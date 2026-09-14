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Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Published By अविचल शर्मा
Last Updated : Monday, 14 September 2026 (12:07 IST)

7 चौके और छक्के, 32 गेंदें 82 रन! अभिषेक शर्मा के तूफान में उड़ा अफगानिस्तान

Afghanistan
Written By: वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Published By: अविचल शर्मा
Updated: Mon, 14 Sep 2026 (12:07 IST)
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AFGvsIND अभिषेक शर्मा की सात चौकों और सात छक्कों से सजी 82 रन की तूफानी पारी की बदौलत भारत ने अफगानिस्तान को यहाँ अरुण जेटली स्टेडियम में रविवार को पहले टी 20 में सात विकेट से हराकर तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली।

अफगानिस्तान ने अज़मतउल्लाह ओमरज़ाई (नाबाद 64) के अर्धशतक और मोहम्मद नबी (33) की उपयोगी पारी से आठ विकेट पर 156 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर बना लिया। लेकिन यह भारत को रोकने के लिए काफी नहीं था। भारत ने 13.4 ओवर में तीन विकेट पर 157 रन बनाकर 38 गेंद शेष रहते आसान जीत अपने नाम की।

अभिषेक ने 32 गेंदों पर 82 रन की तूफानी पारी में सात चौके और सात छक्के लगाए। संजू सैमसन (10) का विकेट जल्दी गिरने के बाद अभिषेक ने ईशान किशन के साथ दूसरे विकेट के लिए 121 रन की बड़ी साझेदारी कर भारत को जीत के रास्ते पर डाल दिया। किशन ने 33 गेंदों पर 42 रन की अपनी पारी में पांच चौके और एक छक्का लगाया। कप्तान श्रेयस अय्यर आठ और तिलक वर्मा तीन रन पर नाबाद रहे।
भारत के लिए यह एक आसान मैच रहा। नबी और ओमरज़ई के बीच एक अहम साझेदारी को छोड़कर, अफ़गानिस्तान को बल्लेबाज़ी में ज़रूरी रफ़्तार पाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। बुमराह ने पहले ही ओवर में गुरबाज़ को आउट करके भारत को शानदार शुरुआत दिलाई, जिसके बाद स्पिनरों ने बीच के ओवरों में दबाव बनाया और अफ़गानिस्तान का स्कोर सात ओवर के अंदर ही 43/5 हो गया। इसके बाद ओमरज़ई ने ज़बरदस्त पलटवार करते हुए अफ़गानिस्तान को 160 रन के स्कोर के करीब पहुँचाया, लेकिन अर्शदीप सिंह ने डेथ ओवरों में अपनी चालाकी भरी गेंदबाज़ी से उनकी रफ़्तार पर रोक लगा दी।

लक्ष्य का पीछा करते हुए अभिषेक शर्मा ने आक्रामक शुरुआत की, तेज़ी से अर्धशतक जड़ा और भारत को मज़बूत स्थिति में पहुँचा दिया। ईशान किशन ने भी शानदार साथ दिया और अपनी छोटी लेकिन उपयोगी पारी से दूसरे छोर पर अपने साथी का बखूबी साथ निभाया। दोनों ने पावरप्ले में दबदबा बनाए रखा और भारत का स्कोर 82/1 तक पहुँचाया; पावरप्ले में एकमात्र विकेट संजू सैमसन का गिरा। बाद में किशन और अभिषेक आउट ज़रूर हुए, लेकिन अभिषेक की ज़बरदस्त बल्लेबाज़ी के बाद नतीजा साफ़ था और भारत ने 14वें ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया।
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