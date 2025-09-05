गत विश्व विजेता ने रील बनाकर की वनडे विश्वकप टीम की घोषणा (Video) महिला एकदिवसीय विश्वकप के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम में मोलिनक्स की वापसी

THE AUSTRALIAN SQUAD ANNOUNCEMENT FOR WOMEN'S WORLD CUP. pic.twitter.com/SfqykwDjxX — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) September 5, 2025

ऑस्ट्रेलिया ने इस महीने के आखिर में शुरु होने वाले महिला विश्वकप 2025 के लिए बाएं हाथ की स्पिनर सोफी मोलिनक्स को 15 सदस्यीय टीम में शामिल किया है।मोलिनक्स चोट से रिकवरी के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम में वापसी कर रही हैं। चयनकर्ताओं ने मोलिनक्स के अलावा चोट से उबर चुकी डार्सी ब्राउन और जॉर्जिया वेयरहैम को भी टीम में जगह दी है।एलिसा हीली ने भी चोटों के कारण 2024-25 की गर्मियों में बाधित रहने के बाद पिछले महीने ऑस्ट्रेलिया ए टीम में शानदार वापसी की। जनवरी में घुटने की सर्जरी कराने वाली मोलिनक्स पिछले वर्ष अधिकतर मैच नहीं खेल पाई थीं।वह सफेद गेंद वाले क्रिकेट में एक भरोसेमंद स्पिन विकल्प रही हैं। हालांकि टूर्नामेंट से पहले भारत के खिलाफ होने वाली एकदिवसीय श्रृंखला में उनके खेलने की संभावना नहीं है।राष्ट्रीय चयनकर्ता शॉन फ्लेगलर ने कहा, “हमने सभी पहलुओं पर ध्यान दिया है, खासकर भारत और श्रीलंका की परिस्थितियों को देखते हुए जहां स्पिन को मदद मिलने की संभावना है। सोफी मोलिनक्स की प्रगति उत्साहजनक रही है और हमें विश्वास है कि टूर्नामेंट शुरू होने तक वह खेलने के लिए तैयार हो जाएगी।”ऑस्ट्रेलियाई टीम की फिजियो केट बीरवर्थ ने कहा, “सोफी मोलिनक्स घुटने की चोट से उबरकर अच्छी तरह से वापसी कर रही हैं और हमें उम्मीद है कि वह विश्व कप के लिए उपलब्ध रहेंगी। एलिसा हीली ने हाल ही में ‘ए’ सीरीज में शानदार वापसी की है और हम उनकी स्थिति से खुश हैं। जॉर्जिया वेयरहैम भी द हंड्रेड के दौरान अपनी एडक्टर चोट के बाद पूरी तरह से प्रशिक्षण पर लौट आई हैं।”एलिसा हीली (कप्तान), ताहलिया मैकग्रा (उपकप्तान), डार्सी ब्राउन, एश्ले गार्डनर, किम गर्थ, ग्रेस हैरिस, अलाना किंग, फोएबे लिचफील्ड, सोफी मोलिनक्स, बेथ मूनी, एलिस पेरी, मेगन शट्ट, एनाबेल सदरलैंड, जॉर्जिया वोल और जॉर्जिया वेयरहैम