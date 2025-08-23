रविवार, 24 अगस्त 2025
Written By WD Sports Desk
Last Modified: शनिवार, 23 अगस्त 2025 (18:32 IST)

लंबे समय बाद डेविड मिलर शामिल हुए दक्षिण अफ्रीका की T20I टीम में

मिलर, फरेरा और महाराज की दक्षिण अफ्रीका की टी-20 टीम में वापसी

South Africa
दक्षिण अफ्रीका ने अगले महीने इंग्लैंड के सीमित ओवरों के दौरे के लिए टी-20 टीम में डेविड मिलर, डोनोवन फरेरा और केशव महाराज को वापस बुलाया है।ऑलराउंडर मार्को यानसन (अंगूठे) और तेज गेंदबाज लिजाद विलियम्स (घुटने) भी अपनी-अपनी चोटों से उबरकर वापसी कर रहे हैं ।

दक्षिण अफ्रीका ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली गई टीम में पांच बदलाव किये हैं। दक्षिण अफ्रीका दो से 14 सितंबर तक इंग्लैंड और वेल्स में तीन एकदिवसीय और तीन टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलेगा।

चयनकर्ताओं ने तेम्बा बावुमा की अगुवाई वाली टीम में कैगिसो रबाडा को दोनों सीमित ओवरों की टीमों में शामिल किया गया है। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज क्वेना मफाका ने रबाडा के कवर के रूप में एकदिवसीय समूह में अपनी जगह बरकरार रखी है।

टीम चयन को लेकर मुख्य कोच शुकरी कॉनराड ने कहा, “हम इंग्लैंड में कैगिसो की स्थिति का फिर से आकलन करेंगे। हमें उम्मीद है कि वह एकदिवसीय श्रृंखला के कुछ हिस्सों के लिए उपलब्ध रहेंगे, लेकिन हम टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को प्राथमिकता दे रहे हैं और संयमित रुख अपनाएंगे। हम उन्हें जल्दबाजी में वापस नहीं लाएंगे।”(एजेंसी)

दक्षिण अफ्रीका की एकदिवसीय टीम इस प्रकार है:- टेम्बा बावुमा (कप्तान), कॉर्बिन बॉश, मैथ्यू ब्रीत्जके, डेवाल्ड ब्रेविस, नांद्रे बर्गर, टोनी डी जॉर्जी, केशव महाराज, क्वेना मफाका, एडन मारक्रम, वियान मुल्डर, सेनुरन मुथुसामी, लुंगी एनगिडी, लुआन-ड्रे प्रीटोरियस, कैगिसो रबाडा, रयान रिकेलटन और ट्रिस्टन स्टब्स

टी-20 टीम इस प्रकार है:- एडन मारक्रम (कप्तान), कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, डोनोवन फरेरा, मार्को यानसन, केशव महाराज, क्वेना मफाका, डेविड मिलर, सेनुरन मुथुसामी, लुंगी एनगिडी, लुआन-ड्रे प्रीटोरियस, कैगिसो रबाडा, रयान रिकेल्टन, ट्रिस्टन स्टब्स और लिजाद विलियम्स।
