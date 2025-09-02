कोच कमेंटेटर या विदेशी लीग का क्रिकेटर, क्या बनना पसंद करेंगे रविचंद्रन अश्विन? दलीप ट्रॉफी में प्रदर्शन से अधिक ध्यान मैच खेलने पर था: पराग

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों और इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) से संन्यास की घोषणा के बाद, रविचंद्रन अश्विन एक स्वतंत्र पक्षी के रूप में उभरे हैं, जो नए रास्ते तलाशने के लिए तैयार हैं। अंतरराष्ट्रीय और फ्रेंचाइजी क्रिकेट में अपने विशाल अनुभव के साथ, अब यह लगभग तय लग रहा है कि वह अपने क्षितिज का विस्तार करेंगे और विदेशी लीगों में अवसर तलाशेंगे। खबर है कि वह दोहरी भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं -अश्विन के पास अभी भी बहुत कुछ करने को बाकी है और अभी उनका प्रदर्शन बाकी है। 38 साल की उम्र में, वह अभी भी बहुत आगे नहीं बढ़े हैं; आखिरकार, एमएस धोनी उनसे छह साल बड़े हैं और अभी भी मज़बूती से खेल रहे हैं। ऐसा लगता है कि अश्विन अब तीन-चार साल के भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपने करियर को नए सिरे से ढाल रहे हैं और परिचित से परे अवसरों की तलाश कर रहे हैं। उनकी नज़र कम से कम तीन विदेशी फ्रेंचाइजी लीग पर है - अमेरिका में मेजर लीग क्रिकेट (एमएलसी) का होना तय है, इंग्लैंड में द हंड्रेड की प्रबल संभावना है और संयुक्त अरब अमीरात में आईएल टी20 या दक्षिण अफ्रीका में एसए20 में से कोई एक इस सूची में शामिल हो सकता है।इस साल एसए20 का आयोजन संभव नहीं हो सकता है क्योंकि सभी फ्रेंचाइजी - जो सभी आईपीएल की मालिक हैं - ने अपने खिलाड़ियों को साइन कर लिया है। जैसा कि क्रिकबज़ ने पहले बताया था, एसए20 नीलामी रजिस्टर भी तैयार है। दरअसल, सीजन 4 से पहले SA20 की नीलामी दो हफ्ते से भी कम समय में - 9 सितंबर को होने वाली है। नीलामी और वेतन सीमा के बाहर, सीधे खिलाड़ियों को साइन करने की संभावना है, लेकिन वाइल्ड कार्ड साइनिंग पूरी हो गई है।इस साल आईएल टी20 एक संभावित लक्ष्य है। छह में से पांच फ्रेंचाइजी भारतीयों के स्वामित्व में हैं और अगर कोई संभावना बनती है, तो वे सभी अश्विन के लिए रेड कार्पेट बिछाने में बहुत खुश होंगी।आईएल टी20 की नीलामी 30 सितंबर को है और वहां भी टीमों को वेतन सीमा और नीलामी के अलावा एक खिलाड़ी को अनुबंधित करने की अनुमति है।यह देखना होगा कि यह कैसे आगे बढ़ता है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि बुधवार (27 अगस्त) को आईपीएल से संन्यास की घोषणा के बाद, ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग सहित सभी लीगों के अधिकारियों ने उनसे संपर्क किया है। उनके कौशल और क्रिकेट की समझ को देखते हुए, खिलाड़ी-सह-कोच की भूमिका उनके लिए स्वाभाविक लगती है। अपने पूरे करियर के दौरान, उन्हें खेल के सबसे बुद्धिमान क्रिकेटरों में से एक माना जाता रहा है।संन्यास के बाद, अश्विन के पास विकल्पों की कोई कमी नहीं है।, जबकि उनका क्रिकेट का ज्ञान उन्हें प्रशासन में भी एक संभावित उम्मीदवार बनाता है - यह भी माना जाता है कि पिछले आईपीएल रिटेंशन नियमों के कुछ अनोखे सुझाव बीसीसीआई को दिए गए उनके सुझावों से ही आए थे। हालांकि, फ़िलहाल उनका ध्यान अपने खेल करियर को आगे बढ़ाने पर है।संपर्क करने पर अश्विन ने अपनी योजनाओं के बारे में कुछ नहीं बताया और केवल इतना कहा, "मैं सचमुच अपने आखिरी कुछ वर्षों का आनंद लेना चाहता हूं, उम्मीद है कि किसी की राय के बिना। मैं अपनी शर्तों पर जीवन जीना चाहता हूं।"