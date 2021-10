लगातार तीसरे दिन महंगा हुआ पेट्रोल-डीजल, जानिए क्या है 4 महानगरों में दाम...

नई दिल्ली। देश में पेट्रोल- की लगातार बढ़ती कीमतें थमने का नाम ही नहीं ले रही है। गुरुवार को भी दोनों ईंधनों के दाम में प्रति लीटर 35-35 पैसे बढ़ गए। अक्टूबर के 20 दिन में से 16 दिन तेल कंपनियों ने इन दोनों ईंधनों को दाम बढ़ाए गए हैं। इस माह दिल्ली में जहां 4.90 रुपए महंगा हुआ है, तो डीजल के दाम भी 5.40 रुपए बढ़ गए।

इंडियन ऑयल द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में पेट्रोल के दाम बढ़कर 106.54 रुपए प्रति लीटर हो गए ज‍बकि डीजल की कीमत भी 95.27 प्रति लीटर हो गई। 4 महानगरों में सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल मुंबई में हैं। यहां इसके दाम 112.44 रुपए प्रति लीटर है। देश की आर्थिक राजधानी में डीजल 103.26 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है।

चेन्नई और कोलकाता में पेट्रोल क्रमश: 103.61 और 107.12 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं डीजल की कीमत भी बढ़कर 99.59 और 98.38 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गई।

Price of & in #Delhi is at Rs 106.54 per litre (up by Rs 0.35) & Rs 95.27 per litre (up by Rs 0.35) respectively today.

Petrol & diesel prices per litre-Rs 112.44 & Rs 103.26 in #Mumbai, Rs 107.12 & Rs 98.38 in #Kolkata; Rs 103.61 & Rs 99.59 in Chennai respectively pic.twitter.com/oxu6ONvNUU