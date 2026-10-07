3 साल बाद RBI ने बढ़ाई ब्याज दरें, अब होम-कार लोन चुकाना होगा ज्यादा महंगा

RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ​​ने कहा कि MPC ने सर्वसम्मति से LAF के तहत पॉलिसी रेपो रेट को 25 बेसिस प्वाइंट बढ़ाकर 5.50% करने का फैसला किया। इसके परिणामस्वरूप, SDF रेट को एडजस्ट करके 5.25% और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट और बैंक रेट को 5.75% कर दिया गया है।

उन्होंने कहा कि जियोपॉलिटिकल घटनाक्रमों के कारण वैश्विक हालात चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। इसके बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत रही है और आर्थिक रफ्तार व्यापक बनी हुई है। साथ ही अर्थव्यवस्था के लचीले बने रहने की उम्मीद है। मौजूदा डेटा को देखते हुए यह साफ है कि महंगाई और उसके हालात अब उतने सामान्य नहीं हैं जितने पिछले साल थे। अनुमान है कि इस तिमाही समेत आने वाली तीन तिमाहियों में हेडलाइन CPI महंगाई औसतन लगभग 5.8% रहेगी, और इस फाइनेंशियल ईयर के लिए कोर महंगाई 4.4% रहने का अनुमान है।

मल्होत्रा के अनुसार, महंगाई को लेकर अल्पावधि का दृष्टिकोण आपूर्ति पक्ष से निरंतर दबाव की ओर इशारा करता है। इसका मुख्य कारण कमजोर दक्षिण-पश्चिम मानसून, अल नीनो की स्थितियाँ और अंतरराष्ट्रीय तेल की कीमतों में उच्च अस्थिरता है। खाद्य पदार्थों के अलावा कई अन्य वस्तुओं में भी मूल्य वृद्धि का दबाव तेजी से दिखाई दे रहा है। इसके अलावा, मुख्य मुद्रास्फीति में वृद्धि और सीपीआई बास्केट के एक बड़े हिस्से में उच्च मुद्रास्फीति से यह भी स्पष्ट संकेत मिलने लगे हैं कि अब महंगाई व्यापक रूप ले रही है।

गौरतलब है कि पिछले महीने अमेरिकी फेड ने महंगाई पर काबू पाने के लिए अपनी प्रमुख ब्याज दर में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की थी। बढ़ती तेल कीमतों समेत कई अन्य कारणों से महंगाई का दबाव बढ़ा है। इससे पहले यूरोपीय सेंट्रल बैंक ने भी अपनी प्रमुख ब्याज दर में 25 बेसिस पॉइंट का इजाफा किया था।