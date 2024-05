Paytm में हिस्सेदारी नहीं खरीद रहे हैं Gautam Adani

Anticipatory bail to Akshay Kanti Bam and his father: मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय (MP High Court) ने हत्या के कथित प्रयास के मामले में इंदौर के कारोबारी एवं कांग्रेस के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी अक्षय कांति बम (Akshay Kanti Bam) और उनके पिता (father) की अग्रिम जमानत याचिका बुधवार को मंजूर कर ली।