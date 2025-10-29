क्यों घट रहे हैं सोने के दाम, सोने में निवेश के लिए कितना सही है समय? सॉवरेन गोल्ड बांड 2020-21 सीरीज-1 में निवेशकों को मिला 166% का एब्सोल्यूट रिटर्न

Gold Rates in India : सोने के दामों में धनतेरस के बाद से लगातार गिरावट आ रही है। अंतरराष्‍ट्रीय बाजार, कमोडिटी बाजार के साथ ही सराफा बाजार में भी सोना दबाव में दिखाई दे रहा है। हालांकि आज भारतीय कमोडिटी मार्केट एमसीएक्स पर इसमें कुछ तेजी आई। लेकिन बाजार रेजबाउंड कहा जा सकता है।

देश में बुधवार को 24 कैरेट सोने के दाम 1,21,580 रुपए प्रति 10 ग्राम है। 22 कैरेट सोना 1,11,450 प्रति 10 ग्राम मिल रहा है। 10 कैरेट सोने के दाम 91,190 रुपए प्रति 10 ग्राम है। वहीं MCX पर सोने का भाव अपने ऑल-टाइम हाई यानी 1,32,294 रुपए प्रति 10 ग्राम से गिरकर अब आज समाचार लिखे जाने तक सोना 1,20,676 पर आ गया है।

अमेरिका-चीन व्यापार तनाव कम होने के बीच सुरक्षित निवेश के विकल्प के रूप में मांग कम होने के कारण धातुओं के दामों में कमी आ रही है। वैश्विक बाजारों में भी सोना 4,000 डॉलर प्रति औंस से नीचे आ गया।





RBI का बड़ा फैसला : इस बीच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सॉवरेन गोल्ड बांड 2020-21 सीरीज-1 से बगैर मैच्योरिटी के भी पैसे निकालने की अनुमति दे दी है। निवेशक इस गोल्ड बॉन्ड को 28 अक्टूबर 2025 से समय से पहले रिडीम कर सकते हैं। जब यह सीरीज लॉन्च हुई थी, तब ऑनलाइन आवेदन करने वाले निवेशकों ने 4,589 रुपए प्रति ग्राम की दर से बॉन्ड खरीदे थे। वहीं, ऑफलाइन खरीदारों के लिए कीमत 4,639 रुपए प्रति ग्राम थी। मौजूदा रिडेम्प्शन वैल्यू के हिसाब से, ऑनलाइन निवेशकों को करीब 166% का एब्सोल्यूट रिटर्न मिल रहा है।

क्या कहते हैं एक्सपर्ट : बाजार विशेषज्ञ योगेश बागौरा ने बताया कि नवंबर और दिसंबर में सोने के दाम और कम हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि चीन और अमेरिका के संबंधों में तल्खी कम हो रही है। जापान और दक्षिण कोरिया के साथ भी ट्रंप की ट्रेड डील लगभग फाइनल हो गई है। नवंबर में भारत और अमेरिका के बीच भी ट्रेड डील हो सकती है। इससे दुनिया में स्थिरता आएगी और सेफ हैवन माने जाने वाले सोने में निवेशकों की दिलचस्पी कम होगी। बाजार इस हफ्ते फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों पर फैसले का इंतजार कर रहा है।

बागौरा ने कहा कि फिलहाल बाजार में निवेश के लिए समय सही नहीं है। अगर आप लांग टर्म के हिसाब से भी सोना खरीदना चाहते हैं तो आपको बाजार पर नजर रखनी चाहिए और सही समय का इंतजार करना चाहिए।



अस्वीकरण : यह लेख केवल सूचना के उद्देश्य से है। यह कोई निवेश सलाह नहीं है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर लें।