क्लीन स्वीप करने में कंगारूओं के छूटे पसीने, जिम्बाब्वे को हरा पाए 1 विकेट से

We pushed Australia all the way, going down by just one wicket with one ball to spare in a thrilling third ODI



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जोश इंग्लिस के दूसरे वनडे शतक के बाद नाथन एलिस ने सुनिश्चित किया कि उनकी यह पारी बेकार नहीं जाए जिससे ऑस्ट्रेलिया ने रविवार को जिम्बाब्वे के खिलाफ तीसरे वनडे में रोमांचक मुकाबले में एक विकेट से जीत दर्ज कर तीन मैच की सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली।गौरतलब है कि पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने 59 रन से और दूसरा मैच 84 रनों से जीता था। जोश इंग्लिस को मैन ऑफ द मैच और कूपर कोनोली को 150 रन और 3 विकेटों के कारण मैन ऑफ द सीरीज दिया गया।ऑस्ट्रेलिया ने 49.5 ओवर में यह जीत हासिल की। इंग्लिस की 102 गेंदों पर 103 रनों की शानदार पारी के बाद नौवें नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे एलिस ने 44 गेंद में नाबाद 36 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया को नौ विकेट पर 272 रन के स्कोर तक पहुंचाकर जीत दिलाई। एलिस की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने लक्ष्य का सफलतापूर्वक पीछा किया जबकि एक समय ऐसा लग रहा था कि टीम यह मुकाबला हार जाएगी।इससे पहले टॉस जीतकर जिम्बाब्वे ने 50 ओवर में आठ विकेट पर 271 रन बनाए थे।जिम्बाब्वे की टीम जीत की उम्मीद लगाए थी, जब कप्तान सिकंदर रजा ने 42वें ओवर में इंग्लिस को क्लीन बोल्ड कर दिया। उस समय ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 45 रन और चाहिए थे। ब्रैड इवांस (10 ओवर में 47 रन देकर चार विकेट) ने 46वें ओवर में एडम जम्पा को आउट करके ऑस्ट्रेलिया का स्कोर नौ विकेट पर 245 रन कर दिया।लेकिन एलिस और स्पेंसर जॉनसन (नाबाद सात रन) ने आखिरी विकेट के लिए 27 रन (अटूट) की रोमांचक साझेदारी की। इस दौरान पारी के 49वें ओवर में वेस्ली मधेवेरे ने एलिस का कैच भी छोड़ दिया।अंतिम ओवर में नौ रन की दरकार थी। एलिस ने मधेवेरे के पास अपनी गलती को सुधारने का मौका था लेकिन एलिस ने इस स्पिनर की पहली ही गेंद पर छक्का जड़ दिया और फिर पांचवीं गेंद पर मिडविकेट के ऊपर से शॉट खेलकर एक रन बनाने के साथ मैच जीत लिया।ऑस्ट्रेलिया ने पहले मैच में घरेलू टीम को 59 रन से हराया और उसके बाद दूसरे मैच में भी 84 रन से जीत हासिल की।