर में नई दिल्ली में आयोजित हो रहा यह सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक बड़ा 'डिप्लोमैटिक टेस्ट' माना जा रहा है।

वैश्विक मीडिया इस सम्मेलन और भारत की रणनीतिक भूमिका को किस नजरिए से देख रहा है, आइए विस्तार से जानते हैं :

1. पाकिस्तान (Dawn) : 'युद्ध के साए में भारत का कूटनीतिक इम्तिहान'

पाकिस्तान के प्रमुख समाचार पत्र डॉन (Dawn) ने समाचार एजेंसी AFP के हवाले से दो मुख्य पहलुओं को उजागर किया है:

शी जिनपिंग का भारत दौरा : रिपोर्ट में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के आगमन पर विशेष जोर दिया गया है। 2019 के बाद यह उनका पहला भारत दौरा है। 2020 की गलवान झड़प के बाद दोनों देशों के रिश्तों में जमी बर्फ को पिघलाने की दिशा में इसे एक बड़ा कदम माना जा रहा है। हालांकि वीजा, उड़ानों और उच्च स्तरीय बैठकों की बहाली शुरू हुई है, लेकिन सीमा विवाद और बढ़ते व्यापार घाटे के कारण दोनों देशों के बीच अविश्वास अब भी एक बड़ी चुनौती है। ALSO READ: 7 साल बाद भारत आए चीन के राष्‍ट्रपति शी जिनपिंग, आज शाम पीएम मोदी के साथ होगी महा-बैठक

रिपोर्ट में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के आगमन पर विशेष जोर दिया गया है। 2019 के बाद यह उनका पहला भारत दौरा है। 2020 की गलवान झड़प के बाद दोनों देशों के रिश्तों में जमी बर्फ को पिघलाने की दिशा में इसे एक बड़ा कदम माना जा रहा है। हालांकि वीजा, उड़ानों और उच्च स्तरीय बैठकों की बहाली शुरू हुई है, लेकिन सीमा विवाद और बढ़ते व्यापार घाटे के कारण दोनों देशों के बीच अविश्वास अब भी एक बड़ी चुनौती है। ईरान के राष्ट्रपति की मौजूदगी : ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियान का पद संभालने के बाद यह पहला भारत दौरा है। मध्य पूर्व (वेस्ट एशिया) में चल रहे तनाव के बीच उनकी उपस्थिति सम्मेलन के मुख्य एजेंडे में शामिल है। डॉन के अनुसार, भारत के संबंध ईरान और इजराइल दोनों से बेहतर हैं, लेकिन वह अमेरिका के साथ अपने संबंधों का संतुलन बनाए रखने की बारीकी से कोशिश कर रहा है।

2. अमेरिका (The New York Times) : 'पश्चिम के विकल्प की तलाश, पर आंतरिक मतभेद बरकरार'

अमेरिकी समाचार पत्र द न्यू यॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट की हेडिंग दी—"Emerging Powers Seek an Alternative to the West, But War Divides Them":

3. ब्रिटेन (Reuters): 'सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) और डॉलर का सवाल'

ब्रिटिश समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने वित्तीय और व्यापारिक एजेंडे पर ध्यान केंद्रित किया है:

4. कतर (Al Jazeera) : 'बहुध्रुवीय दुनिया की ओर कदम, लेकिन चुनौतियां कायम'

क़तर आधारित अल जजीरा ने संगठन के 20 साल के सफर और इसकी सीमाओं का विश्लेषण किया:

ग्लोबल साउथ की आवाज : BRICS ने विकासशील देशों को एक ऐसा मंच दिया है, जहां से वे पश्चिमी संस्थाओं के सामने अपनी मोलभाव की शक्ति बढ़ा सकते हैं।

BRICS ने विकासशील देशों को एक ऐसा मंच दिया है, जहां से वे पश्चिमी संस्थाओं के सामने अपनी मोलभाव की शक्ति बढ़ा सकते हैं। सीमाएं : अल जजीरा के अनुसार, डॉलर का दबदबा आज भी कायम है और सदस्य देशों के अपने आंतरिक मतभेदों (जैसे भारत-चीन सीमा विवाद) के कारण यह समूह विदेश नीति या सुरक्षा पर हमेशा एकमत नहीं हो पाता।

अल जजीरा के अनुसार, डॉलर का दबदबा आज भी कायम है और सदस्य देशों के अपने आंतरिक मतभेदों (जैसे भारत-चीन सीमा विवाद) के कारण यह समूह विदेश नीति या सुरक्षा पर हमेशा एकमत नहीं हो पाता। सफलता का पैमाना : एक्सपर्ट्स का मानना है कि BRICS की सफलता इस बात में नहीं है कि उसने पश्चिमी संस्थाओं को पूरी तरह बदल दिया है, बल्कि इस बात में है कि उसने पश्चिमी देशों की मनमानी को सीमित कर दिया है।

5. रूस (RT International & TASS): 'मजबूत रणनीतिक साझेदारी और बहुपक्षवाद'

रूस के सरकारी नेटवर्क RT International और समाचार एजेंसी TASS ने इस सम्मेलन को सकारात्मक रूप से कवर किया है:

मोदी-पुतिन केमिस्ट्री : RT ने पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच के व्यक्तिगत संबंधों, ऊर्जा (तेल), रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्रों में सहयोग पर जोर दिया। पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद भारत और रूस के संबंध मजबूत बने हुए हैं।

RT ने पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच के व्यक्तिगत संबंधों, ऊर्जा (तेल), रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्रों में सहयोग पर जोर दिया। पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद भारत और रूस के संबंध मजबूत बने हुए हैं। वियतनाम की भागीदारी : TASS ने वियतनाम जैसे देशों की उपस्थिति को उद्धृत करते हुए लिखा कि BRICS के भीतर व्यावहारिक और ठोस सहयोग लगातार बढ़ रहा है, जो बदलती वैश्विक भू-राजनीति में बेहद जरूरी है।

6. चीन (Global Times): "भारत-चीन सहयोग और 'हाथी-पांडा' का विजन"

चीनी सरकारी समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स ने अपने ओपिनियन पीस में एक कार्टून के साथ रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें एक हाथी (भारत) और एक पांडा (चीन) को एक साथ उगते सूरज को देखते हुए दिखाया गया है:

सहयोग की अपील : आर्टिकल का शीर्षक था—"India Should Not Miss the Opportunity to Work With China". इसमें तर्क दिया गया कि भारत को चीन के साथ दीर्घकालिक (long-term) रणनीतिक साझेदारी पर विचार करना चाहिए।

आर्टिकल का शीर्षक था—"India Should Not Miss the Opportunity to Work With China". इसमें तर्क दिया गया कि भारत को चीन के साथ दीर्घकालिक (long-term) रणनीतिक साझेदारी पर विचार करना चाहिए। विदेश नीति में बदलाव का सुझाव : चीनी मीडिया ने लिखा कि अमेरिका के साथ भारत के संबंधों में आई हालिया तल्खियों और उम्मीदें पूरी न होने के बीच चीन के साथ एक संतुलित रिश्ता भारत के हित में है। सीमा विवादों के बावजूद बातचीत के जरिए आर्थिक और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए दोनों देशों को साथ मिलकर काम करना चाहिए।

दिल्ली का BRICS सम्मेलन केवल एक कूटनीतिक बैठक नहीं है, बल्कि यह बदलती वैश्विक व्यवस्था का एक दर्पण है। जहां एक तरफ पश्चिमी मीडिया इसे मतभेदों से घिरा हुआ देख रहा है, वहीं ग्लोबल साउथ के देश इसे एक संतुलित और बहुध्रुवीय (Multipolar) दुनिया के निर्माण की दिशा में एक अहम मंच मान रहे हैं।