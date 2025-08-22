शुक्रवार, 22 अगस्त 2025
Written By WD Sports Desk
Last Modified: शुक्रवार, 22 अगस्त 2025 (19:19 IST)

SA 20 Final का मुकाबला होगा इस खूबसूरत शहर में, प्लेऑफ का आया शेड्यूल

केपटाउन का न्यूलैंड्स आगामी SA 20 Final की मेजबानी करेगा

South Africa
दक्षिण अफ्रीका की घरेलू टी20 लीग एसए20 के आगामी सत्र का फाइनल मैच केपटाउन के न्यूलैंड्स में होगा, जिसमें डरबन, सेंचुरियन और जोहानिसबर्ग जैसे स्थानों पर प्लेऑफ के अहम मुकाबले खेले जायेंगे।  टूर्नामेंट के आयोजकों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।लीग का चौथा सत्र 26 दिसंबर से शुरू होगा।

डरबन एसए20 में पहली बार किसी प्लेऑफ मैच की मेजबानी करेगा, जब प्रतियोगिता की दो सर्वश्रेष्ठ टीमें 21 जनवरी को क्वालीफायर एक में आमने-सामने होंगी।हाईवेल्ड क्षेत्र दो महत्वपूर्ण प्लेऑफ मैचों की मेजबानी करेगा, जिसमें सेंचुरियन 22 जनवरी को एलिमिनेटर और जोहानिसबर्ग के वांडरर्स 23 जनवरी को क्वालीफायर दो के मैच शामिल है।

एसए20 के अब तक के सभी फाइनल मैच दर्शकों से खचाखच भरे स्टेडियम में खेले गये है।एसए20 के लीग आयुक्त ग्रीम स्मिथ को आगामी फाइनल में भी दर्शकों के खचाखच भरे होने की उम्मीद जताई।
उन्होंने कहा, ‘‘ एसए20 का चौथा सत्र क्रिकेट का एक बेहद रोमांचक समय बनने जा रहा है। यह बॉक्सिंग डे से शुरू होकर छुट्टियों तक चलेगा।’’उन्होंने कहा, ‘‘पिछले साल न्यूलैंड्स में पांच मैचों के सभी टिकट बिक गए थे। इस बार का फाइनल रविवार को होने के कारण दर्शकों यह बेहद खास और मनोरंजक होगा। दर्शकों को रोमांच से भरे जीवंत माहौल में चौथे सत्र के चैंपियन को देखने का मौका मिलेगा।

इस सत्र के लिए खिलाड़ियों की नीलामी का आयोजन नौ सितंबर को होगा। इस नीलामी में छह फ्रेंचाइजी टीमों को अपनी दल के 19 खिलाड़ियों को तय करने का मौका मिलेगा। (भाषा)
