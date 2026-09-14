NSE IPO : जानिए क्या है प्राइस बेंड और GMP, कब होगी BSE पर लिस्टिंग?

एनएसई का आईपीओ 24 सितंबर को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर लिस्ट होगा। इस OFS में मौजूदा शेयरधारक हिस्सेदारी बेचेंगे। इनमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड, अरंदा इन्वेस्टमेंट्स (मॉरीशस) पीटीई लिमिटेड और अन्य प्रमुख संस्थाएं शामिल हैं। NSE को IPO से कोई नई पूंजी नहीं मिलेगी। इससे मिलने वाला सारा पैसा निवेशकों की जेब में जाएगा।

रिटेल निवेशकों के लिए इस आईपीओ में न्यूनतम बोली राशि 14,820 रुपये हैं, जबकि उच्च आय वर्ग के निवेशक 2,14,200 रुपये प्राइस के साथ न्यूनतम 120 इक्विटी शेयरों के लिए आवेदन कर सकते हैं।

इस बहुप्रतिक्षित आईपीओ में क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) के लिए 50% हिस्सा रिजर्व है, जबकि नॉन-इन्स्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (NII) के लिए 15% और रिटेल इनवेस्टर्स (RII) के लिए 35% हिस्सा रखा गया है।