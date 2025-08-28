गुरुवार, 28 अगस्त 2025
  • Follow us
  1. खेल-संसार
  2. अन्य खेल
  3. समाचार
  4. India and Pakistan hockey team to face off on neutral venue
Written By WD Sports Desk
Last Updated : गुरुवार, 28 अगस्त 2025 (16:40 IST)

INDvsPAK हॉकी मुकाबले अब होंगे इस देश के तटस्थ मैदानों पर

FIH Pro League में भारत और पाकिस्तान के बीच होगी भिड़ंत

India
एफआईएच प्रो लीग 2025-26 सीजन में भारत और पाकिस्तान की हॉकी टीम भिड़ेंगी। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ (FIH) ने गुरुवार को बताया कि न्यूजीलैंड के स्थान पर पाकिस्तान की हॉकी टीम एफआईएच प्रो लीग 2025-26 के सीजन में खेलेगी।एफआईएच कहा कि पाकिस्तान पुरुष हॉकी टीम 2025-26 सीजन में शामिल होने का निमंत्रण स्वीकार करने के बाद पहली बार एफआईएच प्रो लीग में भाग लेगी।

2024-25 एफआईएच नेशंस कप विजेता न्यूजीलैंड के प्रतियोगिता से बाहर होने के बाद एफआईएच प्रो लीग 2025-26 में पाकिस्तान का प्रवेश हुआ है। मलेशिया में हुए टूर्नामेंट में उपविजेता होने के नाते, ग्रीन शर्ट्स पदोन्नति की कतार में वह अगली टीम थी। पाकिस्तान हॉकी की भागीदारी से टूर्नामेंट प्रारूप के तहत भारत बनाम पाकिस्तान के दो हॉकी मैच पक्के माने जा रहे हैं।

एफआईएच अध्यक्ष तैय्यब इकराम ने इस कदम को एक ऐतिहासिक क्षण बताते हुए कहा कि पाकिस्तान को शीर्ष प्रतियोगिताओं में वापस देखकर बहुत अच्छा लगा। यह विश्व हॉकी के लिए वाकई एक प्रभावशाली उपलब्धि है।
इकराम ने कहा, “उनकी वापसी न केवल एक समृद्ध और गौरवशाली इतिहास वाली टीम की वापसी का प्रतीक है, बल्कि एफआईएच हॉकी प्रो लीग की लोकप्रियता और पहुंच को भी बढ़ावा देती है।”

2019 में शुरू हुई एफआईएच हॉकी प्रो लीग में पुरुष और महिला दोनों वर्गों में दुनिया की नौ सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय टीमें शामिल हैं।एफआईएच प्रो लीग का आगामी सीजन लॉस एंजेलिस ओलंपिक 2028 के लिए एक क्वालीफाइंग स्पर्धा भी होगा।

एफआईएच हॉकी प्रो लीग के आगामी पुरुष सीजन में पाकिस्तान अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, इंग्लैंड, जर्मनी, भारत, नीदरलैंड और स्पेन के साथ शामिल है।अब तक आयोजित छह संस्करणों में नीदरलैंड का दबदबा रहा है। डच महिला टीम ने पांच खिताब जीते हैं, जबकि पुरुष टीम ने तीन खिताब जीते हैं। दोनों अपने-अपने वर्ग में मौजूदा चैंपियन भी हैं।(एजेंसी)
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Ro-Ko को वनडे विश्वकप 27 तक रोकने के पक्ष में नहीं BCCI , अब क्या होगा

Ro-Ko को वनडे विश्वकप 27 तक रोकने के पक्ष में नहीं BCCI , अब क्या होगारोहित और कोहली पर फैसला लेने की जल्दबाजी में नहीं BCCI

आंकड़ों के लिहाज से दोनों टीमों के लिए ऐतिहासिक रही INDvsENG सीरीज (Video)

आंकड़ों के लिहाज से दोनों टीमों के लिए ऐतिहासिक रही INDvsENG सीरीज (Video)21वीं सदी की ऐसी चौथी सीरीज जहां हर दिन हुआ खेल

घर गिरवी रखकर एवरेस्ट पर चढ़ा, अफसरों की 'अनदेखी' से शीर्ष खेल पुरस्कार से चूका पर्वतारोही पाटीदार

घर गिरवी रखकर एवरेस्ट पर चढ़ा, अफसरों की 'अनदेखी' से शीर्ष खेल पुरस्कार से चूका पर्वतारोही पाटीदारवर्ष 2017 में महज 20 साल की उम्र में दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले मध्यप्रदेश के पर्वतारोही मधुसूदन पाटीदार (Madhusudan Patidar) ने गुरुवार को आरोप लगाया कि अफसरों की अनदेखी से वह राज्य के सबसे बड़े खेल अलंकरण 'विक्रम पुरस्कार' से चूक गए। पाटीदार की याचिका पर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने माउंट एवरेस्ट (Mount Everest) फतह करने वाली राज्य की अन्य पर्वतारोही भावना डेहरिया को साहसिक खेलों की श्रेणी में वर्ष 2023 का विक्रम पुरस्कार प्रदान किए जाने पर मंगलवार (पांच अगस्त) को अंतरिम रोक लगा दी थी।

Bazball भारत और ऑस्ट्रेलिया के सामने सीरीज जिताने में अक्षम, मक्कलम ने माना

Bazball भारत और ऑस्ट्रेलिया के सामने सीरीज जिताने में अक्षम, मक्कलम ने माना'हम जानते हैं कि हमारी टीम में सुधार की गुंजाइश है' : मैकुलम

रोहित कोहली खेलेंगे शुभमन की कप्तानी में? या लेंगे संन्यास, है बहुत से सवाल

रोहित कोहली खेलेंगे शुभमन की कप्तानी में? या लेंगे संन्यास, है बहुत से सवालयुवा भारतीय ब्रिगेड के धमाकेदार प्रदर्शन से सीनियर कोहली और रोहित की राह मुश्किल

और भी वीडियो देखें

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

गणेशोत्सव

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com