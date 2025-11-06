गुरुवार, 6 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. व्यापार
  3. समाचार
  4. ED summons anil ambani
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: नई दिल्ली , गुरुवार, 6 नवंबर 2025 (15:14 IST)

ईडी ने अनिल अंबानी पर फिर कसा शिकंजा, 14 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया

anil ambani
Anil Ambani news in hindi : प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुवार को रिलायंस एडीए समूह के प्रमुख अनिल अंबानी को समन भेजा है। उन्हें 14 नंवबर को पूछताछ के लिए बुलाया है।
 
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अनिल अंबानी को कथित बैंक धोखाधड़ी व धन शोधन मामले में अगले सप्ताह फिर से पूछताछ के लिए बुलाया है। संघीय जांच एजेंसी ने 66 वर्षीय व्यवसायी से इस मामले में अगस्त में भी पूछताछ की थी।
 
ईडी ने 3 नवंबर को अनिल अंबानी से जुड़ी कंपनियों की करीब 7500 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की थी। ईडी ने भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 120-बी, 406 और 420 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1989 की धारा 13(2) सहपठित धारा 13(1)(डी) के तहत यह कार्रवाई की थी। 
 
अनिल अंबानी समूह की सूचीबद्ध कंपनियों ने स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी में कहा कि प्रवर्तन निदेशालय की ओर से कुर्क की गई अधिकांश संपत्ति रिलायंस कम्युनिकेशंस की हैं। यह कंपनी फिलहाल समाधान पेशेवर (आरपी) और भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व वाली ऋणदाताओं की समिति (सीओसी) के नियंत्रण में है।
edited by : Nrapendra Gupta 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Rahul Gandhi H Files : राहुल गांधी के ब्राजीलियाई मॉडल वाले बम पर BJP ने कहा- वोट तो इटैलियन महिला ने भी डाला था

Rahul Gandhi H Files : राहुल गांधी के ब्राजीलियाई मॉडल वाले बम पर BJP ने कहा- वोट तो इटैलियन महिला ने भी डाला थाभाजपा नेता राधिका खेड़ा ने राहुल गांधी के 'ब्राजीलियाई मॉडल' वाले आरोप का जवाब एक इटैलियन महिला द्वारा वोट डालने पर जवाब दिया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ‘वोट चोरी’ के खिलाफ अपनी मुहिम को जारी रखते हुए बुधवार को हरियाणा की मतदाता सूची से जुड़े आंकड़े सामने रखे और दावा किया कि पिछले साल अक्टूबर में हुए राज्य विधानसभा चुनाव को 25 लाख फर्जी मतों के जरिये चोरी किया गया था।

बेटी को पोर्न दिखाए, बीयर पिलाई और दोस्त से कई बार करवाया रेप, मां और उसके साथी की खौफनाक करतूत

बेटी को पोर्न दिखाए, बीयर पिलाई और दोस्त से कई बार करवाया रेप, मां और उसके साथी की खौफनाक करतूतकेरल की स्‍पेशल पॉक्सो कोर्ट ने कलयुगी मां और साथी को सुनाई 180 साल की सजा

SIR का समर्थन कर रहे हैं राहुल गांधी, वोट चोरी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने दागा सवाल

SIR का समर्थन कर रहे हैं राहुल गांधी, वोट चोरी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने दागा सवालकांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा हरियाणा में मतदाता सूची को लेकर लगाए गए आरोप पर चुनाव आयोग ने कहा कि सभी आरोप निराधार हैं, क्योंकि प्रदेश में न तो उनकी पार्टी के बूथ एजेंट की ओर से मतदाता सूची के खिलाफ कोई अपील दायर की गई और न ही एक से अधिक मतदान की शिकायत की गई थी। चुनाव आयोग ने पूछा कि क्या राहुल गांधी एसआईआर का समर्थन कर रहे हैं?

एनकाउंटर स्पेशलिस्ट DSP कैसे बना अरबपति?

एनकाउंटर स्पेशलिस्ट DSP कैसे बना अरबपति?अरबपति DSP पर गिरी गाज! 28 साल की सर्विस, 100 करोड़ की संपत्ति, जानें गैंगस्टर अखिलेश दुबे कनेक्शन।

युगांडा में पैदा हुए भारतीय मूल के मुस्लिम जोहरान ममदानी ने ट्रंप को कैसे दी पटखनी, 2018 में बने थे अमेरिकी नागरिक

युगांडा में पैदा हुए भारतीय मूल के मुस्लिम जोहरान ममदानी ने ट्रंप को कैसे दी पटखनी, 2018 में बने थे अमेरिकी नागरिकNew York Mayor Zohran Mamdani: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तीखी आलोचना के बीच न्यूयॉर्क शहर के नवनिर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी ने विजय भाषण में उन्हें खरी-खोटी सुनाई। युगांडा में जन्मे इस भारतीय मूल के मुस्लिम नेता ने ट्रंप के हमलों को 'आवाज तेज करने' का मौका बताते हुए कहा कि "वॉल्यूम ऊपर करो!" यह बयान न केवल ट्रंप की राजनीतिक रणनीति पर प्रहार था, बल्कि अमेरिकी लोकतंत्र में अल्पसंख्यक आवाज की ताकत का प्रतीक भी।

और भी वीडियो देखें

बिहार में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के काफिले पर पथराव, प्रशासन पर भड़के भाजपा नेता

बिहार में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के काफिले पर पथराव, प्रशासन पर भड़के भाजपा नेताStone pelting on Deputy CM Vijay Sinhas convoy: बिहार के लखीसराय में उस समय तनाव की स्थिति बन गई, जब राज्य के उपमुख्‍यमंत्री और भाजपा नेता विजय सिन्हा के काफिले पर कुछ लोगों ने पथराव कर दिया। गुस्साए सिन्हा ने कहा कि स्थानीय प्रशासन निष्क्रिय बना हुआ है। उन्होंने कहा कि अब इसी गांव में अनशन करूंगा।

RSS मामले में कर्नाटक सरकार को लगा झटका, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

RSS मामले में कर्नाटक सरकार को लगा झटका, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिकाKarnataka government suffers setback in RSS case : कर्नाटक सरकार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की शाखाओं पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास में बड़ा झटका लगा है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार की उस याचिका को गुरुवार को यानी आज खारिज कर दिया, जिसमें हाईकोर्ट के पूर्व में दिए गए आदेश को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने कहा कि किसी संगठन की गतिविधियों पर रोक लगाने से पहले ठोस और कानूनी आधार होना चाहिए। कर्नाटक में आरएसएस की शाखाएं लंबे समय से सक्रिय हैं।

LIVE: बिहार में 1 बजे तक 42.31 फीसदी मतदान, सबसे ज्यादा गोपालगंज में

LIVE: बिहार में 1 बजे तक 42.31 फीसदी मतदान, सबसे ज्यादा गोपालगंज मेंLatest News Today Live Updates in Hindi : बिहार में पहले चरण की 121 विधानसभा सीटों पर आज सुबह 7 बजे से मतदान जारी। राज्य में दोपहर 1 बजे तक 42.31 फीसदी मतदान हो चुका है। पल पल की जानकारी...

अहमदाबाद में 'दृश्यम', प्रेमी की मदद से पति को टुकड़े कर किचन में दफनाया, जब 14 माह बाद राज खुला तो...

अहमदाबाद में 'दृश्यम', प्रेमी की मदद से पति को टुकड़े कर किचन में दफनाया, जब 14 माह बाद राज खुला तो...Ahmedabad Crime News: पिछले कुछ समय से पतियों को मारने के अलग-अलग मामले सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में गुजरात के अहमदाबाद से बहुत ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पत्नी ने अपने प्रेमी की मदद से पति को मौत के घाट उतार दिया। फिर शव के टुकड़े-टुकड़े कर अपने ही किचन में दफना दिया।

ग़ाज़ा : वैक्सीन के दायरे से बाहर बच्चों के लिए जीवनरक्षक मुहिम चलाने की तैयारी

ग़ाज़ा : वैक्सीन के दायरे से बाहर बच्चों के लिए जीवनरक्षक मुहिम चलाने की तैयारीग़ाज़ा पट्टी में बच्चों के प्रतिरक्षण, पोषण व विकास को सुनिश्चित करने के इरादे से इस सप्ताह एक मुहिम की शुरुआत की जाएगी, जिसका लक्ष्य उन 44 हज़ार बच्चों तक ये सेवाएं पहुंचाना है, जो हिंसक टकराव की वजह से इन सेवाओं से कट गए थे। बच्चों के लिए चलाई जाने वाली इस मुहिम के तहत ख़सरा (एमएमआर), डिप्थीरिया, टेटनस, हेपेटाइटिस बी, पोलिया, रोटावायरस, न्यूमोनिया, समेत अन्य बीमारियों से रक्षा के लिए टीके लगाए जाएंगे।

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्स

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्सLava Agni 4 Launching Date: Lava Agni 4 का टीजर सामने आ गया है। लावा मोबाइल्स के आधिकारिक हैंडल ने ऐलान किया की कि अग्नि सीरीज़ का अगला मॉडल 20 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की तारीख की घोषणा के साथ ही डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर का एक टीजर भी जारी किया गया। चिपसेट का खुलासा किए बिना, कंपनी ने डाइमेंशन लोगो साझा किया।

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AI

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AISmartphone era will end in 5-6 years: कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जहां आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक स्क्रीन न हो, बल्कि आपकी हर कल्पना को जीवंत करने वाला जादू का लैंप हो। जहां ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया खत्म हो जाए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आपकी हर इच्छा को रीयल-टाइम वीडियो में बदल दे।

iPhone 16 Pro Max की तरह लुक वाला सस्ता स्मार्टफोन, 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरी

iPhone 16 Pro Max की तरह लुक वाला सस्ता स्मार्टफोन, 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरीLava SHARK 2 : अगर आपके हाथों में यह फोन रहेगा तो लोगों को लगेगा कि iPhone 16 Pro Max चला रहे हैं। लावा ने iPhone 16 Pro Max की तरह दिखने वाला स्मार्टफोन Lava SHARK 2 लॉन्च कर दिया है। इसे बजट सेगमेंट में 4GB रैम + 64GB स्टोरेज वाले सिंगल वैरिएंट के साथ उतारा है और इसकी कीमत 6999 रुपए रखी है। स्मार्टफोन को ऑफलाइन ही खरीदा जा सकेगा।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

धर्म-संसार

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com