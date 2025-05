इस आसान फ़ॉर्मूले से याद करें विश्व के 7 बड़े देश, 1 बार याद कर लिया तो जिंदगी भर नहीं भूलेंगे

इस आसान फ़ॉर्मूले से याद करें विश्व के 7 बड़े देश, 1 बार याद कर लिया तो जिंदगी भर नहीं भूलेंगे

trick to learn 7 largest countries in the world: क्या आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और GK विषय में आपको विश्व के सबसे बड़े देशों के नाम याद करने में मुश्किल होती है? क्या आप अक्सर रूस और कनाडा में या फिर चीन और अमेरिका में कंफ्यूज हो जाते हैं? तो अब चिंता छोड़ दीजिए! हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा मजेदार और आसान फॉर्मूला, जिसे एक बार याद करने के बाद आप विश्व के सात सबसे बड़े देशों के नाम कभी नहीं भूलेंगे। आइये जानते हैं क्या है ये फॉर्मूला।





दुनिया के 7 बड़े देश याद करने का फॉर्मूला :



यह फ़ॉर्मूला है: "रुक चीन अब आ भारत!"

जी हां, यह एक छोटा सा वाक्य आपको दुनिया के सात सबसे विशाल देशों को क्रम से याद रखने में मदद करेगा। है ना कमाल की बात? आइए जानते हैं कि इस फॉर्मूला में हर शब्द किस देश को दर्शाता है:

• रु: रूस (Russia) - क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश।

• क: कनाडा (Canada) - उत्तरी अमेरिका का यह विशाल देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है।

• चीन: चीन (China) - दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश क्षेत्रफल में तीसरे स्थान पर आता है।

• अब: अमेरिका (USA) - संयुक्त राज्य अमेरिका क्षेत्रफल के मामले में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है।

• आ: ऑस्ट्रेलिया (Australia) - यह द्वीपीय महाद्वीप दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश है। (यहां हमने 'अब' के 'ब' को साइलेंट रखते हुए 'आ' को ऑस्ट्रेलिया के लिए इस्तेमाल किया है, ताकि फ़ॉर्मूला आसानी से याद रहे।)

• भारत: भारत (India) - हमारा देश, भारत, दुनिया का सातवां सबसे बड़ा देश है।







अब आपको अलग-अलग नामों को रटने की जरूरत नहीं है। बस इस मजेदार वाक्य को याद कर लीजिए: "रुक चीन अब आ भारत!" और जब भी आपसे विश्व के सात सबसे बड़े देशों के बारे में पूछा जाए, तो यह फॉर्मूला आपकी जुबान पर नाच उठेगा। यह फॉर्मूला बच्चों के लिए भी एक शानदार तरीका है विश्व के बड़े देशों को मनोरंजक तरीके से सीखने का। तो क्यों न आज ही अपने बच्चों को भी यह मजेदार ट्रिक सिखाएं?