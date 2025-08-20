खुद पर हमले को लेकर क्या बोलीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता? जन सुनवाई के दौरान हुआ था मुख्‍यमंत्री पर हमला, कहा- संकल्प को डिगाने का कायरतापूर्ण प्रयास

Attack on Delhi Chief Minister Rekha Gupta: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को कहा कि 'जन सुनवाई' कार्यक्रम के दौरान उन पर हुआ हमला लोगों की सेवा करने के उनके संकल्प को डिगाने का एक 'कायरतापूर्ण प्रयास' है, लेकिन इससे उनका मनोबल नहीं टूटा है। बुधवार सुबह गुप्ता के कैंप कार्यालय में 'जन सुनवाई' के दौरान उन पर हमला किया गया। हमले के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया में गुप्ता ने इस बात पर जोर दिया कि जन सुनवाई कार्यक्रम पहले की तरह जारी रहेगा।

मेरे संकल्प को नहीं तोड़ सकते : गुप्ता ने कहा कि ऐसे हमले मेरे हौसले और जनता की सेवा के संकल्प को कभी तोड़ नहीं सकते। अब मैं पहले से कहीं अधिक ऊर्जा और समर्पण के साथ आपके बीच रहूंगी। जन सुनवाई और जनता की समस्याओं का समाधान पहले की तरह ही गंभीरता और प्रतिबद्धता के साथ जारी रहेगा। आपका विश्वास और समर्थन ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। आपके अपार स्नेह, आशीर्वाद और शुभकामनाओं के लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूं।

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, राजकोट (गुजरात) निवासी 41 वर्षीय आरोपी सकरिया राजेशभाई खिमजीभाई को हिरासत में ले लिया गया है और खुफिया ब्यूरो (आईबी) तथा दिल्ली पुलिस की संयुक्त टीम उससे पूछताछ कर रही है। (एजेंसी/वेबदुनिया)

Edited by: Vrijendra Singh Jhala