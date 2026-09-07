2027 एकदिवसीय विश्व कप तक केविन पीटरसन बने इंग्लैंड के मेंटॉर

England legend roped in for specialist role in Brendon McCullum's white-ball coaching setup



Read more https://t.co/3WoCP9s4D3 — ICC (@ICC) September 7, 2026

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन को 2027 एकदिवसीय विश्व कप तक इंग्लैंड सफेद गेंद की टीमों का स्पेशलिस्ट मेंटर नियुक्त किया गया है। उनका पहला असाइनमेंट ऑस्ट्रेलिया का सफेद गेंद का दौरा होगा, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका। वह पाकिस्तान और न्यूज़ीलैंड के खिलाफ़ घरेलू सीरीज़ के लिए फिर से टीम से जुड़ेंगे, और अगले 12 महीनों में विश्व कप तक अपनी जगह बनाएंगे। 2027 एकदिवसीय विश्व कप दक्षिण अफ्रीका में होगा – जो उनके जन्म का देश है – और दक्षिण अफ्रीका, ज़िम्बाब्वे और नामीबिया मिलकर इसकी मेजबानी करेंगे।पीटरसन ब्रेंडन मैकुलम के कोचिंग सेटअप में शामिल होंगे, जिसमें मार्कस ट्रेस्कोथिक, टिम साउथी, सारा टेलर और जीतन पटेल भी शामिल होंगे। वह पहले आईपीएल फ्रेंचाइजी दिल्ली कैपिटल्स के साथ मेंटर के तौर पर काम कर चुके हैं।ईसीबी के एक बयान में, पीटरसन ने इस मौके पर अपनी खुशी ज़ाहिर की: “मुझे बहुत गर्व है कि मुझे इस टीम को दक्षिण अफ्रीका में वर्ल्ड कप जीतने के उनके सफ़र में मदद करने के लिए कहा गया है। 2014 के बाद पहली बार फिर से इंग्लैंड की यूनिफॉर्म पहनना मेरे लिए बहुत सम्मान और बहुत खास पल है। हमारे पास एक अविश्वसनीय रूप से टैलेंटेड व्हाइट-बॉल स्क्वॉड है, और मैं इन खिलाड़ियों के साथ मिलकर उनकी क्षमता को ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए लगातार कड़ी मेहनत करने के लिए उत्साहित हूं। अगले 12 महीनों में ब्रेंडन के थिंक टैंक का हिस्सा बनना एक शानदार मौका है, और मैं शुरू करने का इंतज़ार नहीं कर सकता।”सफेद गेंद के मुख्य कोच मैकुलम ने पीटरसनके शामिल होने का स्वागत किया: “मेरे मन में केपी और उन्होंने खेल में जो हासिल किया है, उसके लिए बहुत सम्मान है। इंग्लिश क्रिकेट पर उनका ज़बरदस्त असर रहा है, इसलिए उनके जैसे अनुभव, जानकारी और रुतबे वाले किसी व्यक्ति का इस टीम के साथ रोल निभाना एक शानदार नतीजा है। “मैं खास तौर पर हमारे बैट्समैन को उनके साथ काम करने का मौका मिलने से बहुत उत्साहित हूं। केपी को इस बात की खास समझ है कि सबसे ऊंचे लेवल पर परफॉर्म करने के लिए क्या करना पड़ता है, जो हमारे प्लेयर्स के लिए बहुत कीमती होगा। हमने हमेशा एक-दूसरे की इज्ज़त की है और एक-दूसरे के खेल में जो कुछ भी आता है, उसकी बहुत तारीफ़ की है, इसलिए मैं सच में साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूं।”