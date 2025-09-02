मंगलवार, 2 सितम्बर 2025
  4. craig mccmilan committed to guide white ferns to lift ODI world cup
Written By WD Sports Desk
Last Modified: मंगलवार, 2 सितम्बर 2025 (18:01 IST)

T20I के बाद महिला टीम को वनडे विश्वकप जिताने के लिए प्रतिबद्ध है कोच मैकमिलन

आईसीसी ट्रॉफी डबल की तलाश में न्यूजीलैंड ने मैकमिलन को कोच बनाया

craig mccmilan
आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप जीतने की कोशिश में न्यूजीलैंड ने अपने कोचिंग कौशल को मजबूत किया है और क्रेग मैकमिलन को पूर्णकालिक आधार पर कोच नियुक्त किया है।मैकमिलन पिछले साल अंशकालिक अनुबंध पर टीम में शामिल हुए थे और उन्होंने व्हाइट फर्न्स को यूएई में महिला टी20 विश्व कप में सफलता दिलाने में मदद की थी।

ब्लैक कैप्स के पूर्व ऑलराउंडर मुख्य कोच बेन सॉयर के नेतृत्व में महिला टीम को बल्लेबाजी और क्षेत्ररक्षण, दोनों विभागों में सहयोग देंगे।इस घोषणा पर मैकमिलन ने कहा, "व्हाइट फर्न्स के साथ इस भूमिका को पाकर मैं बेहद खुश हूँ।"उन्होंने कहा, "महिलाओं का खेल लगातार बेहतर होता जा रहा है और मैं अपनी प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के साथ काम करना जारी रखने और उन्हें अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करने के लिए उत्साहित हूँ।"मैकमिलन ने कहा, "पिछला साल बहुत जल्दी बीत गया और मुझे उस टीम का हिस्सा होने का हर पल बहुत अच्छा लगा जो लगातार बेहतर होती जा रही है, एक-दूसरे को चुनौती देती है और विश्व मंच पर खास प्रदर्शन करती है।"

व्हाइट फर्न्स ने आगामी क्रिकेट विश्व कप की तैयारी में काफी मेहनत की है और स्पिन के अनुकूल परिस्थितियों के अनुकूल होने के लिए अगस्त में एक प्रशिक्षण शिविर के लिए चेन्नई का दौरा किया था।मैकमिलन का कहना है कि यह तैयारी टीम को मजबूत स्थिति में रखती है क्योंकि उनका लक्ष्य अपनी ट्रॉफी की सूची में और ट्रॉफी जोड़ना है, क्योंकि उन्होंने इसी तरह के माहौल में टी20 विश्व कप जीता था, जैसा कि एक आईसीसी रिपोर्ट में कहा गया है।

उन्होंने कहा, "50 ओवरों के विश्व कप से पहले का समय काफी व्यस्त रहा है।"मैकमिलन ने कहा, "हमने चेन्नई सहित कई शिविरों का आयोजन किया है, जिससे खिलाड़ियों को अक्टूबर-नवंबर में होने वाली भारतीय परिस्थितियों का सामना करने का मौका मिला।" उन्होंने कहा, "टीम भारत वापस आकर एक और विश्व कप खेलने के लिए उत्साहित है।"

न्यूजीलैंड अपने विश्व कप अभियान की शुरुआत 1 अक्टूबर को इंदौर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ करेगा।आठ टीमों के इस प्रमुख टूर्नामेंट की कुल पुरस्कार राशि 13.88 मिलियन डॉलर (अमेरिकी डॉलर) है - जो 2022 में न्यूजीलैंड में आयोजित पिछले संस्करण की 3.5 मिलियन डॉलर की राशि से 297 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि है।(एजेंसी)
